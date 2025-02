ทริปนี้ต้องเป๊ะ! ททท. x พันธมิตร เปิดตัว Capture the Moment ให้ทุกช็อตน่าจดจำ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคกลาง ร่วมกับ พอลล่า เจ เอเจนซี่, EVEANDBOY, BIG Camera, DiveHouse และ แพลตฟอร์มท่องเที่ยว Gother เปิดตัวโครงการ Capture the Moment @ภาคกลาง ทริปที่ให้คู่รักหรือคู่เพื่อนได้มาเก็บภาพสวย ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยวในภาคกลาง เหมือน fashion look book ของตัวเอง พร้อมทำกิจกรรม workshopแต่งหน้าและถ่ายภาพจากกูรู เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภาคกลาง โดยนำเทรนด์ “Fashion & Beauty” มาเป็นตัวขับเคลื่อน ให้เกิดไอเดียมุมมองในการท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อสร้างความประทับใจในการเดินทาง บันทึกเป็น Grand Moment ครั้งหนึ่งในชีวิต โดยมีนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติกล่าวเปิดงาน ณ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า “ททท. เตรียมแผนจัดกิจกรรมใหญ่ภายใต้แคมเปญ “Amazing Thailand Grand Tourism & Sports Year 2025” ซึ่งเป็นแคมเปญที่มุ่งมั่นที่จะยกระดับการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก โดยมี 5 Grand เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน ได้แก่ Grand Festivity, Grand Moment, Grand Privilege, Grand Invitation และ Grand Celebration ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญคือการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในประเทศ โดยเน้นการสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งคาดว่าไทยเที่ยวไทยจะอยู่ไม่ต่ำกว่า 220 ล้านคน-ครั้งโครงการ Capture the Moment @ภาคกลาง จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญภายใต้แนวคิด Grand Moment ที่จะมาเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในภาคกลางให้มีความพิเศษและน่าจดจำมากยิ่งขึ้น โดยการร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแรง อย่างเช่น EVEANDBOY และ BIG Camera มาร่วมกันจัดทริปสุดพิเศษ ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มทักษะให้กับนักท่องเที่ยวที่รักการถ่ายภาพและชื่นชอบแฟชั่น ด้วยการเวิร์กชอปแต่งหน้ากับ Makeup Artist ชื่อดังจากทีมน้องฉัตร และ เรียนทริคถ่ายภาพกับช่างภาพระดับมือโปร ที่จะมาแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพสวย ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็น Hidden spot ในภาคกลาง อีกด้วย”คุณหิรัญ ตันมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีฟ แอนด์ บอย จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “เราเชื่อว่าเสน่ห์ของการเดินทางไม่ได้อยู่แค่สถานที่ แต่รวมถึงการบันทึกช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่มาพร้อมกับสร้างสรรค์ลุคที่มั่นใจ อีฟแอนด์บอย ในฐานะเป็นบิวตี้สโตร์หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ครบครันด้วยสินค้าคุณภาพชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมทั้งสินค้าคุณภาพแบรนด์ไทย ที่มีศักยภาพเทียบเท่าในระดับสากล มุ่งมั่นที่จะทำให้ประเทศไทยเป็น Beauty Destination ที่มีความสวยงามทั้งสถานที่และผู้คน และอยากให้ทุกคนสวยในแบบของคุณทุกครั้งเมื่อออกเดินทางท่องเที่ยว” ด้าน คุณชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า “BIG Camera ศูนย์รวมกล้องดิจิตอลที่มีความสุขให้เลือกมากที่สุดในประเทศไทย พร้อมส่งเสริมนักท่องเที่ยวและ Content Creator ในการเก็บภาพความทรงจำและสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอเผยแพร่ไปยังสื่อโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม เรามีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ เช่น Action Camera, Drone ถ่ายภาพมุมสูง, Mirrorless Camera ที่จบทั้งภาพนิ่ง วิดีโอ และ Live คุณภาพระดับมืออาชีพ พร้อมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น ไมค์ไวเลส, ขาตั้งกล้องเอาไปถ่ายนก ถ่ายดาว ถ่ายวิวธรรมชาติ, กระเป๋าใส่กล้อง เลนส์ และอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมาย โครงการนี้ตอกย้ำแนวคิดของเราในการช่วยให้นักท่องเที่ยว Content Creator สามารถเก็บภาพความทรงจำและคอนเทนต์ที่มีคุณภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกช่วงเวลา” คุณอนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Gother กล่าวว่า “เนื่องจาก Gother เป็นแพลตฟอร์มจองท่องเที่ยวออนไลน์ของคนไทยเพื่อคนไทย ที่ทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกคน” เพราะฉะนั้น Gother คือเพื่อนร่วมทางที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวไทยสามารถท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ได้สำรวจโลกกว้างได้มากกว่าเดิม และ Gother ยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ Capture the Moment @ภาคกลาง ในการนำเสนอส่วนลดพิเศษ ที่พัก กิจกรรม รถเช่า ในภาคกลาง ซึ่งจะช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางครั้งใหม่ของทุกคน ให้ทุกโมเมนต์เป็นความทรงจำที่คุ้มค่าและน่าประทับใจ อีกทั้ง Gother ยังมีบริการดูแลและช่วยเหลือลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้คุณได้ท่องเที่ยวแบบสบายใจและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น”โครงการ “Capture the Moment @ภาคกลาง” มีกิจกรรมไฮไลต์ ที่พลาดไม่ได้คือ “Exclusive Outdoor Fashion Photography Trip” ทริปที่นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว 4 ทริป 4 theme สำหรับคู่รักหรือคู่เพื่อนได้มาเก็บภาพสวย ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยวในภาคกลาง พร้อมทำกิจกรรม workshop แต่งหน้า โดย Makeup Artist ทีมแบรนด์น้องฉัตร CHAT Cosmetics และเรียนทริคถ่ายภาพเก๋ ๆ กับช่างภาพมืออาชีพ จาก BIG Camera ซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยาก เรียนจริง ถ่ายจริง ในสถานที่จริง ได้ทั้งสกิล ได้รูปสวย และได้เที่ยวไปพร้อมกัน โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อได้ 4 ทริป 4 Theme ดังนี้•CITY OF LIGHTS ย่านพระนครแห่งสีสันเสน่ห์แฟชั่นยามค่ำคืน กรุงเทพฯ ธีมสำหรับคนอยากลอง Explore สีสัน ได้รูปสวย ๆ ยามค่ำคืน ใจกลางกรุงเทพฯ•POWER OF FOREST พลังแห่งป่าเสน่ห์ภูผาหินเขางู จังหวัดราชบุรี ทริปนี้จะพานักท่องเที่ยวไปพบกับหน้าผาหินปูนสูงตระหง่าน ล้อมรอบด้วยทะเลสาบที่สะท้อนแสงแดดช่วงเวลาเย็นที่งดงาม•LEGEND OF HERITAGE ช่องลอดแสง ณ ปราสาทนครหลวง จังหวัดอยุธยา สัมผัสความมหัศจรรย์ของแสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านช่อง สาดส่องกำแพงโบราณ สร้างบรรยากาศเหมือนภาพวาดแห่งอดีต สร้างภาพแสงเงาที่งดงามดั่งงานศิลปะ•OCEAN SECRET ทุ่งลาเวนเดอร์แห่งท้องทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทริปที่ทุกคนจะได้ไปถ่ายรูปใต้น้ำกับทุ่งลาเวนเดอร์ใต้ทะเล เกาะจาน อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ร่วมกับ DiveHouseโดยผู้ซื้อทริปจะได้รับ Voucher ส่วนลด จาก EVEANDBOY มูลค่า 500 บาท, Voucher ส่วนลด จาก CHAT Cosmetic มูลค่า 200 บาท สำหรับซื้อสินค้าแบรนด์ CHAT ในร้าน EVEANDBOY และ Voucher ส่วนลด 500 บาท สำหรับซื้อสินค้า Pop Print ในร้าน BIG Cameraนอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นส่วนลด สำหรับจองที่พัก กิจกรรม รถเช่า ในจังหวัดภาคกลาง มูลค่า 300 บาท จาก Gother เพียงซื้อสินค้าภายในร้าน EVEANDBOY และ BIG Camera มูลค่าขั้นต่ำ 500 บาท ขึ้นไปต่อหนึ่งใบเสร็จ รับ code ส่วนลดมูลค่า 300 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในช่องทาง https://www.gother.com (จำนวนจำกัด) รวมไปถึง โค้ดโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ 100 บาท จาก Traveloka (จำนวนจำกัด) ในช่องทาง https://www.traveloka.com (เริ่มตั้งแต่ 15 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป) และ พิเศษสุด! ผู้ที่ซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยว ที่พัก กิจกรรม คาเฟ ต่าง ๆ ภายในโครงการ มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลกว่า 500,000 บาท อาทิ กล้องแอคชั่นคาเมร่า DJI Osmo Action 5 ที่พักระดับ 5 ดาว กิจกรรมท่องเที่ยว Voucher สปา บัตรเติมน้ำมันผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Capture the Moment @ภาคกลาง ได้ที่Facebook Page : Capture the Moment หรือ Line OA : @capturethemoment