ธ.ก.ส. ยกระดับมาตรฐานสู่สากล นำหน้าคว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติแห่งปี 2567

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 ให้แก่ 12 องค์กรไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ ระดับสากล ในปีนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) พร้อมด้วยอีก 6 องค์กร ที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น (Thailand Quality Class Plus) และ 5 องค์กร ที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568โดยมีนายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็น ประธานในการมอบรางวัล พร้อมด้วย นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และนายสุรเชษฎ์ พลวณิช รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติและ แสดงความยินดีนายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงรางวัลคุณภาพแห่งชาติว่า เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่น ในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานขององค์กรไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ “กระทรวงอุตสาหกรรมตระหนักดีว่าการพัฒนา อุตสาหกรรม ไม่ใช่เพียงการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ต้องดำเนินควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือได้ว่าเป็น กลไกที่ดีและเหมาะสมในการส่งเสริม สนับสนุนการมุ่งเน้น การพัฒนาในปัจจุบันและมุ่งมองไปยังอนาคต ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนในการพัฒนา เพื่อให้องค์กรเกิดการ นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ สร้างความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีมุมมองของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเทียบชั้นกับองค์กรขนาดใหญ่ในระดับโลกได้ องค์กรที่ได้รับรางวัลในวันนี้ไม่เพียงเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้า กระทรวงอุตสาหกรรมขอชื่นชมทุกองค์กรที่ ได้รับรางวัล และขอขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”ตามด้วยการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยนายสุรเชษฎ์ พลวณิช รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตของประเทศ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 และนายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน และมอบหมายสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ เผยแพร่ สนับสนุน และผลักดันให้องค์กรต่างๆ นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ไปพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นบรรทัดฐานสำหรับการประเมินตนเองขององค์กร ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับองค์กรทุกประเภทและทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน สำหรับองค์กรที่นำเกณฑ์ไปใช้พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จะได้รับข้อมูลป้อนกลับจากการตรวจประเมินองค์กรเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงาน ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยผู้ตรวจประเมินรางวัลฯ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆ และได้รับการอบรมเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติโดยเฉพาะนอกจากนั้น เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ยังมีการปรับเปลี่ยนทุก 2 ปี ให้ทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลง ทำให้องค์กรพร้อมรับมือกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ ผู้บริหารขององค์กรสามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางขององค์กร ให้ทันกับสถานการณ์ทางธุรกิจอยู่เสมอ”นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ประกาศรายชื่อ 12 องค์กรที่ได้รับรางวัล ซึ่งในปีนี้มีองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 1 องค์กร รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น (TQC Plus) 6 องค์กร และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) 5 องค์กร ดังนี้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่•ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus : Customer) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่•คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus : Innovation) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่•คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operation) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่•คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการสร้างประโยชน์ให้สังคม (Thailand Quality Class Plus : Societal Contribution) จำนวน 3 องค์กร ได้แก่•ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย•บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)•มหาวิทยาลัยขอนแก่นรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) จำนวน 5 องค์กร ได้แก่•คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล•คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล•คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล•บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด•บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด