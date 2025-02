TCMA โชว์ความก้าวหน้า 1 ปี “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” ร่วมสร้างต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ

ดร. ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย เปิดเผยว่า สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย หรือ TCMA เป็นความร่วมมือของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำของประเทศไทย และเป็นอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลักของจังหวัดสระบุรี TCMA เข้าร่วมเป็นภาคีหลักขับเคลื่อนดำเนินงาน “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” นับตั้งแต่ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (Public-Private-People Partnership: PPP) นำจังหวัดสระบุรีสู่ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของประเทศไทยTCMA ได้มุ่งมั่นดำเนินงานตลอด 1 ปีที่ผ่านมา สนับสนุนให้ “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน1. การพัฒนาและใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ดเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ (Industrial Process and Product Use: IPPU) และการใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อให้ปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติที่ดี พร้อมทั้งประสานความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกแทนปูนซีเมนต์ชนิดเดิม ทำให้ในช่วงปี 2566 ถึงต้นปี 2567 สามารถลดคาร์บอนได้กว่า 1 ล้านตัน-คาร์บอนไดออกไซด์2. การยกระดับพัฒนาเหมืองแร่สีเขียว โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Smart and Green Mining)เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อม และบริหารพัฒนาขุมเหมืองเพื่อชุมชนใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (Land Rehabilitation Featured in Sustainability)3. การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ด้วยการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) และเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) เพื่อแทนการใช้ถ่านหิน สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ประมาณ 9 – 12 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และช่วยลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 จากการเผาของภาคเกษตร และสนับสนุนจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ4. การวิจัยใช้ประโยชน์จากคาร์บอน (Carbon Utilization) เช่น เมทานอล เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากคาร์บอน5. การสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรรมคาร์บอนต่ำ และสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดสระบุรี“สำหรับก้าวต่อไป TCMA ยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทนำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สนับสนุนขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดสระบุรีสู่ต้นแบบเมืองคาร์บอนตํ่าให้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งยังต้องการความร่วมมือลงมือทำอย่างต่อเนื่องอีกมากจากทุกภาคส่วน TCMA พร้อมเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงนำความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ Global Cement and Concrete Association (GCCA), United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), GIZ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ ที่พร้อมเข้ามาร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) และ Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของประเทศ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการสนับสนุนจากระดับนานาชาติที่มากพอให้เกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลง” ดร. ชนะ กล่าวทิ้งท้าย