เผยแชท "น้องสาวฆาตกร" ตำหนิ "จีจี้" ลงรูปถูกทำร้ายร่างกาย ถาม ทำแบบนี้ต้องการอะไร

จากกรณีข่าวเศร้า ของเน็ตไอดอลสาว จีจี้ หรือ น.ส.สุพิชชา ปรีดาเจริญ อายุ 20 ปี ถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่บริเวณศีรษะ เสียชีวิตพร้อมกับ นายภูมิพัฒน์ ชัยวณิชยา อายุ 19 ปี หรือ อิกคิว นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปี 2 แฟนหนุ่ม ซึ่งเป็นลูกชายนายทหารยศใหญ่ มีบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะเช่นกัน พบอาวุธปืนแม็กกาซีน ตกอยู่ 1 กระบอก และปลอกกระสุน 2 ปลอก นอนเสียชีวิตภายในห้อง คอนโดมิเนียมหรู ย่านอโศก แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เรื่องราวของจีจี้กลายเป็นข่าวใหญ่ โดยเพื่อน ๆ และญาติของจีจี้ออกมาเปิดเผยข้อมูล บทสัมภาษณ์ และคลิปวิดีโอไลฟ์ในอินสตาแกรมถึงพฤติกรรมการทำร้ายร่างกายจนบอบช้ำ พร้อมชาวทวิตเตอร์ช่วยกันติดแฮชแท็ก #เรื่องของจี้ และ #จี้จี้สุพิชชา จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1ล่าสุด วันนี้ (20 เม.ย.) มีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยได้มีการเปิดเผยบทสนทนาของน้องสาวอิกคิวที่ทักข้อความในอินสตาแกรม หลัง "จีจี้" โพสต์รูปใบหน้าตัวเองถูกทำร้ายร่างกายโดยมีใบหน้าและเนื้อตัวฟกช้ำหลายเดือนก่อนพร้อมข้อความ “Truth will tell. I won’t say anything anymore (ความจริงจะถูกเปิดเผยเอง ฉันจะไม่พูดอะไรอีกแล้ว)”โดยระบุว่า “พี่จี้ต้องการอะไรคะ? เอาคืนหรือประจานตัวเอง” พร้อมกล่าวการลงรูปเช่นนี้ไม่ส่งผลดีต่อตัวจีจี้ มีแต่เสียกับเสีย การโดนทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นเพราะเหตุผลอะไรเป็นสิ่งที่จีจี้น่าจะรู้อยู่แก่ใจ “นอนกับผู้ชายคนอื่นไม่เลือกหน้าแต่ปากบอกตัวเองถูกกระทำ หนูว่ามันน่าสมเพชนะคะ ฟ้องคนไปทั่วแต่ไม่เล่าความชั่วของตัวเอง พี่จี้ภูมิใจมั้ยคะ” พร้อมกล่าวว่าสิ่งที่พี่ชายของเธอทำนั้นไม่ถูกและสิ่งที่จีจี้ทำถูกต้องมั้ยและกล่าวอีกว่า “โกหกไปเรื่อย ๆ ให้คนอื่นเขาเสียให้ตัวเองดูดีมานานแต่ไหน สุดท้ายก็รู้อยู่แก่ใจนะคะว่าตัวทำตัวเลวยังไง” “ให้หน้าตาสวยแค่ไหน แต่ถ้าจิตใจยังสกปรกแบบนี้หนูว่าก็ทุเรศอยู่ดีนะคะ” กล่าวต่อว่า ครอบครัวของตนเองก็พยายามทำดีกับจีจี้มาก ๆ เท่าที่จะทำได้แล้ว ครั้งนี้ทนไม่ไหวแล้ว ลั่น“ยอมให้เล่นหัวมานานแล้วเคยชินเหรอคะ”นอกจากนี้ น้องสาวอิกคิวยังเผยว่า ตนเองก็เคยรักจีจี้เหมือนพี่สาวคนหนึ่ง แต่จีจี้โพสต์รูปทำร้ายร่างกายลงโซเชียลแบบนี้ ไม่น่ารัก ซึ่งน้องสาวอิกคิวยังบอกที่เธอพิมพ์มาทั้งหมดไม่ได้ให้ลบ ถ้าอยากประจานตัวเองก็ตามสะดวก พร้อมทั้งกล่าวว่าจะแคปบทสนทนาครั้งนี้ไปฟ้องแม่หรือฟ้องเพื่อนด้วยก็ได้ เพราะตนเองก็อยากรู้ว่า ถ้าเขาได้อ่านแล้วเขาจะมองจีจี้เหมือนเดิมมั้ย