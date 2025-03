เที่ยวให้สุด สนุกให้เต็มฟอร์ม! ททท. จัดแคมเปญ Forever Young Holiday – ยิ่งเที่ยวยิ่ง Young กระตุ้นท่องเที่ยววัยท็อปฟอร์ม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวแคมเปญ “Forever Young Holiday – ยิ่งเที่ยวยิ่ง Young” เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าและประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษ ให้กับกลุ่ม Active Silver Age ที่ถือว่าเป็นกลุ่มวัยที่ยังมีไฟ และมีความมั่นคงทางการเงินหรือเรียกว่าเป็นวัยท็อปฟอร์ม! ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Next 50+ Hip Like 20 ชวนนักท่องเที่ยววัยท็อปฟอร์ม ที่มีพลังเต็มเปี่ยมไปด้วยความพร้อมในการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ มีกำลังซื้อ มีมุมมองที่ทันสมัย และต้องการใช้การท่องเที่ยวเป็นรางวัลให้กับตัวเอง โดย ททท. จับมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คัดสรร แพ็กเกจการเดินทาง ที่พัก โรงแรม เที่ยวบิน บริการรถเช่า เส้นทางท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และ ดีลพิเศษมากมาย ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็น ที่พักโรงแรมเพื่อสุขภาพ, กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม, ทริปธรรมชาติและผจญภัยเบา ๆ ไปจนถึงการเดินทางสุดคลาสสิกที่ชวนให้คิดถึงวันวาน พร้อมสินค้าท่องเที่ยวที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ที่ไม่ใช่แค่การเดินทาง แต่คือการ “สร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ และเก็บเกี่ยวโมเมนต์ที่ใช่”ปัจจุบันมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 13 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด (ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ พฤศจิกายน 2566) การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้เกิด Silver Economy หรือ เศรษฐกิจสูงวัย ซึ่งเป็นตลาดที่กำลังเติบโตและมีศักยภาพสูง กลุ่ม Silver Age แตกต่างจากผู้สูงวัยในอดีต เพราะพวกเขาคือ นักเดินทางที่มีพลังชีวิต ชื่นชอบการอัปเดตเทรนด์ ชอบดูคอนเทนต์จากคนรุ่นใหม่ และต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่มีคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับการเลือกใช้บริการที่คุ้มค่า ซึ่งไม่จำเป็นต้องถูกที่สุด แต่ต้องตอบโจทย์ความต้องการและสร้างโมเมนต์ที่มีความหมายเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของวัยท็อปฟอร์ม แคมเปญ “Forever Young Holiday” ยิ่งเที่ยวยิ่ง Young จึงได้นำเสนอสินค้าและบริการที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ที่ทำให้ทุกการเดินทางมีความหมายมากยิ่งขึ้นผ่าน 5 ธีมท่องเที่ยว ได้แก่ Wellness Retreat – ดูแลสุขภาพกายและใจ เติมพลังให้ชีวิตด้วยทริปเพื่อสุขภาพ, Temple & Tranquility – ท่องเที่ยวสายบุญ เสริมสิริมงคล เติมความสงบในจิตใจ, Culture Exploration – ดื่มด่ำกับศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันทรงเสน่ห์ของไทย, Nature & Adventure – สัมผัสธรรมชาติ ผจญภัยเบา ๆ กระตุ้นพลังบวกให้ชีวิต, Nostalgic Experience – ย้อนวันวาน สัมผัสกลิ่นอายอดีตในบรรยากาศที่คุ้นเคยสำหรับดีลท่องเที่ยวสุดพิเศษในแคมเปญที่เตรียมมาเอาใจวัยท็อปฟอร์ม ได้แก่ เมื่อจองเที่ยวบิน ที่พัก แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Gother รับโค้ดส่วนลดทันที 300 บาท เมื่อซื้อสินค้าและบริการครบ 1,500 บาทขึ้นไป - จองเที่ยวบิน ที่พักผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Trip.com รับส่วนลดสูงสุด 7% - จองเที่ยวบิน ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว รถเช่า และบริการรับ-ส่งสนามบินผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Traveloka รับโค้ดส่วนลด 100 บาท และพิเศษสำหรับลูกค้าชำระผ่านบัตรเครดิต KTC ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%และยังมีแคมเปญพิเศษร่วมกับพันธมิตรอีกมากมาย อาทิ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แคมเปญความสุขเริ่มที่วัย 60+ เมื่อจองตั๋วเครื่องบินกับบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศ รับส่วนลด ต่อที่ 1 ลดทันที 10% และต่อที่ 2 มอบโค้ดส่วนลด 100 บาท/ที่นั่ง จำนวน 1,000 สิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่จองผ่านเว็บไซต์ Bangkok Airways เท่านั้น - KTC World Travel Service บริการจองการเดินทางท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน แพคเกจท่องเที่ยวในประเทศทุกรายการแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน หรือใช้ทุก 1,000 คะแนนแลกรับส่วนลด 130 บาท - ทัวร์เพื่อนธรรมชาติ ที่จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับวัยท็อปฟอร์มเท่านั้น ทั้งเส้นทางท่องเที่ยวสายบุญ เสริมสิริมงคล, เส้นทางท่องเที่ยวสายศิลปะ วัฒนธรรม ที่พาไปดื่มด่ำกับวิถีชีวิตอันทรงเสน่ห์ของไทย, เส้นทางท่องเที่ยวสายธรรมชาติ มีกิจกรรมผจญภัยเบา ๆ เพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ร่วมทริปสำหรับลูกค้าที่มีการซื้อสินค้าและบริการในโครงการ ทุกบิลใบเสร็จหรือหลักฐานการจอง มีสิทธิรับฟรีประกันอุบัติเหตุจากทิพยประกันชีวิต จำนวน 2,000 รางวัล เพื่อการท่องเที่ยวที่สบายใจไร้กังวล และยังได้ลุ้นรางวัลในโครงการมากมาย อาทิ ตั๋วเครื่องบิน วอเชอร์ที่พัก วอเชอร์นวดสปาความงาม ฯลฯ สามารถซื้อสินค้าและบริการในโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2568ติดตามข่าวสารและร่วมกิจกรรมได้ที่ Page Facebook : Forever Young Holiday ยิ่งเที่ยวยิ่ง Young , Line : @4everyoung