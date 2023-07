Mr.Joey Zhou เผย Up Media (Thailand) สื่อทางเลือกใหม่​ ตอบโจทย์การโฆษณา ชูแผนเตรียมบุกตลาดหลายพื้นที่ทั่วไทย

ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ: กล่าวว่าก่อนที่จะมาตั้งบริษัท ตนเองเคยทำงานอยู่ที่อาลีบาบา และเคยไปทำงานในหลายประเทศ ช่วงโควิดระบาด ธุรกิจหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงไป และได้เดินทางมาทำธุรกิจในประเทศเวียดนาม ก่อนจะเดินทางและมาเที่ยวในประเทศไทย และมีความคิดว่าจะมาเจาะกลุ่มตลาด SME ในการทำโฆษณาUp Media เป็นบริษัท Start Up ที่เริ่มดำเนินกิจการในปี ค.ศ.2022 ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับ Start Up ถึง 6 บริษัทใน 4 ประเทศทั่วโลก ทำให้ อัพ มีเดีย กลายเป็นบริษัทสื่อโฆษณาในลิฟต์ที่โดดเด่นและเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยตั้งเป้าหมายเป็นตัวกลางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงในการสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์ เพราะการใช้ลิฟต์ในอาคารสูงถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือที่พัก โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละคนใช้งานลิฟต์ประมาณ 5-6 ครั้งต่อวัน และจะใช้เวลารอลิฟต์เฉลี่ย 15 วินาทีต่อครั้ง ฉนั้นช่วงเวลาที่ "รอ" จึงเป็นโอกาสที่สายตาผู้คนจะหาจุดโฟกัสเพื่อฆ่าเวลา ตรงจุดนี้เองที่ Up Media เล็งเห็นว่าสามารถสร้างโอกาสในการที่ผู้บริโภคจะให้ความสนใจโฆษณาแบรนด์ที่ติดอยู่ในสื่อหน้าจอของลิฟต์ได้อย่างแน่นอน อีกทั้งผู้ที่สัญจรผ่านไปมาก็สามารถมองเห็นสื่อนั้นๆ ได้ทุกวันด้วยเช่นกันUp Media จึงเป็นบริษัทที่ให้บริการผลิตและติดตั้งสื่อโฆษณาหน้าจอ LCD ความละเอียดแบบ FULL-HD คุณภาพสูงระดับมืออาชีพ ที่สามารถควบคุมอัปโหลดสื่อต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง รวมถึงมีฟังก์ชันการเปิด-ปิดระบบเสียง โดยได้คัดเลือก Location สำหรับการติดตั้งสื่อในลิฟต์ในหลายพื้นที่ ครอบคุมอาคารรอบเมือง 300 ตึกสูง เป็นย่านการค้าและทราฟฟิกคับคั่ง อาทิเช่น อาคารมณียาเซ็นเตอร์ , เซ็นทรัลพัฒนา , เซ็นทรัลพระราม 9 ,เซ็นทรัล ลาดพร้าว ,ตึกใบหยก 2 และคอนโดมิเนียมอาคารสูงในย่านที่พักอาศัยยอดนิยม ไม่ว่าจะเป็น IDEO สาทร-ท่าพระ, IDEO พญาไท, KnightsBridge Prime อ่อนนุช เป็นต้นด้วยการโฆษณาที่ตอบสนองความต้องการทางการตลาด ผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อในลิฟต์และโปสเตอร์ พร้อมบริการระบบฐานรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก โดยติดตามกระแสความนิยม ทั้งในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานระดับมืออาชีพที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของผู้ชมและลูกค้าได้อย่างตรงจุด ให้ความช่วยเหลือด้วยความจริงใจ ดูแลทุกขั้นตอนการดำเนินงานอย่างใส่ใจและให้ความสำคัญแม้เป็นงานเพียงจุดเล็กๆ เสมือนเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่เข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างแบรนด์ลูกค้าให้เติบโต เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน และคาดว่าหลายๆ บริษัทจะติดต่อเข้ามาเพื่อสร้างแบรนด์โฆษณาในรูปแบบใหม่ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า จักรยานยนต์ ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า แอปสั่งอาหาร สถานเสริมความงาม สำหรับแผนการตลาดที่วางไว้ Up Media จะขยายไปในต่างจังหวัด เช่น กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ เชียงราย สมุทรปราการ อยุธยา เป็นต้น สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.upmedia.co.th