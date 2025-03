สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อส่งเสริมวิชาชีพสตรีด้อยโอกาส

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สธวท) กล่าวภายในงานว่า “กิจกรรมฉลองวาระครบ 60 ปี สธวท กรุงเทพฯ ในค่ำคืนนี้ ที่รวมตัวเหล่าอดีตนายก กรรมการ และสมาชิกได้แสดงถึงความรัก สมัครสมาน กลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเหล่า สธวท ที่นับวันยิ่งนานยิ่งมั่นคง พวกเราสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพต่างผนึกพลังร่วมแสดงความยินดีเติมเต็มกำลังใจให้กันเสมอมา ดิฉันเชื่อมั่นว่านายกสมาคมของแต่ละสมาคมต่างตั้งความหวังถึงโอกาสที่จะได้จัดงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบสำคัญๆ ของสมาคม ซึ่งเมื่อถึงวันนั้น สมาชิกสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพทุกท่านจะร่วมแสดงความชื่นชม ยินดีโดยพร้อมเพรียงกัน”ภายในงานมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีคุณูปการ สธวท-กรุงเทพฯ จำนวน 13 ท่าน โดย ท่านผู้หญิง วราพร ปราโมช ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสมาคมฯ และพิธีมอบรางวัลทายาทธุรกิจดีเด่น จำนวน 12 รางวัล โดย คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมฯ นอกจากนี้ยังมีโชว์สุดพิเศษในการฉลองครบรอบ 60 ปี “วรรณกรรมแห่งรัก” ที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับเรื่องราวความรักอันหลากหลาย ทำให้ทุกท่านได้อิ่มเอมไปกับความสุข สนุกสนาน และซาบซึ้งไปกับความหมายของความรักที่ยิ่งใหญ่ จากวรรณกรรมทั้งของไทย และต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 10 ชุดการแสดง ได้แก่ The Sound of Music, พรหมลิขิต, อิเหนา, มัทนะพาธา, เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้, คู่กรรม, อารีดัง, มู่หลาน, Romeo and Juliet และ คังคุไบดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี นายกสมาคมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในวันสำคัญของ สธวท กรุงเทพฯ ที่ผู้แทนทุกสมาคมมารวมตัวกัน ณ ที่นี้ ดิฉันตั้งความหวังที่จะเห็นการเติบโตขององค์กรยิ่งๆ ขึ้นไป เห็นการพัฒนาศักยภาพของสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพให้มีเสถียรภาพอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนขี้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ สธวท แต่ละจังหวัด ในการพัฒนาองค์กรและช่วยกันสนับสนุนสตรีผู้มีศักยภาพของจังหวัดใกล้เคียง ให้จัดตั้งสมาคม เพื่อความเป็นปึกแผ่นของสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพหลากหลายสาขาที่จะร่วมกันทำให้เป้าหมายสหพันธ์สากลและการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) บรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการสหพันธ์ฯ จะร่วมสนับสนุนอย่างเต็มกำลังให้บรรลุเป้าหมาย”ศิรินภา สว่างล้ำ วิทยฐานกรณ์ (ประธานการจัดงาน) กล่าวทิ้งท้ายว่า “ค่ำคืนนี้ไม่ใช่เพียงแค่งานฉลองครบรอบ 6 ทศวรรษของสมาคมฯ แต่ยังเป็นเวทีแห่งโอกาส ที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันส่งต่อไปสู่สตรีไทยที่ยังขาดโอกาส ให้ได้เรียนรู้ พัฒนา เพื่อสร้างเส้นทางชีวิตที่ดีกว่า ดิฉันหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับค่ำคืนนี้ และรำลึกว่าเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของ “วรรณกรรมแห่งรัก” ที่มอบพลังใจช่วยขีดเขียนอนาคตที่ดีกว่า ในด้านวิชาชีพให้กับสตรีไทยผู้ด้อยโอกาส”สำหรับงานฉลองครบรอบ 60 ปี “ราตรีสีสัน วรรณกรรมแห่งรัก” สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา เวลา 16.30-21.00 น. ณ ห้อง MAYFAIR GRAND BALLROOM ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ สำหรับผู้สนใจอยากร่วมสนับสนุนโครงการดีๆ ของสมาคมฯ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิริลักษณ์ สมานไทย ประธานฝ่ายจัดหารายได้ เบอร์โทรศัพท์ 06-1493-5354