กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดตัวรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2568 (Prime Minister's Export Award 2025) ต่อยอดผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลก

อธิบตึกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า "รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกตีเด่น (Prime Minister's Export Award) เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสูงสุดที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้ประกอบการไทยมีเป้าหมายสำคัญคือการสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีที่มีศักยภาพในการขยายตลาดต่างประเทศ มีการพัฒนาแบรนต์ของตนเอง และสามารถสร้างมูลดำเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของไทย การมอบรางวัลนี้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริม Soft Power ของประเทศที่ มุ่งสร้างการยอมรับในระดับสากล"อธิบดี DITP เปิดเลยเพิ่มเติมว่า"ปีนี้เรามีแนวทางการพัฒนาที่น่าสนใจหลายประการ ทั้งในด้านการขยายประเภทรางวัสให้ครอบคลุมภาคธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น และการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกเพื่อให้มีความกระชับและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้รางวัลสามารถเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันตลาดสากล""กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบการพิจารณาตัดเลือกให้มีความโปร่งใส ยุติธรรรม และสะท้อนคุณภาพที่แท้จริงของผู้ประกอบการ โดยคำนึงถึงถึงความสะดวกของผู้สมัครและประสิทธิภาพของกระบวมการพิจารณา เรามีการบูรณาการการทำงานระหว่างคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลจะใด้รับการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืน"ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า "กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เรียมสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ได้รับรางวัลหลายประการ อาทิ โอกาสในการเช้าช้เช้าช้าข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าทั้งในและต่างประเทศ การได้รับการพิจารณาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรม และการใช้ตราสัญสัญลักษณ์ PM Export Award เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและสถานการณ์การค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะมีการต่อยอดสู่กิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ใต้รับรางวัลสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจโนตลาดสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ"การสมัคร: เปิดรับสมัครผ่านเว็บไชต์ pmaward.ditp.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 18 เมษายน 2568 กิจกรรมแนะนำหลักเกณฑ์การรับสมัคร (Orientation Section): จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 มีนาดม 2568 กิจกรรมแนะนำผู้สมัครเพิ่มเติม (Coaching Section): จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2568 การพิจารณาตัดสิน: เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2568 พิธีมอบรางวัล: ปลายเดือนสิงหาคม 2568 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีการเปิดรับสมัคร- ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) - แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) - ผู้ส่งออกยอดเยี่ยมต้านความยั่งขึ้น (Best Green & Sustainable Exporter) - การออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) - ธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award)สาขาโรงพยาบาล/คลินิก (Health Services)สาขาติจิทัลตอนเทมต์และชอฟต์แวร์ (DiDigtal Content & Software)สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing & Packaging)สาขาโลจิสติกส์การค้า (Trade Logistics)สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (Best OTOP)-สินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal)