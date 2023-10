ททท.ชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “Amazing Sustainable Event: Business Matching Day”

โดยงานจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 9:00 – 17:30 น. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และร่วมรับของที่ระลึกจากโครงการ ได้ที่เว็บไซต์:https://www.amazingsustainableeventbusinessmatchingday.com/visitor-form.html

โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับการจัดเต็ม 5 กิจกรรมไฮไลต์ ได้แก่ กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ "Go Green Matching: One Perfect Match สู่โอกาสธุรกิจอย่างยั่งยืน"รูปแบบการจัดงานแบบ Sustainable Event โดยมีแนวคิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่เกิดขึ้นได้จริงพบกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้าน Low Carbon และ Sustainable Tourism กว่า 50 รายพบ Seller จากรางวัล Thailand Tourism Awards (รางวัลกินรี) และ ผู้ประกอบการจาก Go Green Booking Platform ที่การันตีด้วยมาตรฐาน The Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC)Talk Session: เวทีให้ความรู้พร้อมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิด จากวิทยากร ผู้มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 2 Session ที่น่าสนใจท่องเที่ยว vs ยั่งยืน ปีหน้าจะเป็นไปในทิศทางไหน?พบกับการเสวนาในหัวข้อ "Future Trends 2024: Sustainable Tourism in Thailand เทรนด์ความยั่งยืนกับธุรกิจท่องเที่ยว" โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติ• คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซ็ปต์แห่งอนาคต ของกลุ่มบริษัท บารามีซี่ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต ของกลุ่มบริษัทบารามีซี่และยั่งยืน มั่นคง มั่งคั่ง - เป็นจริงได้ไหม?พบกับการเสวนาในหัวข้อ "Inspired Sustainability Management, Business Case ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการทำเรื่องยั่งยืนอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ"โดยผู้ทรงเกียรติทั้ง 3 ท่าน1. คุณกฤษณ์ รุยาพร: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย แปซิฟิค อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดและ ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยความสุขที่ไร่ใจยิ้ม2. คุณธนบูรณ์ สมบูรณ์: ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรีนเนอรี่เอสอี จำกัด (Social Enterprise)3. คุณพิชยา ภู่พวงไพโรจน์: ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ รองประธานคณะกรรมการสร้างจิตสำนึกความยั่งยืน โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯพร้อมผู้ดำเนินรายการ: คุณณัฐวุฒิ ชวินกุล (ผู้ร่วมก่อตั้ง Greatter Good)สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์: www.amazingsustainableeventbusinessmatchingday.comFacebook: https://www.facebook.com/AmazingSustainableEventBusinessMatchingDay