ISMED จัดงานครบ 24 ปี ตอบโจทย์ใหญ่ประเทศไทย พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรกว่า 100 หน่วยงานมุ่งพัฒนายกระดับ SMEs ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ISMED ประกาศเดินหน้าสู่บทบาทตามเจตนารมณ์การจัดตั้งให้เป็น “องค์กรระดับชาติ” ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศพัฒนาศักยภาพ SMEs สู่ Sustainable Growth ด้วยองค์ความรู้ที่ทันสมัยผ่าน “ISMED SME Academy” พร้อมการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณภาพที่มีผลต่อการยกระดับ SMEs ตั้งเป้าเป็น "ISMED Growth Community" และการเป็นกลไกหลักที่สำคัญให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ ดำเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อความยั่งยืนของ SMEs ด้วยความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถของบุคลากร ISMED ที่บ่มเพาะมากว่า 24 ปี และเครือข่ายที่ปรึกษามากกว่า 1,000 รายทั่วประเทศเมื่อวันที่ 24 ก.พ. นายนราวิทย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หรือ ISMED ซึ่งเป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน ISMED Growing Up Forum 2023 “New Move to Next Normal : ฉายภาพอนาคตการเติบโตอย่างยั่งยืนของ SMEs ไทย สู่ยุคต่อไปที่ไม่มีวันเหมือนเดิม” ฉลองการสถาปนา ISMED และการให้บริการ การพัฒนายกระดับ SMEs มากว่า 24 ปี โดยได้รับเกียรติจากนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมด้วยคณะกรรมการสถาบันฯ และพันธมิตรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานระหว่างประเทศ หน่วยงานเอกชน สถาบันทางการเงิน สถาบันทางการศึกษา องค์กร สมาคม ชมรม สื่อมวลชน กว่า 100 หน่วยงาน ร่วมแสดงความยินดี ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค แกรนด์ ฮอลล์ อาคารเวสต์ กรุงเทพฯ และร่วมสนับสนุนแนวทางการพัฒนา SMEs ไปสู่ “การเติบโตอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนที่ทั่วโลกให้การยอมรับ“หลังสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมามี SMEs หลายรายที่อยู่รอด แต่ก็มีหลายรายที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้ SMEs จะต้องปรับตัวอย่างมากในอนาคต ทาง ISMED ได้ตระหนักถึงผลกระทบนี้ และเห็นว่า “ความยั่งยืน” จะเป็นแนวทางที่ตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศในการพัฒนา SMEs ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของหน่วยงานระดับชาติ และเทรนด์เวทีการค้าระดับโลก ดังนั้น ในโอกาสครบ 24 ปี การสถาปนา ผู้บริหารและบุคลากรของ ISMED จึงร่วมกับผู้ให้การสนับสนุนมากกว่า 18 หน่วยงาน จัดงาน ISMED Growing Up Forum 2023 ขึ้น เพื่อเป็นการผนึกกำลังของหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนา SMEs ให้เกิดเป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพ ทั้งเป็นการให้ความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับแนวคิด แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของ SMEs จาก Keynote Specker ชั้นนำระดับประเทศ รวมถึงเป็นการเปิดตัว ISMED SME Academy ที่มีกว่า 50 หลักสูตร ครอบคลุมทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจไว้บริการ SMEs ที่สำคัญเป็นโอกาสที่ ISMED จะได้แสดงความขอบคุณบุคลากรที่ปฏิบัติงานพัฒนา SMEs ให้กับ ISMED มายาวนานมากกว่า 15 ปี และ 20 ปี อีกด้วย” นายนราวิทย์ ผอ.ISMED กล่าวการจัดงาน ISMED Growing Up Forum 2023 มีการออกบูทแนะนำ ISMED SME Academy บูทของสถาบันทางการเงิน บูทของภาคเอกชนที่มาให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ แก่ SMEs บูทของ True Digital Park และ True Space ที่มาแนะนำเครื่องมือและพื้นที่สุดชิกที่จะช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของ SMEs รวมถึงบูทของ SMEs ที่มีการเติบโตจนน่าจับตามอง มีกิจกรรมบนเวทีเล็กที่ ISMED ได้เชิญ Keynote Specker ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับแนวหน้ามาพูดคุยให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับ SMEsในช่วงท้าย ได้รับเกียรติจากนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการจัดตั้ง ISMED เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และโล่เกียรติคุณแก่บุคลากร และผู้สนับสนุนการจัดงานก่อนจบงาน ISMED ได้มอบรางวัลพิเศษจากพันธมิตรแก่ผู้โชคดีภายในงาน ประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบินจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ-ภูเก็ต Gift Voucher จาก The Image Signature Academy Gift Voucher จาก ISMED SME Academy บัตรที่พักจากโรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา บัตรที่พักและห้องอาหารจากโรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ และแหวนเพชรจากผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวด Miss & Mister Supranational Thailand 2023 นับเป็นการสร้างสีสันภายในงานอย่างมากISMED จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2542 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งขึ้น ในฐานะขององค์กรอิสระบริหารงานภายใต้มูลนิธิ เพื่อความคล่องตัว เป็นกลไกสำคัญของประเทศต่อการพัฒนา SMEs และเพื่อสามารถเป็นองค์กรที่พึ่งพาตนเองได้ ผ่านการเป็นหน่วยร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ โดยตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา ISMED ได้เติมเต็มความรู้ให้ SMEs ด้วยจิตวิญญาณของการให้ มีความรับผิดชอบสูง เป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือของกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถทำงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มากกว่า 30 หน่วยงาน มี SMEs เข้ารับการพัฒนามากกว่า 550,000 ราย ภายใต้โครงการมากกว่า 600 โครงการ นับเป็น DNA สำคัญต่อการดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าของ ISMEDปัจจุบัน ISMED มีภารกิจสำคัญต่อการพัฒนา SMEs นับตั้งแต่การวางพื้นฐานทางธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพด้วยการจัดการองค์ความรู้ การให้บริการคำปรึกษาแนะนำ สู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ การเสริมแกร่งให้ SMEs ด้วยการพัฒนาสมรรถนะธุรกิจจากงานการศึกษาวิจัย ให้ SMEs เข้าถึงโอกาสทางแหล่งทุน และโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการเป็นหน่วยงานเชื่อมโยงธุรกิจของ SMEs ก่อเกิดเป็นองค์ความรู้และการสร้างเครื่องมือที่ ISMED ทะลายกำแพงให้ SMEs ก้าวหน้าไปสู่โลกกว้างและเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการริเริ่มดำเนินโครงการต่างๆ การร่วมบริหารโครงการ กิจกรรมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน สอดรับกับนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ MIND ใช้หัวและใจ ติดปีกภาคธุรกิจ มุ่งอุตสาหกรรมวิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน”“ปี 2566 เพื่อให้เกิดความยั่งยืนที่แท้จริง ISMED ได้เตรียมบริการด้านองค์ความรู้ ด้วยการก่อตั้ง ISMED SME Academy ขึ้น มีองค์ความรู้กว่า 50 หลักสูตรที่พร้อมจะให้บริการแก่ SMEs พร้อมการสร้างเครือข่าย ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนแก่ธุรกิจได้ โดย SMEs ที่สนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้ตามช่องทางต่างๆ ทั้งทาง www.ismed.or.th ทาง Line Official Account: @ISMED หรือทาง Facebook Fanpage: ISMED เรายินดีและมีความพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่” นายนราวิทย์ ผอ.ISMED กล่าวเชิญชวนทั้งนี้ การจัดงาน ISMED Growing Up Forum 2023 ทาง ISMED ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมพัฒนา SMEs ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท พีเพิ่ลฟาร์ม จำกัด บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด บริษัท ทรูสเปซ จำกัด บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด The Image Signature Academy โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โรมแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา