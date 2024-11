ยูโอบี ประเทศไทย คว้าสองรางวัลผู้นำด้านความยั่งยืน

กรุงเทพมหานคร, 20 พฤศจิกายน 2567 - ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ภูมิใจคว้าสองรางวัลอันทรงเกียรติด้านการธนาคารระดับนานาชาติด้วยจากการเป็นผู้นำด้านการเงินที่ยั่งยืน ตอกย้ำถึงบทบาทสำคัญที่เพิ่มขึ้นของธนาคารในภาคการเงินสีเขียวของประเทศไทย ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้รับรางวัล Best Wholesale/Transaction Bank for Sustainable Finance – Thailand จากเวที The Digital Banker - Global Sustainable Finance Awards 2024 และรางวัล Thailand International Green Finance Initiative of the Year Awards จากเวที Asian Banking & Finance (ABF) Wholesale Banking Awards 2024 ทั้งสองรางวัลนี้สะท้อนถึงความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ในการพัฒนากรอบแนวคิดการให้สินเชื่อเพื่อความยั่งยืนที่ครอบคลุม เพื่อสนับสนุนธุรกิจไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่แนวทางการดำเนินงานที่ยั่งยืน กรอบแนวคิดการให้สินเชื่อเพื่อความยั่งยืนของยูโอบีกำหนดเกณฑ์ชัดเจนสำหรับโครงการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ครอบคลุมทั้งสินเชื่อสีเขียว สินเชื่อที่เชื่อมกับการดำเนินการด้านความยั่งยืน สินเชื่อธุรกิจนำเข้าส่งออก และโซลูชันทางการเงินอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากลและผ่านการประเมินจากหน่วยงานอิสระนางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล กรรมการผู้จัดการ Deputy CEO และ Wholesale Banking ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลทั้งสองนี้ และขอขอบคุณที่เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นของเรา ในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความตั้งใจของเราในการสนับสนุนธุรกิจในการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน โดยเราได้พัฒนากรอบแนวคิดการให้สินเชื่อเพื่อความยั่งยืน นวัตกรรมโซลูชัน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อช่วยให้ธุรกิจลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว เราเชื่อว่าการสนับสนุนลูกค้าธุรกิจในการมุ่งสู่ความยั่งยืนนั้นจะช่วยส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง และเราหวังที่จะรักษาโมเมนตัมนี้ต่อไปและทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน มั่นคง และรุ่งเรืองยิ่งขึ้นให้กับประเทศไทย”รางวัล Best Wholesale/Transaction Bank for Sustainable Finance – Thailand จากงาน The Digital Banker - Global Sustainable Finance Awards 2024 ยกย่องความพยายามของธนาคารในการขยายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ยั่งยืนสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ โดย The Digital Banker ชื่นชมความมุ่งมั่นของธนาคาร ยูโอบี ประเทศไทย ในการช่วยประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contributions - NDC) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยร่วมกับลูกค้าในเชิงรุกในการปรับเปลี่ยนรูปแบบและแนวทางการดำเนินธุรกิจ พร้อมเสนอโซลูชันทางการเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านนี้นอกจากนี้ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ยังได้รับรางวัล Thailand International Green Financing Bank of the Year จากงาน ABF Wholesale Banking Awards 2024 ซึ่งยกย่องการพัฒนากรอบแนวคิดและโซลูชันการให้สินเชื่อเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องของยูโอบีในการสนับสนุนธุรกิจให้เปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน เวทีนี้เน้นย้ำถึงการที่ยูโอบีผนวกรวมความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจและการขยายกรอบแนวคิดการให้สินเชื่อเพื่อความยั่งยืนของธนาคารเพื่อเสริมศักยภาพลูกค้าในหลายภาคส่วน ในปี 2566 ยูโอบีได้บรรลุข้อตกลงสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนใหม่จำนวน 79 รายการ ภายใต้กรอบแนวคิดการให้สินเชื่อเพื่อความยั่งยืนทั้งห้าของธนาคาร ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนที่มีนัยสำคัญความสำเร็จนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ในการสนับสนุนธุรกิจในการปรับตัวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ พร้อมเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว