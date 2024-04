กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว จับมือซีพี ออลล์ ยกระดับผู้ประกอบการท้องถิ่น

ท่านสันติสุก พูนสะหวัด อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า แห่ง สปป.ลาว นำคณะ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ด้านการค้าปลีกสมัยใหม่ กับคณะผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ นำโดย นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และManaging Director International เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนางานสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยซึ่ง ซีพี ออลล์ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเข้าไปดำเนินธุรกิจใน สปป.ลาว โดยยึดค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์โอกาสเดียวกันนี้คณะยังได้เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปจากสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มซีพี ออลล์ ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (CP ALL Scholarship for Laos) ปีละ 60 ทุน ในคณะบริหารธุรกิจ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 ตามปณิธาน Giving and Sharing