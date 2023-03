“เรนท์สพรี” สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ฉลองก้าวสู่ปีที่ 7​ กับการเป็นหนึ่งใน America's Best Startup Employers 2023​ บริษัทสตาร์ทอัพที่ดีที่สุดในอเมริกา พร้อมตั้งเป้าเติบโต 80% ในปี 2023

สตาร์ทอัพสัญชาติไทยในอเมริกา แพลตฟอร์มช่วยเหลือการเช่าบ้านแบบครบวงจร ที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมาอย่างมากมาย ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2023 เรนท์สพรีได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพที่ดีที่สุดในอเมริกา หรือ America's Best Startup Employers 2023 โดย Forbes สื่อชั้นนำของโลก โดยได้เก็บข้อมูลจากบริษัททั้งหมด 2,600 แห่ง พิจารณาจากชื่อเสียงขององค์กร ความพึงพอใจของพนักงาน รวมไปถึงอัตราการเติบโตของบริษัท ถือเป็นการฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ของเรนท์สพรีได้อย่างภาคภูมิโดย เรนท์สพรี พร้อมเดินหน้าด้วยแนวคิดที่ต้องการสร้างโซลูชั่นการเช่าบ้านที่ทันสมัยและปลอดภัยให้แก่ทุกคนทั่วโลกโดยตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา เรนท์สพรีได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบการเช่าบ้าน โดยการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการเรื่องการเช่า หรือ Rental Transaction Management Software ให้กลายเป็น All-in One Solution Platform ที่นอกจากช่วยให้ระบบการเช่าบ้านรวดเร็ว ยังสามารถช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้เช่าบ้านกลายเป็นเจ้าของบ้านได้อีกด้วยกล่าวว่า “สำหรับการเดินทางเข้าสู่ปีที่ 7 ของ เรนท์สพรีกับการเป็นบริษัทสตาร์ทอัพของไทยในตลาดการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกา ถือว่าเราได้รับความสำเร็จที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก แต่เราจะยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยในปี 2023 นี้เรนท์สพรีได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตขึ้นอีก 80% พร้อมสิ่งที่วางแผนให้เกิดขึ้นในปีนี้ คือ การผลักดันกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบให้ใช้งานง่ายและเร็วขึ้นกว่าเดิม พร้อมเพิ่มวิธีการชำระเงินให้ครบวงจรยิ่งขึ้น อีกทั้งบริการใหม่สำหรับผู้เช่านั่นคือ การให้บริการเช่าเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้เราเป็นแพลตฟอร์มการเช่าอสังหาที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น” ทั้งนี้ในปี 2022 ที่ผ่านมา เรนท์สพรีได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น● การคว้าเงินลงทุนรอบซีรีย์ B เป็นเงินกว่า 630 ล้านบาทหรือ 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม 2022● ได้รับการจัดอันดับโดย Inc. 5000 ให้เป็นบริษัทเอกชนที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยเรนท์สพรีติดเป็นอันดับที่ 2 ในหมวดหมู่ของ Rental Property Technology● ได้รับเลือกให้เป็น Best Tenant Screening and Rental Collection Software หรือ บริษัทที่มีซอฟต์แวร์ในการคัดกรองผู้เช่าและจัดเก็บค่าเช่าบ้านที่ดีที่สุดจาก Real Estate Bees ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้การช่วยเหลือทางการตลาดและเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาและ ในเดือนมกราคม 2023 ที่ผ่านมา เรนท์สพรี ยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 2023 Best Places to Work หรือ เป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานด้วย จาก Built-In ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มและคอมมิวนิตี้ชื่อดัง สำหรับการอัพเดทข่าวสารในแวดวงสตาร์ทอัพ บริษัทเทคชั้นนำ และอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกาอีกด้วยติดตามข่าวสารของ RentSpree ได้ที่