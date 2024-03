TEM ENTERTAINMENT พร้อมแล้ว กับการก้าวสู่ ธุรกิจ แบบครบวงจร เปิดบ้านโชว์ศักยภาพ เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ร่วมงานคับคั่ง พร้อมให้บริการ marketing agency แบบครบวงจร

TEM Entertainment มาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่ (Marketing Agency) ที่เริ่มต้นจากการเป็นสังกัดและครอบครัวของ เหล่าสตรีมเมอร์ อินฟลูเอนเซอร์ และทีมอีสปอร์ตมากกว่า 100 คน ปัจจุบันพร้อมรองรับ ทุกความต้องการของแบรนด์และลูกค้าองค์กรทั้งในและต่างประเทศ จากการเติบโตของตลาดธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศหลังจากวิกฤติกาณ์โควิค บริษัทได้มีการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพไปสู่ การเป็น Marketing Agency เต็มรูปแบบ โดยมีการให้บริการที่รองรับความต้องการของลูกค้า ประกอบไปด้วยการให้บริการทางด้านการตลาดครบวงจร ผ่านอินฟลูเอนเซฮร์ (Influencer) และ การจัดอีเว้นท์ (Event) ทุกรูปแบบ โดยเน้นพัฒนาและสร้างเครือข่าย อินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่น (local Influencer) และกิจกรรมอีเว้นท์ในแต่ละท้องถิ่น (Local event)โดยบริษัทได้ค้นหา อินฟลูกเอนเซอร์ สถานที่ รวมถึงสื่อต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ (Engagement) และ การสร้างยอดขาย (Conversion) ที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ต่อยอดธุรกิจให้กับ ธุรกิจเกมมิ่ง อีสปอร์ตและอุปกรณ์ IT บริษัทยังเป็นผู้นำในการให้บริการด้านการตลาดให้กับธุรกิจเกมมิ่ง สปอร์ต และอุปกรณ์ IT อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ให้บริการทางด้านการตลาดให้กับแบรนด์ต่างๆ และบริษัทเกม (publisher) ชั้นนำจากต่างประเทศ เป็นผู้จัดการแข่งขันเกมและอีสปอร์ตทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงรายการระดับโลกพัฒนาและสร้างช่องทางการขาย ให้กับลูกค้า (Live Stream Sales Service) บน Platform Tiktok Facebook และ Youtube เป็นต้น โดยสามารถรองรับการ live stream sales ได้ 24 ชม.ขึ้นอยู่กับความต้องการและกลุ่มเป้าหมาย ด้วยทีมอินฟลูเอนเซอร์ (Influencers) ที่มีผู้ติดตามเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้ Gen Z รวมกันมากกว่า 10 ล้าน followers วันที่ 29 มีนาคมพ.ศ. 2567 บริษัทเอซดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ผู้ให้บริการด้านการตลาดอย่างครบวงจร ได้เปิดบ้านโชว์ศักยภาพ และทีมงานอินฟลูเอนเซอร์ ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกสายธุรกิจนายปราโมทย์ วงศ์รัตนานุกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวเปิดงานพร้อมเล่าถึงประวัติความเป็นมาของบริษัท ผ่านชื่อที่รู้จักในนาม TEM Entertainment (เต็มเอนเตอร์เทนเม้น)"จุดเริ่มต้นมาจาการที่ชื่นชอบหลงไหลในการเล่นเกมส์จนทำให้เริ่มก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ด้วยแนวคิดเรี่มต้นที่จะสนับสนุนและให้บริการกับธุรกิจกมและสปอร์ต ธุรกิจ IT เช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันได้พัฒนาต่อยอด มีทีม อินฟลูเอนซอร์ ครบทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็น กลุ่มไลฟ์สไตล์ กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มกีฬา กลุ่มอาหาร กลุ่มให้ความรู้ กลุ่มให้ความบันเทิง กลุ่มสายธุรกิจ เป็นต้น""ในปี 2024 นี้ นอกจากการเป็นบริษัทระดับต้นของประเทศ ในการบริการด้านการตลาดให้กับตลาดเกมอีสปอร์ตและ อุปกรณ์ IT บริษัทยังเน้นพัฒนาในส่วนของอินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่น เพื่อเป็นทางเลือกของลูกค้าและองค์กรด่างๆ เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ป็นที่ชื่นชอบทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ อาทิลูกทุ่ง หมอลำ และ ตลอดรวมถึง ป้ายโฆษณาตามตลาดในท้องถิ่นตามแต่ละจังหวัด เพื่อพัฒนาบริการที่สร้างประสิทธิภาพที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า" นายปราโมทย์กล่าวMr. Chi Chang (นาย ฉี จาง) Country Manager จาก แบรนด์ Thermaltake ขึ้นกล่าวเสริมในฐานะพาร์เนอร์ ร่วมแชร์ประสบการณ์ และประสิทธิภาพของการทำการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) จาก TEM Entertainment ที่เข้ามามีส่วนช่วยเสริมการทำการตลาด โดยในปีนี้ทาง Thermaltake ครบรอบ 25 ปี มีสินค้าใหม่ที่มาพร้อมเฉดสีสุดพิเศษ นั่นคือ สี Hydrangea Blue เพื่อต้อนรับปีที่ 25 อย่างสดใส นอกจากนี้แล้ว เรายังมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับสโลแกน Keep It Sleek Keep It CoolTEM Entertainment มีความพร้อมให้บริการทางด้านการตลาดอย่างครบวงจร สำหรับลูกค้าและองค์กรที่สนใจ เพื่อฉลองการเปิดบ้าน บริษัทเตรียม *โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษรวมมูลค่ากว่า 500,000* บาท"สำหรับลูกค้าติดต่อเข้ามาภายในวันที่ 30 เมษายน 2567สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่คุณ ณัฏฐิกา ทวีโภค Tel: 094-659-5669E-mail : nuttika.t@tementertainment.comหมายเหตุ : ส่วนลดพิเศษ สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้บริการอินฟลูเอนเซอร์ ดั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป จะได้รับส่วนลดรายละ 50,000 บาท จำกัดเพียงแค่ 10 ลูกด้า เท่านั้น* สำหรับลูกค้าที่สนใจร่วมงานและดิดต่อเข้ามาภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 เท่านั้น*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า