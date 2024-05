“TOHOKU JAPAN 2024 สวย ฟิน อินทุกฤดูกาล”กลับมาอีกครั้งแบบยิ่งใหญ่กว่าเดิม! กับอีเวนต์ท่องเที่ยวญี่ปุ่น “TOHOKU JAPAN 2024 สวย ฟิน อินทุกฤดูกาล” ซึ่งจัดโดยองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวโทโฮคุ (Tohoku Tourism Promotion Organization) และถือเป็นจุดเริ่มต้นชั้นดีสำหรับใครก็ตามที่อยากไปเที่ยวโทโฮคุ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หัดเที่ยวครั้งแรกหรือขาประจำที่มองหาที่เที่ยวใหม่ๆ ในญี่ปุ่น และถ้าใครยังไม่รู้จักโทโฮคุ งานนี้จะทำให้คุณหลงรักภูมิภาคนี้ขึ้นมาอย่างแน่นอน ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของโทโฮคุมานำเสนอให้คนไทยได้ร่วมสนุกกันอย่างมากมาย และได้รับการตอบรับเข้าร่วมงานกันอย่างล้นหลาม ณ Central Court และ Eden 1 ชั้น 1 ศูนย์การค้า CentralwOrldคุณจุนอิจิ คนโนะ ประธานองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวโทโฮคุ (Tohoku Tourism Promotion Organization) เปิดเผยถึงการจัดงานอีเวนต์ท่องเที่ยวญี่ปุ่น “TOHOKU JAPAN 2024 สวย ฟิน อินทุกฤดูกาล” ในครั้งนี้ว่า งานท่องเที่ยวญี่ปุ่นในโทโฮคุที่จัดขึ้นถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นชั้นดีสำหรับใครก็ตามที่อยากไปเที่ยวโทโฮคุ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หัดเที่ยวครั้งแรกหรือขาประจำที่มองหาที่เที่ยวใหม่ๆ ในญี่ปุ่น และถ้าใครยังไม่รู้จักโทโฮคุ งานนี้จะทำให้คุณหลงรักภูมิภาคนี้ขึ้นมาแน่นอนโทโฮคุ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นที่ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จ.อาโอโมริ จ.อาคิตะ จ.อิวาเตะ จ.ฟุกุชิมะ จ.ยามากาตะ และ จ.มิยางิ โดยมีเมืองเซ็นไดเป็นเมืองหลวงแห่งภูมิภาค ซึ่งแต่ละจังหวัดนั้นกว้างใหญ่มากจนเที่ยวครั้งเดียวก็เวียนได้ไม่หมด! แถมด้วยทำเลที่นั่งชินกันเซ็นจากโตเกียวหรือฮอกไกโดไปถึงได้ง่ายๆ อีกทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามทุกฤดู วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว งานเทศกาลยิ่งใหญ่ระดับประเทศ และอาหารท้องถิ่นที่หลากหลาย ทำให้โทโฮคุเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับคนที่อยากสัมผัสญี่ปุ่นแบบท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใครภายในงานได้นำการแสดงพิเศษของแต่ละจังหวัดมาแสดงโชว์แบบจัดเต็ม! ทั้งการแสดงระบำพื้นบ้านซันสะโอโดริ, สาวน้อย Magical Kappa จากทีม Iwate Marugoto Omotenashitai จังหวัดอิวาเตะ, การแสดงกลองไทโกะของทีม “Miyabi ” นำโดยคุณรินะ ผู้ก่อตั้ง และกิจกรรมตอบคำถามมอบของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเฉพาะงานนี้เท่านั้น! และยังมีการแสดงสุดพิเศษเกี่ยวกับอาหาร โชว์แล่ปลามากุโระที่ทุกคนได้ร่วมลิ้มรสปลามากุโระสดใหม่จากเขียง และกิจกรรมให้ขึ้นไปร่วมตำโมจิบนเวที! โดยงานนี้ได้ 2 พิธีกรมาดำเนินความสนุกสนานตลอดทั้งงาน คือ อากิ ยามากุจิ (พิธีกรหลักภาษาไทย/ญี่ปุ่น/อังกฤษ) และคนญี่ปุ่นหัวใจไทย เคนจิ หรือ “มะม่วง” จากเพจ “ญี่ปุ่นมั้ย? いーぷんまい?”“TOHOKU JAPAN 2024 สวย ฟิน อินทุกฤดูกาล” ในครั้งนี้ยังได้แขกรับเชิญสายญี่ปุ่นที่จะมาบอกเล่าเสน่ห์ของโทโฮคุอีกหลายท่าน! ไม่ว่าจะเป็น- Reiko & Kirarista คุยสนุกเต็มอิ่มเรื่องเที่ยวยามากาตะ ไปกับสองอินฟลูเอนเซอร์สาวสวยผู้โลดแล่นอยู่ในแวดวงญี่ปุ่นทั้งในฐานะพิธีกร ล่าม บล็อกเกอร์ และยูทูบเบอร์- พิม-พิม ขจรเวคิน อดีตสมาชิกวงไอดอล Sweat16 ที่มีความสามารถรอบด้านทั้งร้อง เต้น เล่นดนตรี และที่โดดเด่นไม่แพ้กันเลยก็คือทักษะภาษาญี่ปุ่นอันยอดเยี่ยม จะมาแชร์ประสบการณ์เมื่อตอนไปเรียนต่อ พร้อมบอกเล่าเสน่ห์ของเมืองเซ็นได โดยเฉพาะเรื่องเทศกาลสุดยิ่งใหญ่อย่าง Sendai Aoba และ Sendai Tanabata ที่เป็นเทศกาลฤดูร้อนระดับประเทศ!- รุจ (ศุภรุจ เตชะตานนท์) ที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยในฐานะรุจ The Star ปัจจุบันรับบทแอดมินเพจ Outside The Room ผู้เที่ยวเก่ง ถ่ายรูปเก่ง และไปเยือนญี่ปุ่นมาแล้วเกือบทุกซอกทุกมุม สำหรับงานนี้รุจจะมาแชร์ประสบการณ์เที่ยวโทโฮคุ พร้อมแนะนำตั๋วรถไฟ JR EAST ที่เป็นตัวช่วยเบื้องหลังทุกทริปของเขาให้เราเก็บข้อมูลพร้อมไปเที่ยวตามกัน- “Travel Again” และ “Go! Graph Japan” สองบล็อกเกอร์ผู้หลงใหลในการท่องเที่ยว ซึ่งจะมาร่วมแจมความสนุกด้วยเรื่องเล่าการเที่ยวญี่ปุ่น ภาพถ่ายสวยๆ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ จากการเดินทางมากมายที่หาฟังได้เฉพาะงานนี้เท่านั้น!องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวโทโฮคุ (Tohoku Tourism Promotion Organization) ยังได้เชิญตัวแทนจาก 6 จังหวัด 1 เมือง ได้แก่ จ.อาโอโมริ จ.อิวาเตะ จ.มิยางิ จ.อาคิตะ จ.ยามากาตะ จ.ฟุกุชิมะ และเมืองเซ็นได! มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักเสน่ห์ของแต่ละพื้นที่ในโทโฮคุมากขึ้น พร้อมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและไฮไลต์การท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงบูทสายการบินทั้ง JAL และ ANA ให้เลือกสอบถามและจองตั๋วกันตามโปรโมชันที่ถูกใจ การรถไฟ JR EAST ที่จะมาให้ข้อมูลตั๋วรถไฟ JR EAST PASS ตั๋วรถไฟแบบเหมาจ่ายสุดคุ้มเพื่อคนเที่ยวโทโฮคุ และจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่นั่งรถไฟไปถึงได้ง่ายๆ และบูทอื่นๆ ที่ขนตัวช่วยให้การเดินทางสะดวกไม่มีสะดุด พร้อมการรวมตัวของเอเยนซีท่องเที่ยวมากมายที่พร้อมช่วยแพลนการเที่ยวให้ง่ายกว่าเดิมบูท East Nippon Expressway Company สำหรับแพลนเที่ยวแบบนั่งรถไฟสลับเช่ารถขับเอง ก็มาร่วมด้วยเพื่อแนะนำข้อมูลโปรโมชันค่าทางด่วนและบริการต่างๆ ให้การเดินทางสะดวกและสบายงบกว่าที่เคย และโซนบูทเอเยนซีท่องเที่ยวได้เลย โซนนี้รวม JTB (Thailand), Siam Orchard Group, S.B.A Travel, Quality Express, Maritime Travel Service, Jubilee Travel และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ขนโปรโมชันสุดพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะโซน Workshop งานฝีมือโทโฮคุ สำหรับคนรักงานคราฟต์ ที่แต่ละจังหวัดของโทโฮคุขนกิจกรรมสนุกๆ มาให้เล่นกันเพลินๆ ด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นงานฝีมือที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดและหรือเมืองนั้นๆ ได้แก่1. กิจกรรมประดิษฐ์โคมเนบุตะรูปปลาทอง (จ.อาโอโมริ)2. กิจกรรมประดิษฐ์ตุ๊กตาขนแกะจากฟาร์มโคอิวาอิ (จ.อิวาเตะ)3. กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาขอพรดารุมะ (จ.มิยางิ)4. กิจกรรมประดิษฐ์ที่แขวนผนังหน้ากากนามาฮาเกะ (จ.อาคิตะ)5. กิจกรรมประดิษฐ์มินิมาเมฮานากาสะ (จ.ยามากาตะ)6. กิจกรรมประดิษฐ์โมเดลกระดาษวัวแดงนำโชคอาคาเบโกะ (จ.ฟุกุชิมะ)7. กิจกรรมประดิษฐ์กระดาษขอพรและของประดับทานาบาตะ (เมืองเซ็นได)8. กิจกรรมประดิษฐ์ตุ๊กตาไม้พื้นบ้านโคเคชิ (สมาคมการท่องเที่ยวฮานามากิ)และในงาน ผู้ร่วมงานยังได้ถ่ายภาพคู่กับ 2 มาสคอตสุดคิวต์! ที่มาสร้างสีสันอีกอย่างของงาน อย่าง น้องมุซุบิมารุ มาสคอตโอนิกิริแต่งชุดซามูไรสุดเท่ของจังหวัดมิยางิ และน้องคิบิตัน มาสคอตนกน้อยคิบิตะแห่งจังหวัดฟุกุชิมะ ซึ่งทั้งสองตัวจะมาคอยสร้างความบันเทิงและเรียกรอยยิ้มให้แก่ผู้ร่วมงาน และพิเศษสุดๆ สำหรับผู้ร่วมงาน เพราะเราจะไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าแน่นอน! โทโฮคุเขาเล่นใหญ่! ขนเอาขนมของดีแต่ละจังหวัดในภูมิภาคมาแจกกันแบบฟรีๆ สำหรับผู้ร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย