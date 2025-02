ยูโอบี ประเทศไทย คว้ารางวัลอันทรงเกียรติด้านทรัพยากรบุคคลถึง 31 รางวัลในปี 2567

กรุงเทพฯ, 13 กุมภาพันธ์ 2568 – ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย คว้ารางวัลอันทรงเกียรติด้านทรัพยากรบุคคลในปี 2567 ถึง 31 รางวัลจากสื่อและสำนักพิมพ์ทางการเงินชั้นนำระดับโลก ซึ่งรางวัลเหล่านี้สะท้อนถึงความพยายามในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน การเสริมสร้างความผูกพันให้กับคนในองค์กร และตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารในการเป็นนายจ้างดีเด่นนางสาวศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวถึงความสำเร็จครั้งนี้ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับด้านการดูแลพนักงานจากองค์กรชั้นนำผ่านทั้ง 31 รางวัลในปี 2567 รางวัลเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารที่ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับต้นๆ และเป็นแรงบันดาลใจให้เราตั้งใจที่จะเป็นองค์กรที่พนักงานภาคภูมิใจที่ได้ทำงานด้วย และพร้อมที่จะสร้างสรรค์สถานที่ทำงานที่พนักงานสามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่”ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มุ่งเน้นที่การบริหารจัดการบุคลากรอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ผ่านวัฒธรรมในการทำงานแบบ UOB Way กรอบการทำงานที่รวมเอาคุณค่า ความมุ่งหวัง และปรัชญาในการดูแลบุคลากรของธนาคารเอาไว้ เพื่อช่วยให้พนักงานแต่ละคนได้รับการฝึกอบรม คำแนะนำ โอกาส และความยืดหยุ่นในการทำงานในระยะยาวอย่างยั่งยืน ในขณะที่ช่วยให้พวกเขารักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานที่ดีโดยมีเวลาเพียงพอสำหรับครอบครัวและความสนใจของตน31 รางวัลด้านทรัพยากรบุคคลที่ธนาคารได้รับ ได้แก่:7 รางวัลด้านนายจ้างยอดเยี่ยม· WorkVenture - 50 อันดับบริษัทที่ดีที่สุดในประเทศไทย 2024 - อันดับที่ 43· ABF-รางวัลนายจ้างแห่งปี· HR Fest - นายจ้างที่พนักงานเลือก· HR Excellence - นายจ้างแห่งปี (เหรียญเงิน)· HR Asia - บริษัทที่ดีที่สุดในเอเชีย 2024· Employer Branding Institute - รางวัลแบรนด์นายจ้างที่ดีที่สุดในประเทศไทย 2024· World HRD Congress - รางวัลแบรนด์นายจ้างที่ดีที่สุดระดับโลก 2024 6 รางวัลด้านความยั่งยืน· Employer Branding Institute - การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ยั่งยืน· Employer Branding Institute - รางวัลผลกระทบด้านความหลากหลาย· HR Asia - รางวัลความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม· HR Asia - รางวัลด้านความยั่งยืน· ESG Business Awards - รางวัลความเท่าเทียมทางเพศและส่งเสริมสตรีในการทำงาน· Organization in Supporting the Employment of Persons with Disabilities Awards 2024 - องค์กรดีเด่นในการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ5 รางวัลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี· Employee Experience - รางวัลรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานที่ดีที่สุด (เหรียญทองแดง)· ABF - รางวัลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่· ESG Business Awards - โปรแกรมสุขภาพในที่ทำงาน· HR Asia - รางวัลบริษัทที่ดูแลพนักงานดีที่สุด· Thailand Association of the Blind - รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอด 4 รางวัลด้านการฝึกอบรมและพัฒนา· The Digital Banker - รางวัลโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานยอดเยี่ยม· RBI - รางวัลความเป็นเลิศในการพัฒนาผู้นำ· Employee Experience - รางวัลยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะยอดเยี่ยม (เหรียญทองแดง)· ACCOM Group - รางวัลความเป็นเลิศในด้านการโค้ชและการให้คำปรึกษา3 รางวัลผู้นำหน่วยงานทรัพยากรบุคคล· Employer Branding Institute - CHRO แห่งปี· HR Fest - ผู้นำหน่วยงานทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด· HR Excellence - ผู้นำหน่วยงานทรัพยากรบุคคลแห่งปี (เหรียญทองแดง) 2 รางวัลด้านการสรรหาบุคลากร· Employee Experience - ทีมสรรหาภายในที่ดีที่สุด (เหรียญทองแดง)· HR Excellence - ความเป็นเลิศในการสรรหาบุคลากร (เหรียญเงิน)2 รางวัลด้านการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพและการสืบทอดตำแหน่ง· Employee Experience - ยุทธศาสตร์การวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่ดีที่สุด (เหรียญเงิน)· Employer Branding Institute - รางวัลการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพ 2 รางวัลด้านการชื่นชมพนักงาน· RBI - ความเป็นเลิศในการชื่นชมพนักงาน· Employee Experience - โปรแกรมรางวัลและการชื่นชมที่ดีที่สุด (เหรียญทอง)