สมาคมศัลยแพทย์ชี้ ศัลยกรรมปลอดภัย ต้องใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรก​ งานเสวนา Make Beauty Safe: The Ultimate Breast Forum ปัจจัยสำคัญเพื่อการเริ่มต้นศัลยกรรมที่ปลอดภัยและสวยถูกใจ

สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย จัดงานเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยของการศัลยกรรม ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของสมาคมฯ โดยในปีนี้ จัดเสวนาในหัวข้อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเริ่มต้นทำศัลยกรรมหน้าอกควรพิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สถานพยาบาลที่ปลอดภัย เครื่องมือแพทย์ และการปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์ก่อนและหลังการผ่าตัด ทุกปัจจัยล้วนมีผลต่อความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่สวยงามถูกใจ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ศ. นพ. อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช นายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ศ. นพ. อภิชัย อังสพัทธ์ นายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย พญ. พูนพิสมัย สุวะโจ นพ. วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์ นพ. พีรยะ กนกศิลป์ พญ. วนันยา โพธิ์ชัย นพ. ฐิติ ตันติธรรม และคุณปิยนุชนาฏ เรืองแสง พยาบาลวิชาชีพ ดร. ควาง ดอง ยอน จากเกาหลี และ ดร. ไล ยา เวย จากไต้หวัน พร้อมด้วย คุณโยชิ รินรดา ธุระพันธ์ และคารีสา สปริงเก็ตต์กล่าวว่า “ศัลยกรรมทุกประเภทมีความเสี่ยงและผลข้างเคียง ดังนั้นการศึกษาหาข้อมูลและคำแนะนำจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ จะช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำศัลยกรรม รวมทั้งช่วยป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงหรือการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัด หากผู้เข้ารับการผ่าตัดมีความกังวลใจหรือข้อสงสัยต้องกล้าที่จะตั้งคำถามกับศัลยแพทย์ตกแต่ง เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของตัวท่าน หรือติดต่อสมาคมฯ ขอคำปรึกษาด้านศัลยกรรมตกแต่งได้เช่นกัน ”กล่าวว่า “ศัลยกรรมตกแต่งหรือศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic and Reconstructive Surgery) เป็นสาขาวิชาที่เน้นทางด้านการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในร่างกายเพื่อความสวยงามและใช้งานได้ดีเทียบเคียงกับธรรมชาติ ขอบเขตของงาน แบ่งเป็นสองส่วนคือ ศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างเพื่อแก้ไขความบกพร่อง และ ศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงาม อย่างไรก็ตาม ทุกการศัลยกรรมจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ดังนั้น จึงอยากให้ผู้สนใจศัลยกรรมพิจารณาองค์ประกอบอย่างรอบด้าน เพื่อผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและสวยงามตามที่ต้องการ”ปัจจุบัน สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทยมีศัลยแพทย์ตกแต่งกว่า 400 รายชื่อสมาชิก ที่มีคุณสมบัติที่ได้รับอนุมัติและวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง (Thai Board of Plastic and Reconstructive Surgery) จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา ตามหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งเป็นระยะเวลาของหลักสูตร 5 ปี และหลักสูตร 7 ปี โดยประชาชนสามารถ ค้นหารายชื่อเพื่อตรวจสอบศัลยแพทย์ตกแต่งจากเว็บไซต์ของสมาคม https://www.thprs.org หรือ เฟสบุ๊ค facebook.com/ThaiPRS งานนี้ได้รับการสนับสนุนในบางส่วนจากบริษัทเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับการศัลยกรรมเสริมหน้าอก กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเมนเทอร์ บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ประเทศไทย