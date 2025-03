MDCU MedUMORE “The Trident Voyage” ทะยานสู่ยุคใหม่แห่งการเรียนรู้ทางการแพทย์ตลอดชีพ

ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ปีที่ผ่านมา MDCU MedUMORE ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ในวงการการศึกษาทางการแพทย์ จากแพลตฟอร์มเริ่มต้นเล็กๆ สู่การเป็นผู้นำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางการแพทย์ออนไลน์ของประเทศอย่างรวดเร็ว ด้วยคลังเนื้อหาทางการแพทย์ที่ครอบคลุมและหลากหลายกว่า 3,000 รายการ ในรูปแบบ VDO, Infographic, E-Book, VR & AR สุดล้ำ สร้างสรรค์โดยคณาจารย์แพทย์และผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้ากว่า 300 ท่าน ครอบคลุมทุกมิติการเรียนรู้ ตั้งแต่พื้นฐานทางการแพทย์ที่จำเป็น ไปจนถึงทักษะเฉพาะทางขั้นสูง รวมถึงความรู้ด้านสุขภาพที่เข้าใจง่ายสำหรับประชาชนทั่วไป ปัจจุบัน MDCU MedUMORE มีผู้ลงทะเบียนใช้งานแล้วกว่า 20,000 ราย ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขา นักศึกษาแพทย์จากทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและการยอมรับในคุณภาพและประโยชน์ของแพลตฟอร์มอย่างกว้างขวางศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงวิสัยทัศน์ AI University ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็น 'The University of AI' โดยปรับบทบาทจากสถาบันที่ถ่ายทอดความรู้ ไปสู่การเป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้แห่งอนาคต ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคดิจิทัล MDCU MedUMORE เป็นกลไกสำคัญของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ ยกระดับการเรียนรู้ทางการแพทย์ให้ก้าวกระโดด และบรรลุพันธกิจในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีศักยภาพทัดเทียมนานาชาติ”รศ. นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า “MDCU MedUMORE ถือกำเนิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ที่ต้องการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ คือการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างแพลตฟอร์มที่เข้าถึงง่าย สะดวก และทันสมัย เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ความสำเร็จในการก้าวสู่ปีที่ 3 ด้วยยอดวิวทะลุ 3.3 ล้านครั้ง และการเปิดตัว Mobile Application ที่ทุกคนรอคอยในวันนี้ เป็นประจักษ์พยานถึงความมุ่งมั่นของทีมงาน MDCU MedUMORE และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับการศึกษาทางการแพทย์ของประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ”“Triple A Pillars” เสาหลัก 3 ประการแห่งความสำเร็จ:ศ. พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในนามประธาณโครงการ MDCU MedUMORE ได้ประกาศทิศทางอนาคตภายใต้แนวคิด “Triple A Pillars” เสาหลัก 3 ประการที่แข็งแกร่งและขับเคลื่อนแพลตฟอร์มให้เติบโตอย่างยั่งยืน ได้แก่Achievement – ความสำเร็จที่จับต้องได้:ทะยานสู่ 3 ล้านวิว และปีที่ 3 อย่างยิ่งใหญ่! MDCU MedUMORE สร้างปรากฏการณ์ด้วยยอดวิวรวมกว่า 3.3 ล้านครั้ง สะท้อนถึงความนิยมและความเชื่อมั่นจากบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศอย่างแท้จริง ด้วยคลังเนื้อหาคุณภาพสูงกว่า 3,000 รายการ จากผู้เชี่ยวชาญกว่า 300 ท่าน ครอบคลุมทุกศาสตร์ทางการแพทย์ และฐานผู้ใช้งานกว่า 20,000 ราย MDCU MedUMORE ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากพันธมิตรทางการแพทย์ชั้นนำมากมาย รวมถึงการรับรองมาตรฐานและความน่าเชื่อถือจากแพทยสภา พิเศษสุด! เนื่องในโอกาสฉลองความสำเร็จ MDCU MedUMORE ขอมอบของขวัญแก่ผู้ใช้งานทุกท่าน เปิดให้เข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม ฟรี! เป็นระยะเวลานานถึง 3 เดือนเต็ม ตั้งแต่กุมภาพันธ์ – เมษายน 2568!Applications – Mobile Application: เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไร้ขีดจำกัด:MDCU MedUMORE Mobile App – เปิดตัวเดือนนี้! ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง ให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงคลังความรู้ทางการแพทย์ขนาดยักษ์ของ MDCU MedUMORE ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ทุกที่ ทุกเวลา บนมือถือ ด้วยประสบการณ์ใช้งานที่ลื่นไหลและเป็นมิตร พร้อมฟีเจอร์อำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ระบบแจ้งเตือนข่าวสารและเนื้อหาใหม่ การค้นหาเนื้อหาที่รวดเร็วและราบรื่น ระบบ Rewards Program ฉบับอัปเดตใหม่ แลกแต้มสะดวก แลกของรางวัลได้หลากหลายจากร้านค้าดัง MDCU MedUMORE Mobile Application พร้อมให้ดาวน์โหลดและใช้งานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ภายในมีนาคมนี้!AI-Driven in Med Education – AI ขับเคลื่อนอนาคต:AI: พลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ทางการแพทย์แห่งอนาคต! MDCU MedUMORE ประกาศวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาขับเคลื่อนและปฏิรูปการศึกษาทางการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “MDCU MedUMORE AI Empowering Med Education : มากกว่าเครื่องมือ คือพลังขับเคลื่อนการเรียนรู้” โดยมุ่งเน้น 3 ด้านหลัก ได้แก่AI Platform Empowerment: เสริมศักยภาพแพลตฟอร์มด้วย AI AI Localization & Globalization ทลายกำแพงภาษา ขยายฐานผู้ใช้ และเข้าถึงเนื้อหาระดับโลก, AI จัดระบบเนื้อหา เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง ค้นหาง่าย แม่นยำ รวดเร็ว และ AI สรุปเนื้อหา ประหยัดเวลาเรียนรู้ เข้าใจประเด็นสำคัญ เพิ่มคุณค่าเนื้อหาAI Enhanced User Experience: ยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ด้วย AI AI ผู้ช่วยส่วนตัว “Aim D” แนะนำเนื้อหาตรงความสนใจ ช่วยเรียนรู้ตลอดเส้นทาง มอบประสบการณ์ Personalized และ AI Scenario Based Learning สร้างประสบการณ์ Interactive เรียนรู้เสมือนจริง ฝึกทักษะ ตัดสินใจ แก้ปัญหา พร้อม Gamification สนุกและได้ผลAI Reformation for MedEd: ปฏิรูปการศึกษาแพทย์ด้วยพลัง AI MedUMORE มุ่งมั่นพัฒนา MDCU MedUMORE LLM “สมอง” ขององค์ความรู้แพทย์ไทย ที่น่าเชื่อถือได้ และพร้อมต่อยอดนวัตกรรม สร้างระบบนิเวศการศึกษาแพทย์แบบใหม่ในประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาแพทย์ยุคใหม่ด้วยพลัง AI อย่างแท้จริงเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานจริง:นพ.ฐิติภูมิ แซ่เฮ้ง นิสิตแพทย์รางวัลเกียรตินิยมเหรียญทอง จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : “MDCU MedUMORE ช่วยเปิดโลกการเรียนรู้ทางการแพทย์ให้ผมมากจริงๆ ครับ เนื้อหาเยอะมาก หลากหลาย และอัพเดทตลอด แถมยังเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้ผมเข้าถึงความรู้ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้ง่ายขึ้น”ในงานได้มีการประกาศรางวัล The Most Popular Couse ซึ่ง คอร์สที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้เรียนกลุ่มแพทย์ 3 คอร์สอันดับแรก ได้แก่คอร์ส Chula bedside skill series: general physical exam โดยมี รศ. นพ.นภชาญ เอื้อประเสริฐ และ คณะวิทยากร เป็นผู้สอนคอร์ส Rapid Response Training โดยมี ผศ. (พิเศษ) นพ. ธรรมศักดิ์ ทวิชศรี และ คณะวิทยากร เป็นผู้สอนคอร์ส การเลี้ยงดูเด็กเชิงบวก โดยมี ศ. นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ และ คณะวิทยากร เป็นผู้สอนเกี่ยวกับ MDCU MedUMORE:MDCU MedUMORE คือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ทางการแพทย์ พัฒนาโดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยพันธกิจหลักในการปฏิวัติการเรียนรู้ทางการแพทย์ตลอดชีพ และส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงองค์ความรู้ทางการแพทย์ในประเทศไทย MDCU MedUMORE นำเสนอเนื้อหาทางการแพทย์ที่ทันสมัย หลากหลาย และครอบคลุมทุกสาขา ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย และความร่วมมือจากคณาจารย์แพทย์และผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้า พร้อมพันธมิตรองค์กรด้านการแพทย์ระดับประเทศ MDCU MedUMORE มุ่งมั่นที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ไทย ให้พร้อมรับมือกับทุกความท้าทายในโลกการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว