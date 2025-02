กลับมาอีกครั้ง! กับงานสุขภาวะทางปัญญาสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “Soul Connect Fest 2025 มหกรรมพบเพื่อนใจ”

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา 100 องค์กร จัดงานแถลงข่าว “มหกรรมพบเพื่อนใจ Soul Connect Fest 2025” ภายใต้แนวคิด HUMANICE : มาพบเพื่อนที่ดีต่อใจ พาคุณไป Connect หัวใจความเป็นมนุษย์ในตัวคุณ และการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญา ครั้งที่ 2 หัวข้อ “สุขภาวะทางปัญญา’68 : จิตวิญญาณ การร่วมทุกข์ ความหวัง” เปิดพื้นที่ให้นักวิชาการ ภาคีเครือข่าย อินฟลูเอนเซอร์ และประชาชน เข้ามาสร้างพื้นที่เรียนรู้ และสร้างประสบการณ์การสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาร่วมกันนพ.พงษ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สถานการณ์วิกฤตที่เชื่อมโยงทับซ้อนกันทั่วโลก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาวะทางใจของทุกคน ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2567 พบประชากรโลก 1 ใน 4 ต้องเผชิญภาวะความเครียด วิตกกังวล และป่วยซึมเศร้าเพิ่มขึ้น 30% โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและวัยทำงานที่เผชิญภาวะโดดเดี่ยวและความไม่แน่นอนของอนาคต สอดคล้องกับรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 1 ปี 2567 โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบไทยมีผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นจาก 1.3 ล้านคน ในปี 2558 เป็น 2.9 ล้านคน ในปี 2566 และข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต เฉพาะช่วงวันที่ 1 ต.ค. 2566-22 เม.ย. 2567 มีผู้เสี่ยงป่วยซึมเศร้า 17.20% มีความเครียดสูง 15.48% และเสี่ยงฆ่าตัวตาย 10.63% วัยทำงานต้องเผชิญกับภาระงานที่หนักเกินไป ส่วนวัยเด็กมีปัญหาสุขภาพจิตที่น่ากังวล โดยเฉพาะความเครียดที่มีสาเหตุหลักจากการเรียน นอกจากนี้ ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า 64% ของคนไทยรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา“ความสำเร็จจากการจัดงาน Soul Connect Fest ครั้งแรกในปี 2566 มีภาคีร่วมจัดงานกว่า 60 องค์กร ผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 10,000 คน และรับชมผ่านสื่อออนไลน์มากกว่า 6,000,000 ครั้ง เกิดต้นแบบพื้นที่สื่อสารและเรียนรู้สาธารณะขนาดใหญ่ที่เข้าถึงง่าย เกิดการขยายผลการรับรู้ของคนในสังคมที่ร่วมกันตระหนักและส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญาในวงกว้าง การจัดงานในปีที่ 2 สสส. จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน มหกรรมพบเพื่อนใจ Soul Connect Fest 2025 ออกแบบพื้นที่ นำนวัตกรรม และกระบวนการพัฒนาสุขภาวะปัญญามาให้คนในสังคม สำหรับใช้เชื่อมโยงหัวใจความเป็นมนุษย์และคืนความหมายให้ชีวิต และจัดประชุมวิชาการระดับชาติฯ นำเสนอผ่าน 3 ประเด็น 1.หลากหนทางสู่สันติภาวะ 2.ชุมชน ความร่วมมือ และพลังของการดูแลกัน 3.จิตวิญญาณแห่งยุคสมัย โดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.-2 มี.ค. 2568 ณ ชั้น G และชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ และห้องประชุมชั้น 11 โรงแรมทริปเปิ้ล วาย” ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวนายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ร่วมจัดงาน และผู้บริหารสามย่านมิตรทาวน์ กล่าวว่า การร่วมสนับสนุนพื้นที่จัดงาน Soul Connect Fest 2025 เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทยที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์พื้นที่ ให้ประสบการณ์ที่ดีคงอยู่ (Inspiring experiences, creating places for good.) โดยสามย่านมิตรทาวน์จะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายภาคส่วนมาร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ด้านสุขภาวะทางปัญญาไปพร้อมกัน ภายใต้แนวคิด HUMANICE : เพื่อนที่ดีต่อใจ ซึ่งยังสอดคล้องกับแนวคิดของสามย่านมิตรทาวน์ที่เป็น “คลังแห่งอาหารและการเรียนรู้” ออกแบบพื้นที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นมิตรกับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับประสบการณ์และแรงบันดาลใจ เข้าใจตนเองและชีวิตมากขึ้น เห็นความเชื่อมโยงกับผู้อื่น โลก และธรรมชาติ นำไปสู่การร่วมสร้างสังคมที่เกื้อกูลกันอย่างแท้จริงดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ผู้อำนวยการร่วมธนาคารจิตอาสา ในฐานะผู้ร่วมจัดงาน กล่าวว่า งาน Soul Connect Fest 2025 มหกรรมพบเพื่อนใจ จัดขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภายใน และความมั่นคงทางใจ มีกิจกรรม 4 โซนไฮไลท์ 1.โซนนิทรรศการ Cocoon of Your Soul ชวนทุกคนตั้งถามกับการใช้ชีวิตและบ่มเพาะหัวใจความเป็นมนุษย์ 2.โซนเวทีเสวนาขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาวะทางปัญญา นำโดยศิลปินนักแสดงผู้สนใจด้านการพัฒนาใจ อาทิ ก้อง-สหรัฐ, ก๊อต-จิรายุ, วู้ดดี้-วุฒิธร, ดีเจพี่อ้อย-นภาพร, สิงห์-วรรณสิงห์, เอ๋-นิ้วกลม, ใหม่-No one else, บอย ตรัย-ภูมิรัตน, เฌอปราง อารีย์กุล (อดีตสมาชิกวง BNK 48) 3.โซน Humanice Cafe พื้นที่รับฟัง ที่รวบรวมจิตอาสามาช่วยโอบอุ้มรับฟังด้วยหัวใจและไม่ตัดสิน 4.โซน Work Shop ในหัวข้อต่างๆ เช่น ฝึกดูแลใจผ่านไพ่ฤดูฝน ปั้นดินเชื่อมหัวใจ และเรียนรู้การก้าวข้ามผ่านความทุกข์ด้วยตัวเอง ด้วยกระบวนทัศน์ใหม่โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Work Shop ติดตามรายละเอียดลงทะเบียนได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Soul Connect Fest” และเฟซบุ๊กแฟนเพจ “จิตวิวัฒน์-New Consciousness”