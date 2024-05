SME ยุคใหม่กับการปรับตัวด้านดิจิทัล

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แม้จะเป็นธุรกิจที่มีรายได้สินทรัพย์และพนักงานจำนวนไม่มาก ดำเนินธุรกิจโดยผู้ประกอบการรายย่อย แต่ก็ถือเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจของไทย มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญกิจการด้านการผลิตในภาคอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงการทำเหมืองแร่ต่างๆที่เป็นธุรกิจขนาดย่อมไปจนถึงขนาดกลาง หากจะอยู่รอดได้ในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าทั้งศักยภาพของพนักงาน การบริหารงานองค์กรยุคใหม่ การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปิดเผยว่าผู้ประกอบการเหมืองแร่ในปัจจุบันต่างปรับตัวด้านดิจิทัล เนื่องด้วยเห็นความสำคัญของดิจิทัลไลเซชั่น(Digitalization) หมายถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้านต่างๆจากการจัดสัมมนาระดมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านSMEเพื่อเผชิญการเปลี่ยนแปลงผู้บริโภค ทิศทางการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถการแข่งขัน หาลูกค้าใหม่ในสถานการณ์ปัจจุบันโดยสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่ภาครัฐและเอกชนสามารถร่วมมือกันในการพัฒนา เช่น1.​ พัฒนาด้านนโยบายดิจิทัลในการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทีล ภาครัฐมีนโยบาย และมาตรการจูงใจให้ SME ปรับองค์กรปรับเปลี่ยนดิจิทัลในด้านต่างๆ SME มีต้นทุนการดำเนินงานในการเปลี่ยนแปลง เช่น โปรแกรม ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ อบรมความรู้ ค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป2.​ สร้างระบบนิเวศและเข้าถึงระบบดิจิทัลในการทำงานภาครัฐและเอกชน ภาครัฐปรับเปลี่ยนการบริการเป็นดิจิทัลด้านบริการให้ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนด้านเทคโลโนโลยี ลงทุนขยายการลริการดิจิทัลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น อินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว การบริการ Cloud3.​ พัฒนาการศึกษาและอบรมด้าน IT ภาครัฐร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการบริการดิจิทัลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ Platform นำเสนอการอบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัล ภาครัฐจัดอบรมสัมมนาความรู้ให้ผู้ประกอบการและพนักงาน4.สนับสนุนด้านการเงิน ภาครัฐขอความร่วมมือจากธนาคาร ภาครัฐและเอกชนสนับสนุนสินเชื่ออัตราต่ำแก่ SME ลงทุนในด้านดิจิทัล และให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่าย ภาครัฐมีมาตรการจูงใจด้านภาษีการลงทุนด้านดิจิทัล5.ภาครัฐให้ความสำคัญ นำนโยบายเทคโนโลยี IT ทันสมัย AI (ปัญญาประดิษฐ์) IOT บล็อกเชน การวิจัยเทคโนโลยีภาครัฐ และบริษัทเทคโนโลยี IT จัดโครงการบ่มเพาะ เร่งรัดผู้ประกอบการและพนักงาน นำความรู้ดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ6.ความร่วมมือบริษัทดิจิทัลภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้องในระบบนิเวศ IT ภาครัฐ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สถาบันที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกัน มีโครงการพัฒนาระบบนิเวศร่วมกันผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจดิจิทัลยังให้ความเห็นในด้านการปรับปรุงกฏหมาย เช่น ความปลอดภัยด้านส่วนบุคคล และอื่นๆ อีกทั้งการติดตามประเมินผลโครงการและโปรมแกรมด้านดิจทัลของนโยบายภาครัฐเพื่อปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง