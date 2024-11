ททท.นำผู้ประกอบการ Travel Tech Startup 12 ทีม ร่วมแลกเปลี่ยนไอเดีย ผ่านกิจกรรม Founder First Date ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจัดกิจกรรม Founder First Date ภายใต้โครงการประกวดผู้ประกอบการ TAT TRAVEL TECH STARTUP 2024 ณ ท่าเรือ ICONSIAM คลองสาน กรุงเทพฯ โดยมี นางจิระวดี คุณทรัพย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งคุณกิตติ พรศิวะกิจ กรรมการ ททท. ผู้แทนองค์กรจากภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร สื่อมวลชนในโครงการฯ และผู้ประกอบการ Travel Tech Startup 12 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครทั้งสิ้น 76 ทีม เข้าร่วมงานล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนไอเดียกิจกรรม Founder First Date ภายใต้โครงการประกวดผู้ประกอบการ TAT TRAVEL TECH STARTUP 2024 เปิดงานโดย นางจิระวดี คุณทรัพย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวแสดงความยินดีกับทั้ง 12 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมสนับสนุนการบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว โดยกล่าวว่า :"ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบสำคัญนี้ การรวมตัวของเหล่าผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในโครงการนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวของไทย พวกเรามุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลาด และการสนับสนุนจากพันธมิตรอย่างเต็มที่"ภายในงาน นอกจากการแนะนำตัวของผู้ประกอบการ 12 ทีมแล้ว ยังมีผู้แทนจากองค์กรพันธมิตรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), ธนาคาร SME D BANK, สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย, บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด,บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, SCBx NEXT TECH, The Able By KING POWER, ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC), บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด, สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย, Mission To The Moon, Greenery Media และ The States Timesหลังจากนี้ ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าสู่กิจกรรม TAT Startup Bootcamp เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในรอบต่อไป และมีกำหนดตัดสินผู้ชนะในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ในกิจกรรม Opportunity Day ณ SCBX Space ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 350,000 บาทพร้อมสิทธิประโยชน์จากโครงการฯสำหรับรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกทั้ง 12 ทีม ประกอบด้วย1.AAppoint (บริษัท แอพพ้อยท์เม้นท์ เอนี่แวร์ จำกัด)2.Ascend Travel (บริษัท แอสเซนด์ แทรเวิล จำกัด)3.Carbonwize (บริษัท คาร์บอนไวซ์ จำกัด)4.CARMEN (บริษัท คาร์เมน ซอฟต์แวร์ จำกัด)5.CERO (บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด)6.CFoot (บริษัท แพลนเน็ตซี จำกัด)7.Giant Stride (บริษัท ไจแอนท์ สไตรด์ จำกัด)8.HAUP (บริษัท ฮ๊อปคาร์ จำกัด)9.SHIN Platform (บริษัท ชิบะรูม จำกัด)10.Socialgiver (บริษัท โซเชียลโมชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด)11.YACHT ME Platform (บริษัท ยอร์ช มี คอร์เปอเรชั่น จำกัด)12.สะอาดทริป (นายสิทธิเดช เฑียรแสงทอง)ทั้งนี้ผู้ที่สนใจในโครงการ Travel Tech Startup 2024 สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน การทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ ได้ที่ Page Facebook: TAT Startup และ www.TATstartup.com