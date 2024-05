ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยระดับพรีเมียมจากอิตาลีแบบจัดเต็มที่อิตาเลียนพาวิลเลียน ในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2024

สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียน ( www.ice.it ) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย​( https://ambbangkok.esteri.it/en ) ขนทัพบริษัทชั้นนำด้านอาหารและเครื่องดื่มจากอิตาลีกว่า 31 บริษัท มาที่อิตาเลียนพาวิลเลียน ณ ฮอลล์ 8 บูท W01-37 and V02-40 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผู้เข้าชมงานจะได้ดื่มด่ำกับรสชาติสไตล์อิตาเลียนผ่านกิจกรรมไฮไลท์ตลอดงานทั้ง 5 วัน ไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการทำอาหารโดยเชฟชื่อดังจากสถาบันสอนการทำอาหารvอิตาเลียนระดับโลก Alma, The Food School และร้านอาหารอิตาเลียนชื่อดัง ที่จะมาสร้างสรรค์เมนูอิตาเลียนแบบต้นตำหรับด้วยวัตถุดิบสุดพรีเมียม‘Made in Italy” จากบริษัทอิตาเลียนที่ร่วมแสดงสินค้าในงาน Thaifex รวมถึงกิจกรรมไวน์มาสเตอร์คลาสสุดพิเศษโดยซอมเมอลิเยร์มืออาชีพที่จะมานำเสนอไวน์คุณภาพระดับพรีเมียมจากอิตาลี ที่คนรักไวน์ไม่ควรพลาดในวันที่ 29 พฤษภาคม พบกับกิจกรรมสุดเอ็กคลูซีฟ พร้อมต้อนรับแขกรับเชิญระดับโลกอย่าง ลูก้า โทนี่ แอมบาสเดอร์ของลีกฟุตบอลอิตาลีเซเรียอา ‘Serie A’ อดีตกองหน้าทีมชาติอิตาลีและแชมป์โลกปี 2006 ทั้งยังเป็นเจ้าของตำนานกองหน้าของสโมสรชั้นนำอิตาลีอีกหลายทีม ไม่ว่าจะเป็น ฟิออเรนติน่า ยูเวนตุส และโรม่า และยังเคยลงสนามให้กับสโมสรบาเยิร์น มิวนิค พร้อมด้วย ภราดร ศรีชาพันธุ์ อดีตนักเทนนิสขวัญใจชาวไทย อดีตมือวางอันดับ 9 ของโลก แชมป์รายการเอทีพีทัวร์ และปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ภายใต้ชื่อ "ภราดร อคาเดมี่" ทั้งสองจะมาร่วมในกิจกรรมสาธิตการทำอาหารกับอิตาเลียนเชฟในโอกาสพิเศษนี้ช่วงวันที่ 28-31 พฤษภาคม จะเน้นเปิดให้บริษัทผู้ประกอบการเข้าชมงานและเจรจาธุรกิจ ส่วนวันสุดท้ายคือ 1 มิถุนายน จะเปิดการจำหน่ายปลีกสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน THAIFEX-Anuga 2024 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้แสดงสินค้าของ Italian Pavilion ได้จากแคตตาล็อกตามลิ๊งค์ bit.ly/E-Catalogue-ItalianPavilionatThaifex2024