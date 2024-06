“ดิสนีย์ ประเทศไทย” และ “สยามพารากอน” จัดงานฉลอง 90 ปี โดนัลด์ ดั๊ก แฮปปี้ เบิร์ธเดย์ ก๊าบ ก๊าบ 7-15 มิ.ย.นี้

เนรมิตพื้นที่กว่า 190 ตารางเมตรให้เป็นพื้นที่แห่งการเฉลิมฉลองให้กับโดนัลด์ ดั๊ก ณ พาร์ค พารากอนสยามพารากอน ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 มิถุนายนนี้ ตระการตาไปกับโดนัลด์ ดั๊กขนาดยักษ์, มุมถ่ายรูปสุดชิค และกิจกรรมมากมายภายในงาน พร้อมโอกาสในการ Meet & Greet กับคาแรกเตอร์โดนัลด์ ดั๊ก ในวันที่ 7-9 มิถุนายน ตลอดจนป๊อปอัพสโตร์ที่รวบรวมสินค้าคอลเลกชันพิเศษในธีม 90 ปี จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำมาให้ทุกคนได้เลือกชอปตลอดงานโดนัลด์ ดั๊ก ปรากฏตัวครั้งแรกในวันที่ 9 มิถุนายน 1934 ใน The Wise Little Hen ซึ่งเป็นตอนหนึ่งของภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Silly Symphony โดยเดิมทีถูกวางตัวเป็นเพียงตัวประกอบที่เดินเตาะแตะไปมาในเรื่องเท่านั้น ปัจจุบัน โดนัลด์ ดั๊กเป็นที่รู้จักของแฟนทั่วโลกในฐานะหนึ่งในเพื่อนสนิทของมิคกี้ เมาส์และกู๊ฟฟี่ โดนัลด์ ดั๊กมีนิสัยน่ารัก เจ้าอารมณ์เฮฮา และบางครั้งก็หงุดหงิดกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่น่ารำคาญในชีวิตประจำวัน หลายๆ คนจึงพบว่าตัวเองมีบุคลิกเหมือนโดนัลด์ ดั๊ก นอกจากนั้น โดนัลด์ ดั๊ก ยังสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแคมเปญมากมาย อาทิ Mickey Go Thailand ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยผ่านมิคกี้ เมาส์และผองเพื่อน และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนชาวไทยในโอกาสพิเศษเฉลิมฉลอง 90 ปีโดนัลด์ ดั๊ก จึงนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ ดิสนีย์ ประเทศไทยได้ร่วมกับสยามพารากอนจัดงาน “ฉลอง 90 ปี โดนัลด์ ดั๊ก แฮปปี้ เบิร์ธเดย์ ก๊าบ ก๊าบ” เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับทุกคน และเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่โดนัลด์ ดั๊กจะมาสร้างโมเมนต์ความประทับใจในงานป๊อปอัพอีเวนต์ดังกล่าวให้กับแฟนๆ อย่างยิ่งใหญ่ ทั้งกิจกรรมความสนุกหลากหลายโซน รวมถึงโอกาสในการ Meet & Greet กับโดนัลด์ ดั๊กตัวจริงและพิเศษสุดวันที่ 9 มิถุนายน พบกับกิจกรรม Donald Duck Birthday Surprise นอกจากนี้แฟนๆ จะได้เพลิดเพลินไปกับป๊อปอัพสโตร์อัดแน่นไปด้วยสินค้าลิขสิทธิ์ลวดลายโดนัลด์ ดั๊กจากหลากหลายแบรนด์ดัง ได้แก่ กลุ่มของเล่น แบรนด์ MakeItLoud และ Take Toys, กลุ่มเครื่องประดับ แบรนด์ Ravipa, กลุ่มเสื้อผ้า แบรนด์ Characters Studio, กลุ่มเครื่องหอม แบรนด์ Yunic และกลุ่มลิปส์ แคร์ แบรนด์ NIVEAนางสาวโสภิดา กิติโกมลสุข ผู้บริหารสายงาน Global Event Management สยามพารากอน กล่าวว่า“สยามพารากอน นับเป็น ‘Global Destination’ จุดหมายปลายทางระดับโลก และเป็นที่หนึ่งในใจของทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก เรามุ่งมั่นมอบประสบการณ์เหนือระดับ แปลกใหม่ และสร้างความตื่นเต้นประทับใจให้แก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวมาโดยตลอด สยามพารากอนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับดิสนีย์ ประเทศไทยในการร่วมฉลองครั้งสำคัญ 90 ปี โดนัลด์ ดั๊กที่สยามพารากอน เพื่อมอบประสบการณ์เหนือระดับและความสุขให้กับแฟนๆของโดนัลด์ ดั๊กทั้งในเมืองไทยและจากทั่วทุกมุมโลก”สนุกกับเจ้าเป็ดแสนซนโดนัลด์ ดั๊กกับกิจรรมใน 6 โซนรับพาสปอร์ตธีมโดนัลด์ ดั๊ก สำหรับร่วมสนุกกับกิจกรรมใน 6 โซน เมื่อร่วมทำกิจกรรมและได้รับสแตมป์ครบทั้ง 6 ดวง รับของที่ระลึกเข็มกลัดโดนัลด์ ดั๊กโซนที่ 1 ​The Giant Donald Duck Inflatable ไซส์ยักษ์กว่า 5 เมตร ต้อนรับทุกคนเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินก่อนเข้างานโซนที่ 2 ​ถ่ายภาพกับ Donald Duck & Daisy Duck มุมถ่ายรูปสุดน่ารักกับการตกแต่งด้วยธีมชิงช้าลวดลายโดนัลด์ ดั๊กและเดซี่ ดั๊ก ให้ทุกคนได้ร่วมเก็บภาพความประทับใจโซนที่ 3 Donald Duck Special Activity พลาดไม่ได้กับโอกาสในการ Meet & Greet กับคาแรกเตอร์โดนัลด์ ดั๊กในวันที่ 7-9 มิถุนายน และกิจกรรมถ่ายวิดีโอ 360 องศา ในวันที่ 10-15 มิถุนายนโซนที่ 4​Birthday Wish Wall ร่วมอวยพรวันเกิดให้โดนัลด์ ดั๊ก ผ่านกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟระบายสีเค้กดิจิทัลอวยพรวันเกิดในรูปแบบดิจิทัลที่จะปรากฎขึ้นบนจอ LED ภายในงานโซนที่ 5​Photobooth เก็บความทรงจำด้วยจุดถ่ายรูปโฟโต้บูธ เฟรมดีไซน์พิเศษและยังสามารถดาวน์โหลดเก็บเป็นไฟล์ดิจิทัลได้อีกด้วย พิเศษสำหรับคนที่เข้าร่วมงาน 20 คนแรกต่อวัน ที่แสดงพาสปอร์ตโดนัลด์ ดั๊ก รับโค้ดถ่ายรูปทันที และ 90 คนแรกที่เข้าร่วมงานในวันที่ 9 มิถุนายน รับโค้ดถ่ายรูปทันที ไม่มีค่าใช้จ่ายโซนที่ 6​ป๊อปอัพสโตร์รวบรวมสินค้าลิขสิทธิ์คอลเลกชันพิเศษเพื่อฉลอง 90 ปี โดนัลด์ ดั๊กจากหลากหลายแบรนด์ดัง ได้แก่ กลุ่มของเล่น แบรนด์ MakeItLoud และ Take Toys, กลุ่มเครื่องประดับ แบรนด์ Ravipa, กลุ่มเสื้อผ้า แบรนด์ Characters Studio, กลุ่มเครื่องหอม แบรนด์ Yunic และกลุ่มลิปส์ แคร์ แบรนด์ NIVEAชอปเพลินกับสินค้าลิขสิทธิ์ในธีมโดนัลด์ ดั๊ก 90 ปีพบกับอาร์ตทอยสุดน่ารักจาก MakeItLoud กับฟิกเกอร์ Blop Blop ซีรีส์สุดพิเศษที่มีวางจำหน่ายเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเจ้าเป็ดจอมป่วนโดนัลด์ ดั๊ก โดยฟิกเกอร์แต่ละตัวจะมี Serial Number ระบุชัดเจน ผลิตด้วยวัสดุไวนิลโปร่งใส คุณภาพสูง ขนาด 10-14 ซม. โดดเด่นด้วยบอลขนเฟอร์สีเฉพาะของแต่ละคาแรกเตอร์ตุ๊กตาเจ้าเป็ดน้อย Disney Starry Eyes Donald Duck และ Disney Starry Eyes Daisy Duck จาก Take Toys,เครื่องประดับ RAVIPA ที่หยิบเอาแรงบันดาลใจจากคาแรกเตอร์และไอคอนิกต่างๆ ของโดนัลด์ ดั๊ก อย่าง ลายเซ็น, หมวกกะลาสีเรือ และหางเป็ดโดนัลด์ ดั๊กมาออกแบบและนำเสนอเครื่องประดับที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ, แหวน และต่างหูเสื้อผ้าจาก Characters Studio เสื้อสไตล์แนวเรโทรสุดคลาสสิค ออกแบบด้วยสีโทนกลางเหมาะสำหรับเพศทุกวัยและแนวคิดจากธีม 90 ปี โดนัลด์ ดั๊ก, เครื่องหอมลวดลายลิขสิทธิ์แบรนด์แรกในไทยจาก Yunic กับก้านไม้หอมและเทียนหอมกลิ่นต่างๆ ที่มาเปิดตัวคอลเลกชันครั้งแรกภายในงานลิปบาล์มจาก NIVEA 4 สูตรใหม่ ที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ลวดลายมิคกี้ เมาส์และผองเพื่อน เต็มไปด้วยสารบำรุงสกัดจากธรรมชาติ อย่าง Shea Butter, Natural Oil และ Vitamin E ช่วยบำรุงริมฝีปากชุ่มชื้นยาวนาน ดีไซน์พิเศษ 4 ลวดลาย ได้แก่ ลิปนีเวียออริจินัลลายมิคกี้ เมาส์, ลิปนีเวียเชอร์รีลายมินนี่ เมาส์, ลิปนีเวียไฮโดรลายโดนัลด์ ดั๊ก และลิปนีเวียซอฟท์โรสลายเดซี่ ดั๊กพิเศษ! สำหรับคนที่เกิดในเดือนมิถุนายน 90 คนแรกที่เข้าร่วมงานในวันที่ 9 มิถุนายน พร้อมลงทะเบียนหน้างาน รับของขวัญที่ระลึกสุดเซอร์ไพรส์ลายโดนัลด์ ดั๊ก อาทิ เข็มกลัด, กล่องเก็บของ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีสิทธิ์สำหรับสมาชิก ONESIAM SuperApp 90 คนแรกที่มาร่วมงาน รับฟรีพวงกุญแจโดนัลด์ ดั๊กร่วมสนุกไปกับเจ้าเป็ดแสนซน โดนัลด์ ดั๊ก ในวันที่ 7-15 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00-22.00 น.ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน