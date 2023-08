ลูกค้าใจหาย! คาเฟ่น้องมะม่วง เตรียมปิดให้บริการแล้ว เปิดวันสุดท้าย 3 ก.ย.นี้

วันนี้ (22 ส.ค.) เพจ "Mamuang cafe" หรือ คาเฟ่น้องมะม่วง คาเฟ่มินิมัลสไตล์ญี่ปุ่น ได้ออกมาโพสต์แจ้งประกาศทางร้านจะเปิดวันสุดท้ายวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายนนี้ พร้อมขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยทางเพจระบุข้อความว่า "Dear Value customer. We would like to inform you all that our shop will be close down on 3rd September 2023 We are sincerely thank you for all support and love for the past 3 years"อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวได้มีลูกค้าแห่คอมเมนต์กันเป็นจำนวนมาก เช่น อ้าว .. แล้วจะเจอกันได้ที่ไหนคะ ปล่อยให้รักและจากไป , ย้ายไปที่ไหนคะ , เสียดาย.... ชอบสาขานี้ที่สุดเลย , เพิ่งไปหนเดียวเอง ทำไมปิดแล้วล่ะ , ร้านน่ารักมากเลยค่ะ ตอนไปทำธุระที่กระทรวงเกษตรฯ แวะไป ไม่อยากให้ปิดเลย เป็นต้น