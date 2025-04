ททท. ชูเสน่ห์มีสุขทุกโมเมนต์ ชวนเก็บกระเป๋าเที่ยวกลาง เที่ยวใกล้ เที่ยวได้เลย พร้อมเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันน่าเที่ยวแบบ “Everyday Special Moment เที่ยวกลางมีสุข ทุกโมเมนต์”

วันนี้ 4 เมษายน 2568 นางสาววรรณภา เกียรติพงษา ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “Everyday Special Moment เที่ยวกลางมีสุข ทุกโมเมนต์” อย่างเป็นทางการ โดยมุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าว จะเป็นโครงการสร้างสรรค์ที่จะช่วยกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ภูมิภาคภาคกลางทั้งเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว โดยใช้ City Marketing นำเสนอจุดขาย พลิกมุมมองการท่องเที่ยวในวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอีกต่อไป โดยนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับช่วงเวลาอันล้ำค่าที่หลีกหนีความวุ่นวาย เติมเต็มพลังให้กับร่างกาย ชาร์จความสุขให้กับจิตใจสู่การพักผ่อนอย่างแท้จริง รวมถึงบอกเล่าเรื่องราว “เสน่ห์ไทย” ของแต่ละพื้นที่ ที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น ผ่านกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย Gen Z/ Millennials และกลุ่มครอบครัวโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ผนึกกำลังร่วมกับภาคีพันธมิตร อาทิ บริษัท แม็กซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด/บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด/ บริษัท ครีเอทีฟ มาก จำกัด /บริษัท ปันโปรโมชัน จำกัด และแพลตฟอร์ม พาทัวร์ – Patois เสิร์ฟประสบการณ์และเสน่ห์ของการท่องเที่ยวในวันธรรมดา ได้แก่กิจกรรม “เที่ยวภาคกลาง มีสุขทุกโมเมนต์ กับ Max Me” ที่ได้ร่วมมือกับ แอปพลิเคชั่น Max Me และ ร้านกาแฟพันธุ์ไทย เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเที่ยวภาคกลาง 17 จังหวัด แวะพัก และซื้อสินค้าที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทย เมื่อชำระเงินด้วย แอปพลิเคชั่น Max Me ตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป ตลอดเดือนเมษายน 2568 ในวันธรรมดา ( วันจันทร์ – วันศุกร์) รับสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดี ร่วมทริป นั่งรับบัสกินมิชลินชมกรุง กับ Thai Bus Food Tour จำนวนกว่า 24 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่ามากกว่า 90,000 บาท (ติดตามเงื่อนไขและรายละเอียดกิจกรรมผ่านเพจ PT Station และเพจ PunThai Coffee)กิจกรรม “กดปุ๊บลดปั๊บ รับโปรดี” ร่วมกับ พาทัวร์-Patois Lifestyle Platform ภายใต้บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) โดยนำเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวและกิจกรรมราคาสุดพิเศษ จากผู้ประกอบการในภาคกลางทั้ง 12 จังหวัด จำนวนกว่า 50 ราย ในราคาสุดพิเศษ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางในวันธรรมดาพร้อมรับดีลส่วนลดมากกว่า 500 สิทธิ์ และยังมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับสมาชิกบัตร Max Card Plus และ Max Card Plus EV รับส่วนลดเพิ่ม 8% สูงสุด 500 บาทต่อเดือน หรือ 1,500 บาท ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ รวมมูลค่ามากกว่า 130,000 บาทและกิจกรรม Challenge ‘Every Moment is Mine ประสบการณ์ใหม่ ในภาคกลาง ร่วมกับบริษัท ปันโปรโมชัน จำกัด ให้นักท่องเที่ยวบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยวภาคกลางในวันธรรมดา ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของตนเอง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกเดินทางท่องเที่ยวในภาคกลาง โดยมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากกว่า 10 รางวัล มูลค่ามากกว่า 350,000 บาท เริ่มวันที่ 17 เมษายน 2568 เป็นต้นไปทั้งนี้จึงอยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้ลองมาสัมผัสโมเมนต์อันแสนสงบของวันธรรมดาที่จะเปิดโลกใบใหม่แห่งการท่องเที่ยวของคุณ พร้อมค้นพบเสน่ห์และความมหัศจรรย์ที่จะยิ่งทำให้คุณหลงรักภาคกลางมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการและโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษได้ที่ช่องทางต่างๆ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ได้ที่-เพจ PT Station-เพจ PunThai Coffee-เพจ ปันโปร และเพจในเครือบริษัทฯ (เพจแถวบ้าน)-เพจและแพลตฟอร์ม พาทัวร์- Patois-เพจ Everyday Special Momemt เที่ยวกลางมีสุข ทุกโมเมนต์