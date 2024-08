ททท. ชวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมสัมมนา Action Alert: Accelerating Towards Sustainable Tourism in Thailand เตรียมความพร้อม! รับมือกับทุกความท้าทาย สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ Roaming Elephants ชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Action Alert: Accelerating Towards Sustainable Tourism in Thailand” วันที่ 26 กันยายน 2567 เวลา 09:00 – 17:00 น. ณ โรงแรม อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ งานสัมมนาที่จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปลดล็อคความซับซ้อนของมาตรฐานและระบบการรับรองที่เปลี่ยนแปลงไป มาร่วมเรียนรู้เครื่องมือและความรู้ที่ถูกต้อง ในการช่วยให้ธุรกิจของคุณไม่พลาดโอกาสในตลาดโลก มาร่วมเตรียมความพร้อมในการรับมือกับทุกความท้าทายเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวในยุคที่การพัฒนาและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ทุกภาคส่วนทั่วโลกต่างตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการบรรลุ Sustainable Development Goals (SDGs) ดังนั้น “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” จึงไม่เป็นเพียงทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งจำเป็นที่ไทยต้องเร่งสร้างระบบนิเวศใหม่ (New Ecosystem) ด้วยสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ (Sustainable Certified Operators) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากคู่ค้านานาชาติและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดสากล โดยเฉพาะตลาดสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาขนาดใหญ่และกำลังซื้อสูงได้เพิ่มข้อกำหนดด้านคะแนนความยั่งยืน (Sustainable Score) ด้วยข้อบังคับใหม่ เช่น Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) และ Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) (บังคับใช้ในสหภาพยุโรป ปี 2026) รวมทั้ง มาตรฐานอย่าง Eco-Label, Green Dot, Carbon Footprint, ISO14001, Global Reporting Initiative ได้กำหนดให้ธุรกิจทำงานกับเฉพาะคู่ค้า (Sustainable Supply Chain) ที่ได้รับการรับรองจาก Certified body เช่น Earthcheck, Vireo, Green Destination, Green Leaf เท่านั้น แม้ความเข้มงวดด้านมาตรฐานความยั่งยืนจะเพิ่มขึ้น แต่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่ยังเพิกเฉย การไม่ปรับตัวเช่นนี้มีผลทำให้ธุรกิจถูกตัดสิทธิ์จากคู่ค้า พลาดโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและทันที ซึ่งประเด็นสำคัญของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไทย คือ ขาดความรู้และความเข้าใจในกระบวนการรับรอง มองว่าขั้นตอนมีความยุ่งยากและซับซ้อน ไม่มั่นใจในความคุ้มค่าต่อการลงทุน และไม่ทราบถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐและการสนับสนุนจากภาครัฐงานสัมมนาในครั้งนี้คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยคุณปลดล็อคความซับซ้อนของมาตรฐานและระบบการรับรองที่เปลี่ยนแปลงไป โดยภายในงานกิจกรรมการอบรม จะรวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากทั่วโลกที่จะมาบอกเล่าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในตลาดคลื่นสีเขียว แนวทางในการปรับตัวและจัดการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน พร้อมรับฟังคำแนะนำที่จะพลิกโฉมธุรกิจของคุณให้พร้อมรับมือกับอนาคต อาทิ ตัวแทนจาก EarthCheck, Travelife, Sustainable Tourism Institutional and Market Intelligence Expert, Roaming Elephants, SCB Live Sustainability, Insightist.AI/ Solutions IMPACT/สมาคม MarTechThai, TUI BLUE Hotels and Resorts, Netflixผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ ทักษะ และเครื่องมือในการคัดสรรพัฒนาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืนสู่การรับรองในระดับสากล เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาคู่ค้าและนักท่องเที่ยว เรียนรู้ทักษะการเป็นนักเขียนนักรีวิวที่ช่วยพัฒนาสื่อการขายและประชาสัมพันธ์เสริมการรับรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โอกาสในการเชื่อมต่อกับคู่ค้าในระดับนานาชาติเพื่อขยายตลาดในระดับโลก พร้อมทั้งมีเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนระหว่างภาครัฐและเอกชนลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ห้ามพลาด! 26 กันยายน 2567 เวลา 09:00 – 17:00 น. ณ โรงแรม อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ