DPU จัดงาน CEO Talks พัฒนาทักษะในการบริหารองค์กรและสร้างเครือข่ายในวงการธุรกิจให้นักศึกษา

โดยโครงการสัมมนา CEO Talks นี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการบริหารองค์กร และเรียนรู้วิธีการเป็นผู้นำที่มีคุณภาพในองค์กร จากผู้บริหารระดับสูงตัวจริง และ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาทางธุรกิจและการดำเนินงานในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อน ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้บริหารทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คุณปิยะ ดั่นคุ้ม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรีนฟู้ด แฟคทอรี่ จำกัด หรือ SALAD FACTORY มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนให้ความรู้และประสบการณ์ ดำเนินรายการโดย ดร.กุลบุตร โกเมนกุล หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีทางการเงิน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์คุณปิยะ ได้แบ่งปันวิสัยทัศน์ผ่านกลยุทธ์ "SML" ซึ่งประกอบด้วยStart with Why – เริ่มต้นด้วยการชี้แจงวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจและมีทิศทางร่วมกันในทีมMean It – แสดงความจริงจังผ่านการดำเนินการที่ต่อเนื่องและมีความตั้งใจ สะท้อนให้เห็นจากทุกๆ การตัดสินใจLong-term Consideration – ยึดมั่นในการวางแผนและดำเนินงานด้วยมุมมองระยะยาว เพื่อความยั่งยืนขององค์กรซึ่งการปฏิบัติตามกลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยให้องค์กรสามารถนำพาไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ และที่สำคัญคือ การสร้างพื้นที่ให้ทุกคนในองค์กรสามารถเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกันทั้งนี้การสัมมนาชุด CEO Talks เป็นหนึ่งในพันธกิจของหลักสูตรที่จะเน้นเรื่องการเชื่อมโยงกับผู้นำในวงการธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษากับผู้บริหารแบรนด์ชั้นนำที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งได้รับแรงบันดาลใจในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจที่ดีในอนาคต