ท่านอ้นเผยภาพพระพันปีหลวง ประกอบพิธีปลงผม เมื่อครั้งบรรพชาเป็นสามเณร

วันนี้ (12 ส.ค.) เฟซบุ๊ก Vacharaesorn Vivacharawongse ของ ท่านอ้น วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ โอรสคนที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เผยแพร่ภาพพระราชบิดา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบพิธีปลงผม ระบุว่า"Happy Birthday to my Grandmother.In 1992 I was ordained as a novice monk in order to dedicate the merit to her. In these pictures her and my father are clipping and shaving my head."(สุขสันต์วันเกิดพระอัยยิกา ในปี 2535 ข้าพเจ้าได้บรรพชาเป็นสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ในภาพพระอัยยิกาและพระบิดากำลังประกอบพิธีปลงผม)