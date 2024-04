SVThailand ผนึกกำลัง ทปอ.- สกสว.-อว. & พันธมิตร​ ดันมาตรฐาน SDG Impact ร่วมสร้างพันธมิตร ด้วยพลังภาคการศึกษา

เปิดเผยว่า ความตื่นตัวและความก้าวหน้าของพลังภาคการศึกษา ในการผลักดันกลยุทธ์การกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการสร้างผลงานด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ให้เกิดผลกระทบสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนพัฒนาระบบ/กลไกการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI/SROI) ระดับแผนงาน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกเพื่อใช้ในการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ และพัฒนากลไกการคาดการณ์และติดตามความเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Strategic Foresight) เช่น การจัดสรรงบประมาณสำหรับ Fundamental Fund, Strategic Fund เป็นต้นของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ บุคคลากรกว่า 2 แสนคน ในสายอาจารย์นักวิจัยกว่า 34% งบประมาณการศึกษาภายใต้ กระทรวง อว. ราว 1.2 แสนล้านบาทในปี พ.ศ. 2567 ซึ่งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 14,176 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศด้วยขุมพลังทั้งองค์ความรู้ ทรัพยากรและบุคคลากร ส่งเสริมด้วยนโยบายที่เข้มแข็งและระบบโครงการการดำเนินงาน จึงผลักดันให้เครือข่ายมหาวิทยาลัย ยกระดับสู่การตอบโจทย์ทิศทางประเทศอย่างเร่งด่วน ปัจจุบันในการสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางสังคม ความคุ้มค่าและธรรมาภิบาลที่ดีของการจัดสรรกรอบงบประมาณกล่าวถึงความร่วมมือกับสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย ในการสะท้อนปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอดรับกับแผนนโยบายและยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) และวิสัยทัศน์มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย SDG สะท้อนสนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน โดยมุ่งผลักดันเป้าหมายผลงานที่มีประโยชน์เพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Impact) มากกว่า 60,000 ล้านบาท และรุกหน้าผลักดันโปรแกรม Social Value Accelerator : SVA ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อนำ SROI สู่การปฏิบัติ พัฒนา Internal Impact Assessor กำหนดสู่กลยุทธ์การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณอย่างบูรณาการต่อเนื่อง ในการจัดงานครั้งนี้ ในฐานะของประธาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เล็งเห็นว่าการแบ่งประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น จะส่งเสริมการทดลองประยุกต์ในช่วงริเริ่ม เสริมคันเร่งให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดประโยชน์และ Impact ต่อสังคมในวงกว้าง ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางมาตรฐานเดียวกันเพื่อความน่าเชื่อถือ เพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสะท้อนผลตอบแทนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึง การจัดงาน Social Value Forumหัวใจของงาน มุ่งเป้า 3 ประการ ได้แก่พระเอกของงานที่จะเป็นเสมือน กลไกเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดการ ความตระหนัก เรียนรู้ ทดลองประยุกต์ใช้เครื่องมือ กลไกการสร้าง Impact ในมหาวิทยาลัย และขยายผลสู่การเป็นฟันเฟืองเสริมหนุนภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันจะเกิดขึ้นด้วยการกำหนดเป้าหมายร่วม ตัวชี้วัดร่วม และหน่วยงานร่วม ทั้งนโยบาย เอกชน ภาคสังคม คนรุ่นใหม่ ในการผลักดันเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ร่วมกันที่ครอบคลุมตั้งแต่ การกำหนดยุทธศาสตร์ที่มี Impact - ระบบบริหารจัดการ SIA/SROI /Impact Management - เปิดเผยรายงาน Impact Transparency/ ESG Report - และที่สำคัญคือการวางโครงสร้างธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กรย้ำถึงเจตนารมณ์ของการผนึกพลังครั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน สมดุล ทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ผนวกกับวาระการผลักดัน Forward Faster Initiative สู่การบรรลุเป้าหมาย SDG ในปี 2030 โดยชี้ว่าตั้งแต่ในระดับนักวิเคราะห์ (Impact Analyst) ผู้เชี่ยวชาญการประเมิน (Impact Assessor) ผู้ตรวจสอบ (Impact Auditor) เพื่อเป็นซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเห็นเป้าชัด มีตัวชี้วัดผลสำเร็จ และเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ จัดสรร สนับสนุน ทรัพยากร สู่กิจกรรม/โครงการ/องค์กรที่จะสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว ด้วยงบประมาณ เวลา ที่จำกัด มิเช่นนั้นแล้ว ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจสวนทางกับเจตนารมณ์ที่ดี อาจสิ้นเปลืองงบประมาณ หรืออาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อคนบางกลุ่มอย่างไม่ได้คาดหวังก็เป็นได้”โดยภายในงานจะได้พบกับทิศทางคันเร่ง ที่เราจะร่วมเปลี่ยนแปลงอนาคต จาก Thought Leader ในสังคมไทย กลยุทธ์การบริหารภาคการศึกษาสู่การบูรณาการสะท้อนสู่การยกเครื่องแผนยุทธศาสตร์ มุ่งเป้าพัฒนาท้องถิ่น สะท้อนความคุ้มค่า สร้างมูลค่าเพิ่มสู่สังคมร่วมกันที่สำคัญในการนอกจากนั้น ภายในงาน มีกิจกรรมเวิร์คชอป Impact Analyst & Assessor Program รวมถึงหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจอย่าง ESG & Impact Reporting, Carbon neutral & Climate justice, Well-being & Inequality และ New Economy & Sustainable S-Curve การรวมพลังครั้งนี้ ที่ทุกภาคส่วนไม่ควรพลาด ในวันที่ 25-26 เมษายนนี้ ที่ไบเทค บางนา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน www.socialvaluethailand.org