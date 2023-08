“พิรงรอง” ย้ำ กสทช. ยังไม่มีอำนาจคุมผู้ประกอบการ OTT เอกชนร้องคลายกฎเหล็ก-สางอุปสรรค

"พิรงรอง" เผยการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอาจทำอุตสาหกรรมสื่อ-โทรคมนาคมกระทบทั้งระบบ แต่กสทช.ไม่มีอำนาจควบคุม OTT ขณะที่อนุกก.หลายคนแนะควรรอมีอำนาจในการกำกับดูแลและทำให้ระบบชัดเจนเสียก่อน หวั่นใช้อำนาจเกินขอบเขต ขณะที่ผู้ประกอบการเรียกร้องให้ผ่อนคลายกฎเพื่อให้แข่งขันกับต่างชาติได้ศ.ดร.พิรงรอง รามสูตร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกิจการโทรทัศน์ เปิดเผย หลังจากที่ได้ทำงานครบ 1 ปี 4 เดือน โดยระบุว่า อุตสาหกรรมสื่อและโทรคมนาคมในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลต่อทั้งระบบ รวมถึงผู้ประกอบการและผู้บริโภคด้วย ทั้งนี้ในการทำงานที่ผ่านมาได้แบ่งเป็น 5 นโยบาย 1.การส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่การกำหนดแนวทางทีวีดิจิทัล หลังหมดอายุใบอนุญาตในปี 2572 โดยมีแผนจะทำ เนชั่นแนล สตรีมมิ่ง แพลตฟอร์ม 2.การกำกับผู้ให้บริการเนื้อหารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิดิโอ ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ OTT ( Over The Top) 3.การส่งเสริมผลิตคอนเทนต์คุณภาพและความหลากหลายสำหรับคนทุกกลุ่ม โดยจะใช้งบของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)มาสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตเนื้อหา เพื่อพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปสู่ตลาดโลก 4.การกำกับเนื้อหาและส่งเสริมรายการคุณภาพ 5.การส่งเสริม Local contentทั้งนี้ ในส่วนของการกำกับดูแล OTT ยังอยู่ในช่วงดำเนินการ ในการนำ OTT เข้าสู่ระบบกำกับดูแล โดยมีการทำงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยแนวทางจะเป็นการกำกับดูแลแบบหลอมรวม เน้นเรื่องเนื้อหา คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและผู้บริโภค รวมถึงศึกษาเรื่องการออกใบอนุญาตว่ามีความจำเป็นหรือไม่ ซึ่งการวางนโยบายการกำกับดูแลยุคหลอมรวมสำคัญมาก เพราะภายในบอร์ดเองก็ยังเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแล OTT ไม่ตรงกันแหล่งข่าวจากวงการโทรคมนาคม เปิดเผยว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบัน กสทช. ยังไม่ได้ออกประกาศแนวทางการกำกับดูแลบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอื่นที่มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ในรูปแบบ Over The Top หรือ OTT ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันผู้ประกอบการจึงไม่ต้องขออนุญาตจาก กสทช. ทำให้ผู้ให้บริการที่เป็นกล่อง OTT และรูปแบบของแอพไม่ต้องขออนุญาตประกอบกิจการจาก กสทช. การจะบังคับใช้กฎหมายใด ๆ กับ OTT ในปัจจุบันย่อมทำไม่ได้ เพราะปัจจุบันการให้บริการ OTT ในประเทศไทยไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลเหมือนกับกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์ อย่างไรก็ตามหากต่อไปในอนาคตต้องมีการกำกับดูแล ทั้งนี้ผู้ประกอบการไม่ว่ารายใหญ่และรายเล็กต่างเรียกร้องให้ กสทช.ผ่อนคลายกฎระเบียบบางประการ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันกับต่างประเทศไทยรายงานการศึกษาของ กสทช. เรื่องผลกระทบของ OTT จัดทำโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่าเมื่อต้องการที่จะกํากับบริการ OTT ประเด็นแรกที่จะต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณานั้นคือขอบเขตของ กิจกรรมที่จะต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแล หรือนิยามของบริการ OTT นั้นเอง ทั้งนี้ คําว่า OTT เองนั้น International Telecommunication Union (ITU) ได้ให้นิยามไว้ว่า OTT หมายถึง แอปพลิเคชันที่เข้าถึง และถูกส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ไม่ได้ผ่านเครือข่าย ซึ่งสามารถแทนที่การบริการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศไม่ว่าโดยตรง ไม่ว่าทางเทคนิคหรือทางการทํางาน (ITU, 2019) OTT จึงมีความหมายกว้าง ไม่จํากัดอยู่แต่เฉพาะบริการ สื่อภาพและเสียงเท่านั้น ในขณะที่หากจํากัดลงมาเฉพาะบริการ OTT เอง ซึ่งเป็นการแพร่ภาพกระจายเสียง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั้งนี้ OTT ทำหน้าที่ส่งผ่านเนื้อหาในลักษณะที่ใกล้เคียงกับกับกิจการโทรทัศน์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย โดยในประเทศไทย OTT เริ่มเข้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 และปัจจุบันกิจการ OTT สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก กสทช. ทั้งนี้ ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช. ได้กล่าวว่า กสทช.มีอำนาจกำกับดูแลเฉพาะไอพีทีวี (IpTV) แต่สำหรับบริการ OTT นั้น ไม่มีอำนาจกำกับดูแล ซึ่งรวมทั้งเรื่องของเนื้อหารายการด้วยขณะที่ พล.อ.ท.ธนพันธ์ หร่ายเจริญ กรรมการ กสทช. อีกท่านก็ได้กล่าวว่าผู้ให้บริการ OTT ยังไม่ถูกควบคุมด้วยกฎระเบียบใด ๆ ซึ่งทำให้เป็นที่ชัดเจนว่าปัจจุบันการดำเนินกิจการ OTT ในปัจจุบันยังไม่ต้องขออนุญาตจาก กสทช. อย่างไรก็ตาม กสทช.ได้แสดงท่าทีหลายครั้งที่จะกำกับดูแลแพลตฟอร์มนี้ แต่ก็ยังไม่เริ่มต้นจริงจังในการยกร่างหลักเกณฑ์หรือดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อจะนำไปสู่การออกประกาศ เพื่อกำกับดูแลแพลตฟอร์ม OTTถึงแม้ว่าผู้ประกอบการ OTT เห็นด้วยกับแนวทางในการวางมาตรฐานกำกับดูแล และเร่งการดำเนินการของ กสทช. เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานสากล ในท่ามกลางความไม่ชัดเจน คลุมเครือ และ กสทช. ยังไม่มีอำนาจกำกับดูแล OTT ทำให้ อนุกรรมการ กสทช. หลายคนเป็นห่วง หากมีการดำเนินการใดกับ OTT ที่เกินกว่าอำนาจ ควรรอให้มีอำนาจในการกำกับดูแลและทำให้ระบบชัดเจนเสียก่อน และควรจะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ตั้งแต่ การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบเพื่อหาหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และต้องมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกันทั้ง OTT สัญชาติไทยและสัญชาติอื่น เพื่อนำไปสู่การให้บอร์ดกสทช.พิจารณาอนุมัติและดำเนินการทำประชาพิจารณ์ และนำความเห็นที่ได้รับจากการประชุมสาธารณะนำกลับมาปรับใช้ และเสนอบอร์ด หากบอร์ดเห็นชอบก็จะเข้าสู่กระบวนการประกาศใช้ในพระราชกิจจานุเบกษา แต่อย่างไรก็ตาม"มาทำความเข้าใจเรื่อง OTT คืออะไร และทำไมถึงยังไม่อยู่ในการกำกับดูแลของกสทช. ถ้าอธิบายง่าย ๆ OTT หรือ Over-the-top คือการให้บริการคอนเทนท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบเปิด หรือไม่ต้องมีโครงข่าย ดังนั้นจึงมีความโดดเด่นคือ ประโยชน์ของคนดูที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกสบายในการรับฟังและรับชมได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านหลากหลายอุปกรณ์ ผ่านทุกโครงข่ายได้หมด เนื่องจากแพลตฟอร์ม OTT ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะรวบรวมคอนเทนท์ ตอบสนองความต้องการของคนดูยุคใหม่ให้มากที่สุด และลดข้อจำกัดให้เหลือน้อยที่สุด"หากนำมาเปรียบเทียบกับ IPTV จะเห็นได้ชัดว่า IPTV มีข้อจำกัดในการเข้าถึง คือต้องดูผ่านโครงข่าย ดังนั้นจึงจำกัดเฉพาะกลุ่มเท่านั้น และจะอยู่ในขอบเขตกำกับดูแลของ กสทช. และเป็นไปตามข้อปฏิบัติตามมัสต์แครี่ของ กสทช. จึงเรียกได้ว่า OTT เป็นเสรีภาพของคนดู ที่จะเข้าถึงคอนเทนท์แทนที่การรับชมวิดีโอและโทรทัศน์แบบเดิมในปัจจุบันที่ผ่านมา กสทช.มีท่าทีและความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนและจริงใจเพียงแค่ครั้งเดียวคือ เมื่อปี 2560 ในสมัยบอร์ด กสทช. ชุดที่มา ด้วยการริเริ่มของ พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ ที่มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม มากกว่า 10 ครั้ง ภายในช่วงเวลาไม่ถึง 3 เดือน เมษายน - มิถุนาย 2560 ซึ่งขณะนั้นมีความตื่นตัวมีผู้ให้บริการ 14 รายมาแจ้งเป็นผู้ให้บริการ OTT แต่ภายหลังจากมีการยุบคณะกรรมการกสทช. กระบวนการที่จะนำไปสู่การประกาศการยกร่างก็เงียบไป จนบอร์ดชุดใหม่ เข้ารับตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลากว่า 1 ปี ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆจะเห็นได้ว่า หากมีการดำเนินการประกาศหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการ OTT นั้น ส่วนใหญ่ก็พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการกำกับดูแล เพราะสมัย กสทช.ชุดก่อนหน้านี้ มีผู้ให้บริการ OTT แสดงความจำนงเข้าร่วมถึง 14 ราย แต่ก็รอดูความชัดเจนด้านกฎเกณฑ์รวมถึงระเบียบต่าง ๆ จาก กสทช. แต่ทั้งนี้ก็ต้องสอดคล้องกับเทคโนโลยีของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะใช้ ข้อมูล ปี 2560 ก็คงไม่ได้ ดังนั้น กสทช. ชุดนี้ควรแสดงความจริงใจที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และไม่ควรใช้อำนาจในการจำกัดสิทธิเสรีภาพการคนดูดิจิทัลทีวีและการเข้าถึงข้อมูลคอนเทนท์ของประชาชนตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแล้ว