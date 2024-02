แลนดี้ โฮม จับกระแสเทรนด์โลก ทุ่มทุนเสริมทัพลุยเปิด 3 ธุรกิจใหม่ Solar Leasing-Interior-Precast Center

แลนดี้ โฮม ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับ 1 มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ได้อยู่อาศัยใน “บ้าน” คุณภาพดี ในราคาคุ้มค่า ลุยพลิกโฉมวงการธุรกิจรับสร้างบ้านด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยผลักดันธุรกิจเติบโต พร้อมเดินหน้า 3 ธุรกิจใหม่ Solar Leasing-Interior-Precast Center เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร ตั้งเป้าดันยอดขายรับสร้างบ้านเติบโต 2,700 ล้านบาทในปี 2567นางสาวพรรัตน์ มณีรัตนะพร ผู้อำนวยการฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า ทิศทางของธุรกิจรับสร้างบ้านในปี 2567 ยังมีปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจไทย ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย 3.4% ต่อปี* ในช่วงปี 2567-2569 โดยเฉพาะการฟื้นตัวต่อเนื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวพร้อมนโยบายของรัฐบาลที่มีมาตรการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่นการลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน แลนดี้ โฮม มียอดขายรวม 2,450 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนผลประกอบการตามยอดขายของทั้ง 3 แบรนด์ในเครือ รายละเอียดดังต่อไปนี้บ้านหรูขนาดใหญ่ แลนดี้ แกรนด์ สร้างบ้านราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป มีสัดส่วนยอดขาย 20%บ้านขนาดกลาง แลนดี้ โฮม สร้างบ้าน ราคา 8-20 ล้านบาท มีสัดส่วนยอดขาย 50 %และบ้านขนาดเล็ก เทรนดี้ โฮม สร้างบ้าน ราคา 3-8 ล้านบาท มีสัดส่วนยอดขาย 30%ส่วนหนึ่งของความสำเร็จของยอดขายในปีที่ผ่านมาคือได้มีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาประมวลผลผ่านระบบ CRM ระดับโลก เพื่อช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า มาใช้เป็นข้อมูลประกอบเพื่อพัฒนาการตลาด, สินค้าและบริการ ไปยังกลุ่มเป้าหมายแต่ละ Segment ที่มีความต้องการแตกต่างกัน ทั้งงบประมาณ, สไตล์แบบบ้าน, ฟังก์ชัน ตลอดจนสถานที่ปลูกสร้างได้ตรงตามความต้องการอย่างแม่นยำ และได้มีการนำ AI มาใช้ทำตลาดแบบ Personalizationโดยบ้านที่ได้รับความสนใจปลูกสร้างมากที่สุดยังคงเป็นแบรนด์แลนดี้ โฮม (Landy Home) บ้านขนาดกลาง ราคา 8-20 ล้านบาท ที่เน้นกลยุทธ์ Product Positioning “ดีไซน์สวย ฟังก์ชันครบ ราคาคุ้มค่า” ชูจุดเด่นด้านความมั่นคง ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาทสูงสุดในกลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ Collaboration ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจชั้นนำ ขยายฐานลูกค้าที่หลากหลาย เน้นดีไซน์แบบบ้านตอบสนองทุกความต้องการ ทั้ง สไตล์ Minimal Luxury, English Cottage, Modern Classic พร้อมนวัตกรรมการอยู่อาศัย “บ้านสุขภาพดี” อาทิ ติดตั้ง CAP+ ระบบอากาศบริสุทธิ์ ปลอดฝุ่น PM 2.5 และอำนวยความสะดวกการใช้ชีวิตภายในบ้านผ่านเทคโนโลยี Smart Home สุดล้ำสำหรับแบรนด์เทรนดี้ โฮม (Trendy Home) ที่ดำเนินธุรกิจจับตลาดกลุ่มลูกค้าที่สนใจสั่งสร้างบ้านขนาดเล็ก ภายใต้ Positioning “เทรนดี้ โฮม สร้างบ้านสุดคุ้ม ดีไซน์โดน เพื่อคน New Gen” มีอัตราการเติบโตได้ดีจากปีก่อนหน้า โดยเน้นชูกลยุทธ์บุกตลาดคนยุคใหม่ที่มีการปฏิวัติสู่ Lifestyle ที่ทันสมัยเท่าทันเทรนด์โลก ด้วยการสร้างบ้านที่เข้าใจทุกความต้องการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง ผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ Journey ที่ลูกค้าจะได้สัมผัสตั้งแต่เริ่มสร้างบ้าน จนกระทั่งบ้านสร้างเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้เข้าใจคนรุ่นใหม่ว่าต้องการใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านแบบไหน สนใจแบบบ้านและฟังก์ชันการใช้สอยแบบใด สู่การเป็นบริษัทรับสร้างบ้านสำหรับคนยุคใหม่ที่เข้าใจทุกความต้องการบ้านอย่างแท้จริงสำหรับแบรนด์แลนดี้ แกรนด์ (Landy Grand) สร้างบ้านหรูหลังใหญ่ ในราคาคุ้มค่า เริ่มต้น 20 ล้านบาท ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง วางกลยุทธ์เน้นสร้าง Brand Awareness เพิ่มการรับรู้ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มตลาดบน สื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า Luxury Segment ผ่าน Brand Ambassador และ Influencer ชั้นนำระดับประเทศ เน้นชูจุดเด่น บริการครบวงจรระดับพรีเมียม สร้างบ้านหลังใหญ่ที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรมการอยู่อาศัยในราคาคุ้มค่า โดยในปีนี้มีแผนเจาะกลุ่มเจ้าของธุรกิจที่มีที่ดินในโครงการที่ดินจัดสรรระดับ High-endพร้อมเปิดตัวแบบบ้าน New Design สไตล์ Modern Luxury เน้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักธุรกิจรุ่นใหม่ รวมถึงแบบบ้านสไตล์ Classic เน้นการออกแบบที่ถูกหลักฮวงจุ้ย ตอบโจทย์ครอบครัวขนาดใหญ่ที่ต้องการสร้างบ้านเพื่อเป็นการลงทุน หวังสร้างมูลค่าเพิ่มส่งมอบเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานในอนาคตสำหรับปี 2567 นี้ กลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน แลนดี้ โฮมยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ Vision “Always ahead” ก้าวก่อนใครในทุกๆ ด้าน หวังขยายธุรกิจให้ครบวงจรทั้งต้นน้ำ และปลายน้ำ มุ่งมั่นพัฒนา และทำการวิจัย นำเสนอ Solution ใหม่ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร โดยปีนี้ลุยเปิด 3 ธุรกิจใหม่ ดังต่อไปนี้Nova Modular (Precast Solution Center)หลังจากที่ พรีคาสท์ โซลูชัน เซ็นเตอร์ (Precast Solution Center) ภายใต้ชื่อ บริษัท NOVA Modular ได้เปิดดำเนินการโรงงานย่านพระรามสองไปก่อนหน้านี้ ในปัจจุบันยังคงมีการพัฒนาคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องผ่านการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างร่วมกับคณะวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย NOVA Modular ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะโครงการหมู่บ้านจัดสรร, บริษัทรับสร้างบ้านขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ตลอดจน Order การผลิตให้กับบริษัทรับสร้างบ้านแลนดี้ โฮม ที่มียอดสั่งสร้างบ้านเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด จนเต็มขีดความสามารถกำลังการผลิต เพราะสามารถช่วยลดปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงทำให้ NOVA Modular มีแผนกำหนดเปิดโรงงานแห่งที่ 2 ที่ อ.วิหารแดง จังหวัดสระบุรี ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 โดยเลือกกำหนดที่ตั้งโรงงานให้อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ทั้งทิศเหนือ และทิศใต้จากกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา และเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งคาดการณ์ว่าหากรวมกำลังการผลิตของทั้ง 2 โรงงานแล้วจะสามารถผลิตโครงสร้างได้มากกว่าปีละ 200,000 ชิ้น ทั้งนี้ Nova Modular ยังมีแผนเปิดโรงงานหล่อชิ้นส่วนโครงสร้างสำหรับงานสร้างบ้านโดยเฉพาะอีกหลายแห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อรองรับธุรกิจรับสร้างบ้านของบริษัทฯ ที่จะขยายพื้นที่การให้บริการไปทั่วประเทศในอนาคตLandy Solar Leasingแลนดี้ โฮม ให้ความสำคัญต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบ Ecosystem ในทุกขั้นตอนการปลูกสร้างบ้านให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด พร้อมเดินหน้าสู่ธุรกิจที่อยู่อาศัยเพื่อความยั่งยืน ส่งเสริมพลังงานสีเขียวผ่านการจัดตั้งบริษัท “Landy Solar Leasing” ธุรกิจเช่าซื้อระบบโซลาร์เซลล์ สำหรับธุรกิจและบ้านพักอาศัย (มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าและธุรกิจที่ใช้กระแสไฟในเวลากลางวัน) ที่สนใจเป็นเจ้าของระบบ Solar Rooftop ที่ช่วยประหยัดค่าไฟได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เงินทุนก้อนใหญ่ของตัวเอง ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ ระยะเวลาการผ่อนยาวนานถึง 7 ปี การันตีอัตราความประหยัดค่าไฟต่อเดือนสามารถนำมาใช้ผ่อนค่างวดได้RUDOLF by Landyhomeบริษัทออกแบบและตกแต่งภายใน ที่จะเข้ามาปฏิวัติวงการให้การตกแต่งภายในให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน พร้อมการบริการครบวงจรแบบ One Stop Service ที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ความคุ้มค่า โดยปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ “RUDOLF” ได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จในธุรกิจฯ ประกอบด้วยความมั่นคง“RUDOLF” เป็นบริษัทออกแบบและตกแต่งภายใน ภายใต้ บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับ 1 ของเมืองไทย ทำให้ลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการมั่นใจได้ว่าเรามีความเป็นมืออาชีพ ไม่ทิ้งงาน อยู่ในวงการธุรกิจสร้างบ้านมาอย่างยาวนาน เข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า 6,000 หลังดีไซน์ที่ตอบโจทย์"RUDOLF" มีดีไซน์มาตรฐานที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ ออกแบบโดยนักออกแบบมืออาชีพ มุ่งเน้นให้งานก่อสร้างเริ่มต้นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ลูกค้าสามารถผสมผสานและเลือกดีไซน์ได้ตามใจ (Mix & Match) เพื่อตอบสนองทุกความต้องการที่หลากหลายภายในที่พักอาศัย ทั้งห้องนั่งเล่น, ห้องรับแขก หรือห้องนอน เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย“RUDOLF” มุ่งมั่นในการผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพ โดยให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยีการผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน เลือกใช้โปรแกรมการออกแบบที่ทันสมัย พร้อมใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อให้กระบวนการผลิตมีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว โดยมีการรับประกันผลงานยาวนานสูงสุดถึง 5 ปีทั้งนี้ “RUDOLF” มีแผนเปิด Showroom อย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 สำหรับรองรับลูกค้าที่สร้างบ้านกับแลนดี้ โฮม ก่อนเป็นกลุ่มแรก เพื่อช่วยลดความยุ่งยากให้แก่ลูกค้าในการหาผู้รับเหมาตกแต่งภายในด้วยตัวเอง เน้นชูจุดเด่นด้านความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพของบริษัทฯ โดยสามารถเริ่มงานตกแต่งภายในให้เชื่อมต่อกับงวดงานก่อสร้างบ้านที่กำลังใกล้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วไร้รอยต่อ หลังจากนั้นจะเริ่มขยายตลาดจับกลุ่มลูกค้าทั่วไป ที่เน้นเรื่องความคุ้มค่า เช่น กลุ่มลูกค้าคอนโดมิเนียม, อพาร์ตเมนต์ คาดการณ์ยอดขาย 3 ปีแรกมูลค่า 100 ล้านบาทโดยทั้ง 3 ธุรกิจใหม่นับเป็นฟันเฟืองสำคัญในการยกระดับกลุ่มธุรกิจ แลนดี้ โฮม ให้เป็นผู้นำธุรกิจที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร พร้อมมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการอยู่อาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยให้แก่คนไทยต่อไปในอนาคต