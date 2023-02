ปาฏิหาริย์ “ไอ้ฟลุ๊ค ชลบุรี” ลูกแม่ค้าขายข้าวแกง สู่เว็บพนันหมื่นล้าน ถูกจับ 2 ครั้ง ทุกวันนี้ยังอยู่ดี มี “พ่อ-ปู่-ทวดบุญธรรม” คอยช่วย

ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” วันศุกร์ที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการ ได้เปิดเผยให้เห็นเครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่ระดับ "ซูเปอร์บิ๊ก" ที่ทำให้เว็บพนันของนายแทนไท ณรงค์กูล หรือเว็บในเครือ “มาเก๊า 888” ดูเป็นเว็บพนันของเด็กอนุบาลไปเลย โดยเครือข่ายเว็บพนันรายนี้เป็นของนายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข หรือ “ฟลุ๊ค” ชื่อ Mawinbet ปัจจุบันถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Movewinbet โดยมีฐานที่มั่นอยู่ชลบุรีประวัติของ “ฟลุ๊ค” หรือ เกียรติศักดิ์ เจริญสุข เกิดกรกฎาคม 2536 ที่บุรีรัมย์ มาโตที่จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 28 ปี มีแฟนชื่อ "ไก่" ชลิตา พิทักษากูลเกษม เนื่องจากครอบครัวของฟลุ๊คเดิมทีฐานะไม่ดี แม่เปิดร้านขายข้าวแกง ทำให้ทางบ้านของไก่ ชลิตา เป็นคนส่งเสียฟลุ๊คให้ร่ำเรียนหนังสือจนจบต่อมาฟลุ๊คได้เข้าแก๊งของนายเบ้ หรือ นายณัฐธนัช อัตนาถ ซึ่งทำอาชีพสีเทาหลายอย่าง และนายเบ้นี่เองที่เป็นคนพานายฟลุ๊คเข้าวงการพนันออนไลน์ ไปรู้จักกับขาใหญ่ของประเทศไทย ชื่อ "เฮียตี๋น้อย" หรือ “พรชัย” ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บพนัน ชื่อ "เจษฎาเบ็ต" (JETSADABET) เจ้าของสโลแกนว่า "เว็บหวยออนไลน์อันดับหนึ่ง ซึ่งมีประสบการณ์บนเส้นทางสีเทาของออนไลน์มาร่วมสิบปี" โดยเว็บไซต์ jetsadabet.com จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556 เป็นเว็บพนันออนไลน์อันดับต้นๆ ของไทยฟลุ๊ค เริ่มก้าวเดินบนเส้นทางพนันออนไลน์ภายใต้ร่มธงของตี๋น้อย ซึ่งเปฺ็นเจ้าของตัวจริงของแพลตฟอร์มหวยออนไลน์ "มังกรฟ้า" ผู้บุกเบิกเส้นทางหวยออนไลน์มาก่อนนอท พันธ์ธวัช แห่งกองสลากพลัส หลายปี ส่วนนายพชรล์ เมสสิยาห์พร หรือ แทมป์ ที่สื่อรู้จักว่าเป็นผู้บริหารมังกรฟ้าลอตเตอรี่นั้น เป็นแค่หุ่นเชิด หรือตัวหลอกเท่านั้นเองตี๋น้อย ได้วางตัว "ไอ้ฟลุ๊ค" ให้อยู่ใต้สายเอเยนต์ของคนที่ชื่อ โภชน์ หรือ สมโภชน์ เพื่อสนิทของตี๋น้อย โดย โภชน์ เป็นเจ้าของสายเว็บพนันชื่อ Allnew999 ที่มี url คือ jetsadabet.com/allnew999 ขณะที่ฟลุ๊คได้รับสัมปทานให้ทำเว็บไซต์หวยออนไลน์เถื่อนที่ชื่อว่า Theonelotto ก็คือ jetsadabet.com/theonelotto และ poipet9999.comทั้งนี้ วงการพนันออนไลน์เขาแบ่งเป็นสายหลักๆ 4 สาย ได้แก่ 1.สายกาสิโน คือพวกบัคคาร่า ไพ่ต่างๆ 2.สายสล็อต 3.สายกีฬา พนันฟุตบอลลีกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษ บอลอิตาลี สเปน เยอรมนี หรือบอลไทย และ 4.สายหวย หรือสายล็อตโต้สายที่สี่หรือสายหวย/สายล็อตโต้ เป็นสายที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบโปรแกรมหรือการโปรโมตจากแพลตฟอร์มต่างประเทศมากมายนัก ประกอบกับความนิยมของคนไทยที่ชอบเล่นหวย เล่นพนัน ทำให้สายหวยหรือสายล็อตโต้ในประเทศไทยสามารถหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำมากที่สุดนั่นเพราะ สายหวยมีให้เล่นทุกรูปแบบ เล่นได้ทุกวัน เช้าถึงกลางคืน บางตัวให้เล่นหลายรอบ เช่น หวยรัฐบาล หวยยี่กี หวยฮานอย หวยลาว หวยมาเลย์ หวยหุ้นไทย หวยหุ้นเกาหลี หุ้นฮั่งเส้ง หุ้นจีน หุ้นนิกเกอิ หุ้นดาวโจนส์ หุ้นไต้หวัน หุ้นเยอรมัน หุ้นรัสเซีย หุ้นอังกฤษ หุ้นอินเดีย มีทั้งแบบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่างประกอบกับนิสัยคนไทย และการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัย ไม่ว่าจะเป็นระบบการพนันที่เปลี่ยนจากระบบออฟไลน์ เข้าไปร่วมกับบ่อนต่างๆ ไปเป็นออนไลน์ ระบบการโอนเงินที่ง่ายดาย ระบบสมัครเป็นสมาชิกเข้าเล่นได้ง่ายทุกอย่างเอื้ออำนวยให้กระบวนการทั้งหมดทำได้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวบนมือถือสมาร์ทโฟน ส่งผลให้เวลาไม่นาน พวกเจ้ามือพนันออนไลน์เหล่านี้สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ มีเงินร่ำรวยมหาศาลว่ากันว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา “ตี๋น้อย พรชัย” มีเงินสะสมเป็นหมื่นๆ ล้าน ขยายธุรกิจไปทำสลากกินแบ่งออนไลน์ มังกรฟ้า ผ่องถ่ายเอาเงินใต้ดินจากพนันออนไลน์มาขยายสู่เครือข่ายธุรกิจบนดินหลายอย่างในส่วนของฟลุ๊ค เมื่อเข้าไปเป็นเอเยนต์ของ JETSADABET แล้ว ทุกสัปดาห์ ตี๋น้อย พรชัย กำหนดกติกาชัดเจนที่ฟลุ๊คต้องเดินตาม คือ ต้องเอาเงินสดที่เป็นส่วนแบ่ง เข้าไปให้ตี๋น้อย โดยต้องนำส่งทุกสัปดาห์ หากยอดเดิมมีลูกค้าถึง 20 ล้านบาท แต่ระยะเวลาไม่ถึง 1 สัปดาห์ ก็ให้เอาเข้าไปก่อนพฤติกรรมส่งเงินให้ตี๋น้อยของฟลุ๊ค คือจะเอาเมียที่ชื่อ กุ๊กไก่ ชลิตา ไปด้วย แต่ต่อมาพอตี๋น้อย พรชัย เริ่มไหวตัวทัน ก็เริ่มปรับวิธีการเรียกเก็บเงินจากเอเยนต์ โดยใช้วิธีการโอนเงินเข้าไปเติมเครดิตในส่วนของเอเยนต์แทนการขนเงินสดทั้งนี้ การเติมเงินเครดิตของเอเยนต์ เมื่อล็อกอินเข้าไปสู่ระบบเว็บไซต์ JETSADABET ระบบจะทำการสุ่มเลขบัญชีของบัญชีม้าขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเอเยนต์ต้องการเติมเงิน 1 ล้านบาท ระบบจะสุ่มธนาคาร เลขบัญชี พร้อมชื่อ-นามสกุลเจ้าของบัญชี มาให้โอนเงินเข้าไป 5 บัญชี บัญชีละ 2 แสนบาท เป็นต้นบัญชีม้าในเครือข่าย JETSADABET เมื่อ 3 ปีที่แล้วนั้น มีจำนวนร่วม 200-300 บัญชี ข้อมูลจากเฟซบุ๊กเพจ "เหยื่อ" ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ระหว่างที่ทำงานเป็นดาวน์ไลน์ ลูกข่ายเว็บพนันเครือข่าย JETSADABET ไอ้ฟลุ๊คได้ค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยยอดการแทงที่มหาศาลต่อเดือน ทำให้ฟลุ๊คมีรายได้จากตรงนี้เดือนละหลายล้านบาทต่อมาตี๋น้อย กับฟลุ๊ค ก็มีปัญหากัน ทำให้ฟลุ๊ครู้ว่ามีโอกาสโดนเขี่ยออกจากทีมได้ทุกเมื่อ จึงขยับขยายแยกตัวออกมาทำเว็บไซต์หวยออนไลน์ของตัวเอง ใช้ฐานลูกค้าเดิมที่ตัวเองทำการตลาดมาก่อน จาก Theonelotto ซึ่งตัวเองปั้นมา และสะสมลูกค้า คนที่เข้ามาเล่นการพนันได้หลายหมื่นคนลึกๆ แล้ว ตี่น้อย พรชัย นั้นเป็นคนที่ชำนาญในเรื่องนี้ และระมัดระวังตัวมาก เขาคร่ำหวอดในวงการหวยใต้ดินมาพอสมควร และทราบดีว่าการหาเงินหาทองจากธุรกิจสีเทาที่ผิดกฎหมาย จู่ๆ จะเปลี่ยนวิถีทางการใช้ชีวิตอย่างฉับพลัน ไม่ว่าจะเป็นการทำตัวโดดเด่น โด่งดัง เช่น ซื้อรถยนต์หรู ซูเปอร์คาร์ อวดนาฬิกาหรู เหมาเครื่องบินส่วนตัว ซื้อบ้านหลังใหญ่ๆ หรือเอาเงินไปประมูลป้ายทะเบียนรถราคาแพง อย่างนายแทนไท ณรงค์กูล ก็จะถูกจับตาจากสังคมและถูกเจ้าหน้าที่ล็อกเป้า บุกเข้าตรวจสอบ และจะถูกเจ้าหน้าที่ไถเงินเอาอย่างง่ายๆ ด้วย เพราะฉะนั้น พรชัย ตี๋น้อย เลยมีกฎเหล็ก ข้อห้ามเด็ดขาดไว้เลยว่า ใครก็ตามจะเข้ามาเป็นดาวน์ไลน์ หรือเป็นพาร์ตเนอร์ของ JETSADABET นั้น ห้ามมีพฤติกรรมนี้อย่างเด็ดขาดไอ้ฟลุ๊ค อายุยังน้อย วัยยังละอ่อนความคึกคะนอง อายุเมื่อก้าวเข้าสู่วงการเมื่ออายุยี่สิบต้นๆ วัยเด็กไม่ได้มีชีวิตอย่างสบาย ที่บ้านเปิดร้านขายข้าวแกง ไม่มีเงินเรียนหนังสือ ต้องพึ่งพาครอบครัวของเมีย พอเริ่มมีเงินมีทองก็อยากอวดร่ำอวดรวย อวดไลฟ์สไตล์ที่หรูหรา จนทำให้ตี๋น้อย พรชัย ไม่พอใจและกล่าวตักเตือน สุดท้าย ฟลุ๊คก็ตัดสินใจแยกตัวออกจากตี๋น้อย JETSADABET มาทำเว็บหวยออนไลน์ของตัวเองชื่อ Mawinbetจากการทำหวยออนไลน์ TheOneLotto ภายใต้ร่มธงของ JETSADABET มาก่อน ทำให้ฟลุ๊คมีฐานลูกค้าในมือจำนวนหลายหมื่นคน ก็เลยทุ่มเงินไปจ้างโปรแกรมเมอร์จากธนาคารแห่งหนึ่ง ให้เขียนแพลตฟอร์มให้ใหม่ในชื่อ Mawinbetปี 2562-2563 ไอ้ฟลุ๊คเป็นเจ้าของเว็บการพนัน แล้วแยกกันเดินคนละทางกับตี๋น้อย พรชัย นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสามปีที่ผ่านมา ไอ้ฟลุ๊ค กับกุ๊กไก่ ภรรยา และพรรคพวก แปลงวิกฤตให้เป็นโอกาส ในช่วงการระบาดโควิด-19 Mawinbet สามารถมีรายได้แบบหักค่าใช้จ่าย หักค่าส่วย เบี้ยบ้ายรายทางแล้ว ได้มากถึงเดือนละประมาณ 300-600 ล้านบาท หรือประมาณ 4,000-7,000 ล้านบาทต่อปี แบบชิลๆ สบายๆ ถ้าคำนวณ 3 ปีแล้ว ไอ้ฟลุ๊คก็มีเงินหมื่นกว่าล้านบาทจากข้อมูลที่สืบทราบมา ฐานสมาชิกหลักหมื่นที่ไอ้ฟลุ๊คมีอยู่ จากการทำ TheOneLotto ก็เพิ่มขึ้นมาอย่างมากมาย ก้าวกระโดดหลายสิบเท่า คือสมาชิกที่เล่นพนันประจำ เพิ่มเป็นจำนวน 6 แสนคน คน 6 แสนคนเล่นพนันประจำ เงินจะเข้ามาขนาดไหน สมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วจำนวน 1.6 ล้านคน หรือเทียบได้ง่ายๆ จากประชากรคนไทย 66 ล้านคน คนไทยทุกๆ 40-41 คน จะต้องมี 1 คน ที่รู้จัก Mawinbet ของไอ้ฟลุ๊คตัวเลขอย่างนี้ ชัดเจนว่าเครือข่ายพนันออนไลน์เป็นภัยคุกคามร้ายแรงของสังคมไทยเราจริงๆ มันใกล้ตัวเรามาก เราไม่มีทางรู้เลยว่าพ่อแม่พี่น้อง ลูกหลาน เพื่อนฝูง ญาติมิตรของเรา จะตกเป็นเหยื่อเมื่อไร ที่สำคัญคือ การพนันออนไลน์ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการตั้งวงพนัน เปิดบ้าน เช่าสถานที่ตั้งเปิดวงไฮโล เปิดวงไพ่ เหมือนสมัยก่อนแล้ว เดี๋ยวนี้ความก้าวหน้าของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบชุดคำสั่ง รวมทั้งระบบปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial Intelligence) เอาสองตัวนี้เข้ามารวมกันก็สามารถตั้งโปรแกรมว่าจะเอากำไรจากคนเล่นเท่าไร กี่เปอร์เซ็นต์ กำหนดได้หมดเมื่อไอ้ฟลุ๊คมีรายได้เดือนละหลายร้อยล้าน ปีละหลายพันล้าน ผลประโยชน์แบบนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอน ตำรวจไทยเป็นตำรวจที่จมูกไว ดมกลิ่นได้เข้มแข็งกว่าหมา ไม่ว่าจะเป็นหมาซาฮาร่าที่ไปช่วยชาวตุรกี จมูกไม่ไหวเท่าตำรวจไทยหรอกครับฟลุ๊ค เคยถูกจับแล้ว 2 ครั้ง แต่ว่ารอดมาตลอด ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ครั้งแรกปี 2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน ตอนทำ TheOneLotto ภายใต้เครือข่าย JETSADABET เป็นฝีมือการจับกุมของพนักงานสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ภายใต้สังกัดตำรวจภูธรภาค 2 เป็นการจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 คน สามี-ภรรยา 2 คู่ คือ ฟลุ๊ค เกียรติศักดิ์ เจริญสุข กับ กุ๊กไก่ ชลิตา พิทักษากูลเกษม และนายสุรินทร์ แก้วแสงทอง และภรรยา จารุวรรณ พุ่มพวง ทั้ง 4 คน โดนข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและฟอกเงินในสำนวนคดีอาญาที่ 2199/2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี แต่คดียืดเยื้อมาก ไม่มีการส่งผู้ต้องหาไปที่อัยการและส่งฟ้องศาลจนกระทั่งไอ้ฟลุ๊คโดนจับอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปี 2563 ครั้งที่สองนี้เป็นข่าวโด่งดังที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มีปฏิบัติการที่เรียกว่า "วาฬเกยตื้น" นำโดย พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ยศและตำแหน่งเวลานั้น ซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย 7 จุด เพื่อจับกุมเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ Mawinbet.comปฏิบัติการดักงล่าวเกิดขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสามารถจับกุมเครือข่าย Mawinbet ได้ พร้อมผู้ต้องหา 6 ราย 4 รายเป็น 2 คู่สามี-ภรรยาเดิมจากคดีแรก คือ เกียรติศักดิ์ เจริญสุข (ฟลุ๊ค) เจ้าของเว็บไซต์ อายุ 27 ปี สุรินทร์ แก้วแสงทอง อายุ 27 ปี ทำหน้าที่แอดมิน กดเงิน โอนเงิน จารุวรรณ พุ่มพวง อายุ 27 แอดมิน เปิดบัญชี ณัฐพล คุ้มทรัพย์ อายุ 28 ปี ทำหน้าที่เปิดบัญชีให้ลูกค้าโอนเงิน และชลิตา พิทักษากูลเกษม อายุ 27 ปี เป็นภรรยาของฟลุ๊ค ทำหน้าที่กดเงินบัญชีม้า เอาเงินมา ทวีพงษ์ สุขสุวรรณพร อายุ 28 ปี ทำหน้าที่กดเงิน โอนเงิน ทำการตลาดทั้งหมดนี้ ไม่มีใครอายุถึง 30 ปี ถ้านับจำนวนปีที่ทำงานทางสีเทามาแล้ว เริ่มทำงานจริงๆ ก็อายุประมาณ 23-24 แต่จู่ๆ ร่ำรวยมากๆ ทั้งที่ไม่มีอาชีพเลยการจับกุมดังกล่าวมีขึ้นที่โรงแรมซามูจาน่า ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ฯ ต่อเนื่องพื้นที่อื่นๆ ยึดของกลางเงินสดได้ถึง 50 ล้านบาท รถยนต์หรู 8 คัน อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอีก 5 กระบอกในเวลานั้น จากปฏิบัติการ "วาฬเกยตื้่น" โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการสอบสวนกลาง กระโดดลงมาจัดแจงแถลงข่าวเสียใหญ่โต ทุกคนต่างคิดว่า ไอ้ฟลุ๊คกับพวกคงถึงเวลาเกมโอเวอร์จริงๆ เสียทีพอถึงทุกวันนี้ ไอ้ฟลุ๊ค กับ Movewinbet ยังอยู่ดี เว็บก็เปิดให้ลูกค้าลงพนันได้ปกติ ไม่มีติดขัดเลยแม้แต่นิดเดียวมีข่าวว่าในการจับกุม มีการค้นพบเงินสดที่ไอ้ฟลุ๊คครอบครองไว้เป็นจำนวนมากถึงกว่า 300 ล้านบาท ในเวลาต่อมามีการเจรจาต่อรองกันเพื่อเคลียร์คดีด้วยเงินมากถึงหลักหนึ่งพันล้านบาท โดยมีทีมที่ไอ้ฟลุ๊คเรียกว่า เป็น “ปู่บุญธรรม” ของตัวเองงานเคลียร์คดีดังกล่าวไม่นับรวมเงินสดที่ไอ้ฟลุ๊ค Mawinbet กับพวกต้องจ่ายส่วยผ่านคนกลางไปให้กับปู่บุญธรรม ผ่านคนกลางอีกเดือนละ 20 ล้านบาท ใครเป็นปู่บุญธรรม ก็ไปคิดเอาเองก็แล้วกัน แต่ต่อมา ไอ้ฟลุ๊คก็ลดค่าจ่าย 20 ล้าน โดยจ่ายตรงให้ปู่บุญธรรมเลยเดือนละ 5 ล้านบาทนอกจากนี้แล้ว ไอ้ฟลุ๊ค Mawinbet ยังเปิดบัญชีในชื่อ Mawinbet222 ปัจจุบันคือ Movewinbet222 ให้กับนายตำรวจระดับใหญ่ ซึ่งฟลุ๊คนับถือเป็น “พ่อบุญธรรม” ทั้งนี้ ฟลุ๊คได้รับความช่วยเหลือจากพ่อบุญธรรมก่อน แล้วตอนหลังพ่อบุญธรรมไม่ได้ดูแลในด้านนี้แล้ว ไปเจอปู่บุญธรรม ก็เลยต้องพึ่งพาปู่บุญธรรมข้อมูลวงในระบุว่า Movewinbet222 สร้างรายได้ให้กับพวกบรรดา “บุญธรรม” ทั้้งหลายมากกว่าเดือนละ 50 ล้านบาทคำถามที่น่าสนใจต่อไปคือ จากรายได้เดือนละหลายร้อยล้านบาท ปีละหลายพันล้านบาท มีเงินสะสมอยู่เป็นหมื่นล้าน ฟลุ๊คเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนข้อมูลที่ได้มาคือ ฟลุ๊คเอาเงินที่ได้จากการทำเว็บพนันไปลงธุรกิจหลายอย่าง เช่น ซื้อที่ดิน ซื้ออพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม ฟิตเนส ปั๊มน้ำมัน รวมถึงนำเงินบางส่วนไปฝากไว้ที่ธนาคารยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ เป็นจำนวนมากทรัพย์สินที่ไอ้ฟลุ๊คนำเงินบาปไปฟอกผ่านทรัพย์สินและการลงทุนว่ามีอะไรบ้าง ตัวอย่าง เช่น-Lamborghini Huracan EVO Spider ราคาเริ่มต้น 29 ล้านบาท-Ferrari 488 GTB ราคาเริ่มต้น 24 ล้านบาท-McLaren 720S ราคาเริ่มต้น 26.5 ล้านบาท-Mercedes-AMG GTR ราคาเริ่มต้น 17.9 ล้านบาท-Lamborghini Aventador SVJ ราคาเริ่มต้น 44.5 ล้านบาท-McLaren 765LT ราคาเริ่มต้น 56. ล้านบาท-Porsche 911 GT3 RS ราคาเริ่มต้น 22 ล้านบาทนี่เป็นส่วนหนึ่ง ราคาเฉพาะรถยนต์ก็ 200-300 ล้านบาท ยังไม่รวมอสังหาริมทรัพย์อีกนับไม่ถ้วน ทั้งห้องพัก ห้องเพนต์เฮาส์ คอนโดมิเนียม บ้านในหมู่บ้านหรูที่ชลบุรี ซื้อทีเดียว 4 หลัง บ้านหรูแถวบางนา ปั๊มน้ำมัน หอพักที่บางแสน แล้วยังมีอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ อีกมากมายนายฟลุ๊คเป็นคนหุ่นดี สูงใหญ่ 185 เซนตเมตร ชอบเล่นกล้าม ออกกำลังกาย ทำให้เขาสร้างฟิตเนสขนาดใหญ่ยักษ์มูลค่าหลายสิบล้านบาท ชื่อ DSC - Diamond Sport Complex (2 Fit 2 Be Fat) โดยใช้บริษัทที่ชื่อบริษัท ทูฟิท ทู บี แฟท สปอร์ต คลับ จำกัด เป็นเจ้าของบริษัท ทูฟิท ทู บี แฟท สปอร์ต คลับ จำกัด ตั้งเมื่อตุลาคม 2561 สี่ปีกว่าที่แล้ว ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท เปลี่ยนชื่อจากบริษัท อมตะ ยิม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 139/84 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หลังจากนั้นก็เพิ่มทุนอีก เป็น 30 ล้านบาท ปัจจุบันไม่มีชื่อฟลุ๊คเป็นคนถือหุ้นแล้ว มีเพียงชื่อนอมินี แต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี 2563 ไอ้ฟลุ๊ค เกียรติศักดิ์ ถือหุ้นใหญ่อยู่ 60 เปอร์เซ็นต์ เป็นมูลค่า 13 ล้านบาท 2564 ก็ยังถือหุ้นใหญ่อยู่ มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงินมูลค่า 17 ล้านบาทนอกจากนี้ เมื่อตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหุ้นบริษัทต่างๆ ของไอ้ฟลุ๊ค เกียรติศักดิ์ เจริญสุข พบว่ามีมูลค่ามากกว่า 170 กว่าล้านบาทปัจจุบัน ฟลุ๊ค เกียรติศักดิ์ ถือหุ้นอยู่ในบริษัทต่างๆ 5 บริษัท มี 4 บริษัทที่ยังดำเนินกิจการอยู่ ประกอบไปด้วย โฮม สวีท โฮม เอสเตท จำกัด เจริญสุข วูล์ฟ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พีทีจี อินเวสเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด และ พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นกรรมการบริษัทต่างๆ อีก 6 บริษัท 3 บริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ ประกอบด้วย พีทีจี อินเวสเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด เจริญสุข วูล์ฟ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เจริญสุข เรสซิเดนซ์คำถามที่มีต่อไอ้ฟลุ๊ค ก็เหมือนคำถามที่มีนายแทนไท ณรงค์กูล ตั้งแต่ครั้งออกมาควักเงิน 45 ล้านบาท ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์หรูเมื่อหลายเดือนก่อน และเรื่อยมาถึงทรัพย์สิน นาฬิกาทั้งหลาย บ้าน คอนโดฯ รถยนต์หรู อพาร์ตเมนต์ รวมไปถึงกิจการบริษัทต่างๆ คิดเป็นเงินหลายพันล้านบาท คือ ไอ้ฟลุ๊ค อายุ 28 ปี เอาเงินมาจากไหนงานนี้ คณะกรรมการปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) เดินหน้าตรวจสอบได้ทันทีเลย แค่พิสูจน์ว่าเอาเงินมาจากไหน แค่นี้ไอ้ฟลุ๊คก็ตายแล้ว ปปง. รู้เหมือนกันไม่ใช่หรือว่าต้องเดินตามเส้นทางทางการเงิน ก็จะเจอตัวที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าไอ้ฟลุ๊คเอาเงินบาปจากการพนันออนไลน์ไปฟอกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่าบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ รวมถึงเกี่ยวโยงกับการทำเหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin) มูลค่าหลายร้อยล้านบาท ด้วย เอาไว้โอกาสเหมาะๆ จะเอามาเปิดเผยให้ทราบว่าชื่อบริษัทอะไร และใครเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นบ้างที่น่าตกใจไม่แพ้การฟอกเงินผ่านบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คือวิวัฒนาการการฟอกเงินของนายฟลุ๊ค ที่เปลี่ยนไปจนยากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ ปปง. คนใดจะตามทัน"กลเม็ดซ่อนเงินของอาชญากรที่ซ่อนเงิน" หลังจากที่วิ่งเต้นจนหลุดคดี 2 คดี (2562-2563) ฟลุ๊คได้เปลี่ยนเส้นทางการเงินใหม่หมด จากเดิมใช้บัญชีม้า ก็เปลี่ยนเป็นการฟอกเงินผ่านคริปโทเคอร์เรนซีหมด เขาใช้แอปพลิเคชันของไบแนนซ์ (Binance) ทั้งหมด เพื่อเลี่ยงเส้นทางการเงินมีขั้นตอน คือ 1.ลูกค้าโอนเงินเข้ามาเล่นการพนัน ส่วนใหญ่จะใช้บัญชีพนักงานในบริษัทรับเงินเวียนกันไป 2.พนักงานคนนั้นจะโอนเงินสดในบัญชีเข้าแอปฯ ไบแนนซ์ ไม่ใช่แอปฯ เทรดคริปโทเคอร์เรนซีในประเทศอย่างบิทคับ เพราะตลาดเล็กเกินไป ราคาผันผวนง่าย อาจจะโดนตามเส้นทางการเงินได้ โดยเขาแลกเป็นเหรียญ USDT จากนั้นบรรดาลูกน้องก็จะโอนเงินเหรียญ USDT เข้าแอปฯ ไบแนนซ์ของฟลุ๊คเพื่อเช็กยอด เมื่อเช็กยอดแล้วก็จะเติมเครดิตให้ลูกค้าเพื่อเล่นพนันต่อจากการเปลี่ยนระบบบัญชีม้ามาเป็นการแลกเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี ฟลุ๊คได้ลดความเสี่ยง และประหยัดเงินส่วยไปได้ราวๆ เดือนละ 20-30 ล้านบาท ยังส่งผลให้ Mawinbet จ่ายเงินเดือนพนักงานเป็นเหรียญ USDT ราคาเหรียญจะผูกติดกับเงินกอลลาร์อเมริกัน ไม่ผันผวนเหมือนคริปโตฯ อื่นๆ อย่างบิตคอยน์ อีเธอเรียม (Ethereum) สามารถนำเงินที่มีไปใช้ในต่างประเทศได้อย่างสะดวก ไม่ต้องแลกเงินสด ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะถูกยึดตรวจสอบ อายัดสำหรับการซ่อนเงิน ซ่อนทรัพย์สินนั้นทำได้ง่าย โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Hard Wallet อย่าง TREZOR One ในการเก็บเหรียญคริปโตฯ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ IT Gadget ขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายๆ กับ USB Drive แต่ว่าใหญ่กว่า สามารถเก็บเหรียญคริปโตฯ ได้เป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาท จนถึงพันล้านบาท อันเดียวเท่านี้ ราคาประมาณไม่ถึงหมื่นบาท ปริมาณของคริปโตฯ อยู่ในนี้ ไปไหนมาไหนก็พกแค่อันนี้ไป หรือเวลาตำรวจเข้าไปค้นจับ ไม่ได้สนใจตัวนี้ วางเอาไว้ สนใจเปิดเซฟว่าซ่อนเงินสดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ทำให้การยึดอายัดทรัพย์กลุ่มแก๊งพนันออนไลน์แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ทำได้ยากยิ่ง เพราะสามารถเอาไปซุกซ่อนที่ใดก็ได้ ในประเทศหรือต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีปัญญาที่จะสามารถยึดอายัดได้โดยสิ้นเชิง2-3 ปีที่ผ่านมา บรรดาเจ้าของเว็บพนันรายใหญ่อื่นๆ ก็ใช้วิธีเดียวกับไอ้ฟลุ๊ค เกียรติศักดิ์ แต่ ปปง. ยังตรวจสอบของเก่าได้ ยังตรวจสอบกิจการ รถยนต์ บ้าน อสังหาริมทรัพย์ ที่บรรดานักลงทุนสีเทา เว็บพนัน หรือนายฟลุ๊ค ตามเส้นทางทางการเงินว่ารถคันนี้คุณเอาเงินจากไหนมาซื้อ ตามไปเรื่อยๆ แล้วก็จะเจอข้อหาฟอกเงินแล้วถ้ายิ่งแก้กฎหมายเป็นฉ้อโกงประชาชนด้วย คนอย่างไอ้ฟลุ๊ค หรือหลายๆ คน ถ้าถูกจับปัญหาเรื่องการฟอกเงินแล้ว ไม่ใช่แค่ผิด พ.ร.บ.การพนัน เท่านั้น ยังผิดข้อหาฉ้อโกงประชาชน เพราะว่าพวกนี้เขียนโปรแกรมอัลกอริทึมเหมือนกับที่ในเฟซบุ๊ก แล้วก็โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ กำหนดได้เลยว่าจะทำให้เว็บมันชนะคนที่เข้ามาเล่นได้ แล้วกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ นี่คือการฉ้อโกงประชาชนถ้าโดนฉ้อโกงประชาชนอย่างนี้แล้ว ต่อให้มีสิบฟลุ๊คก็ไม่มีความหมาย เพราะว่าในกรณีที่ตำรวจไม่รับเงิน อัยการไม่รับเงิน แล้วส่งฟ้องศาล ศาลพิพากษาเป็นกรรมได้ มีทั้งหมด 100 กรรม ก็ 100 ทัณฑ์ อาจจะโดนคดีถึง 4,000 กว่าปี แต่ก็จำได้ไม่เกิน 20 ปีนายฟลุ๊คโดนรวบไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกปี 2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตอนทำ TheOneLotto ภายใต้เครือข่ายของ JETSADABET ตอนที่ยังไม่แยกตัวออกมา เป็นฝีมือจับกุมของตำรวจภูธรสืบสวนสอบสวนจังหวัดชลบุรี สังกัดภาค 2 ในข้อหา ร่วมกันจัดให้เล่นการพนันและมีการฟอกเงิน สำนวนคดีอาญา 2199/2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ครั้งนั้นฟลุ๊คกับเมีย และพรรคพวก รอดตัวไปได้ด้วยความช่วยเหลือของพ่อบุญธรรม ซึ่งเป็นตำรวจระดับสูง หลังจากนั้นไอ้ฟลุ๊คก็ตอบแทนด้วยการบริจาคข้าวของต่างๆ อุปกรณ์ราคาหลายล้านบาท ให้กับที่ทำงานของพ่อบุญธรรมคนนี้ตลกไหม? ตำรวจจับโจรมาเสร็จก็รีดไถ พอรีดไถเสร็จก็ให้โจรเอาเงินบางส่วนมาบริจาคสนับสนุนสร้างที่ทำงาน ติดแอร์ ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เรื่องบัดซบแบบนี้ไม่ได้เป็นแค่ในส่วนกลางหรือหน่วยงานใหญ่ๆ แต่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของตำรวจทุกวันที่ต้องจับโจร พอจับโจรเสร็จก็เอามาไถเงิน ถ้าโจรปล้นชิงทรัพย์ก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าเป็นโจรทุนสีเทา เปิดเว็บพนัน ซึ่งมีงินเข้ามาเดือนละเป็นร้อยๆ ล้าน ตำรวจก็จะถือคันไถที่ค่อนข้างจะคมและหนักรีดไถ ทั้งเตารีด ทั้งคันไถ มีครบถ้วนการจับกุมไอ้ฟลุ๊คครั้งที่ 2 ในปี 2563 ตกเป็นข่าวโด่งดัง เพราะเป็นการปฏิบัติการ "วาฬเกยตื้่น" ของ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ซึ่งเป็ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง การจับครั้งที่สองนั้น พ่อบุญธรรมช่วยไม่ได้ เพราะคนจับคือกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เคยถูกจับเข้าห้องมืด วิ่งไปหาคนที่ใหญ่กว่าพ่อบุญธรรม ก็คือปู่บุญธรรม เพื่อให้วิ่งเต้นคดีให้แทนคราวนี้เป็นคดีใหญ่ เพราะเป็นคดีที่มีเงินหมุนเวียนนับหมื่นล้าน เรื่องมันก็เลยจบที่ตำรวจ คือในกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นน้ำไม่ได้ ต้องส่งไปยังกระบวนการยุติธรรมขั้นกลางน้ำ นั่นก็คือ อัยการ ในที่นี้ขอตั้งฉายาว่าเป็น “ทวดบุญธรรม” ของไอ้ฟลุ๊ค มันมีพ่อบุญธรรม พอพ่อบุญธรรมไม่มีอำนาจ ปู่บุญธรรมเข้ามาแทน รับเงินแทน แล้วมันก็ไปหาทวดบุญธรรม คืออัยการ ผลออกมาก็ไม่ได้ต่างไปกว่าคดีของนายแทนไท ณรงค์กูล แต่อย่างใด คืออัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องการจับไอ้ฟลุ๊คครั้งที่สอง เดือนตุลาคม 2563 ผ่านไปสองปี คดีสรุปในขั้นอัยการสูงสุดว่าสั่งไม่ฟ้อง อัยการสูงสุดบอกว่า ในคดีนี้จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ต้องหาทั้งสี่ รวมทั้งนายฟลุ๊ค เกียรติศักดิ์ กระทำความผิดตามข้อกล่าวหา คดีจึงมีหลักฐานพยานไม่พอฟ้องก็คือสรุปง่ายๆ ว่า หาเรื่องไม่ฟ้อง คำสั่งสั่งไม่ฟ้องนั้นลงชื่อโดย นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 ไม่กี่เดือนที่แล้วนี่เอง ก่อนนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด จะเกษียณอายุแค่ 4 วัน ก็สั่งไม่ฟ้องคราวนี้เรื่องไม่ได้จบแค่นี้ เพราะตำรวจเขาทำคดีอย่างเหนื่อยยากแสนสาหัส ตั้งแต่ปี 2562-2563 เขาไม่ยอมครับ ยังมีตำรวจน้ำดีอยู่ต้นเดือนธันวาคม 2565 หรือปลายปีที่ผ่านมา มีการทำหนังสือเรียนประธานกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระบุเรื่องร้องเรียนอัยการมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ พร้อมแนบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับคดีมาอย่างครบถ้วนตอนหนึ่งของหนังสือดังกล่าวเขียนไว้ว่า“ข้าพเจ้าทราบว่าผู้ต้องหา (คือไอ้ฟลุ๊ค) ได้มีการวิ่งเต้นเพื่อล้มคดีกับอัยการระดับสูง จนคดีที่กรุงเทพฯ ที่โดนจับเป็นครั้งที่สอง เมื่อปี 2563 อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องกลุ่มผู้ต้องหา ส่วนคดีชลบุรี โดนจับปี 2562 ได้มีการรื้อการสอบสวนใหม่ บิดเบือนข้อเท็จจริง ให้เป็นความผิดนอกราชอาณาจักร โดยอธิบดีอัยการภาค 2 ได้ส่งเรื่องให้เป็นคดีผิดนอกราชอาณาจักรทันที โดยไม่มีการรื้อคดีที่กรุงเทพฯ“ทั้งที่ข้อเท็จจริงทั้งสองคดีดังกล่าวเป็นอย่างเดียวกัน ไม่มีอะไรแตกต่างกัน และอธิบดีอัยการภาค 2 ทราบด้วยว่า เป็นคดีของผู้ต้องหากลุ่มเดียวกัน อันส่อพิรุธว่ามีการตั้งธงช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องหาไม่ให้ถูกส่งตัวฟ้องเป็นคดีอาญา เพราะข้าพเจ้า (คือผู้ร้องคดีตำรวจ) ได้ทำหนังสือติดตามสอบถามทางอธิบดีอัยการภาค 2 และอัยการสูงสุดมาตลอด แต่ไม่เคยได้รับคำตอบรับ ทั้งที่ข้าพเจ้าและพวกเป็นเจ้าพนักงานและดำเนินการจับกุม สืบพยานจนศาลลงโทษกลุ่มการพนันออนไลน์มาแล้วหลายคดี โดยไม่มีคดีไหนที่อธิบดีอัยการภาค 2 สั่งคดีลักษณะนี้เป็นคดีนอกราชอาณาจักร เหมือนกับเป็นการวางงานเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องหา“ข้าพเจ้าติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่ชลบุรีนี้มาโดยตลอด ต่อมาทราบว่าอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งไม่ฟ้องกลุ่มผู้ต้องหาแล้ว โดยสืบทราบจากสายลับที่อยู่ในกลุ่มผู้ต้องหา ว่า กลุ่มผู้ต้องหาเสียเงินวิ่งเต้นเพื่อให้อัยการไม่ฟ้องคดี เป็นจำนวนมากมายมหาศาล“อนึ่ง คดีนี้มีข้าราชการระดับสูงเกี่ยวข้องหลายคน หลายตำแหน่ง ที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อแลกกับผลตอบแทนจากกลุ่มผู้ต้องหา สมาชิกในกลุ่มผู้ต้องหาได้แจ้งว่ามีการนำเงินออกไปวิ่งเต้นจำนวนมาก เพื่อวิ่งเต้นสั่งไม่ฟ้องคดี โดยเมื่อจ่ายเงินออกไปแล้ว ก็อยู่กับบุคคลต่างๆ ที่กลุ่มผู้ต้องหาได้ติดต่อขอให้ช่วยเหลือ“ข้าพเจ้าเชื่อว่าหากเข้าไปตรวจสอบสำนวนคดีกลุ่มผู้ต้องหาทุกสำนวนแล้ว จะพบความผิดปกติในการใช้ดุลพินิจอย่างมาก ข้าพเจ้าหวังว่าการทุ่มเทปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการทุกคนที่ทุ่มเทกำลังความสามารถเพื่อสืบสวนจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดี จะไม่เสียเปล่า จึงขอให้ท่านประธาน ( พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ทำการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอัยการที่ใช้พยานหลักฐานเท็จในการช่วยเหลือผู้ต้องหา และรื้อคดีขึ้นใหม่ เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาตามกฎหมายด้วย เขาลงชื่อตำรวจผู้ร้องเรียน“สรุป ผมได้รับฟังเรื่องราวของนายฟลุ๊ค Mawinbet แล้วได้แต่ส่ายหัว ผมเศร้าใจพฤติกรรมของบุคคลชั่วๆ ในกระบวนการยุติธรรมบ้านเรา เศร้าใจว่าพวกนี้ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี ไม่รู้จักสถานะหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองต่อบ้านเมือง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว เห็นแก่เงินทอง กินสินบาทคาดสินบน จนไม่มีความรู้สึกละอายต่อสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น“ผมคิดว่าจดหมายร้องเรียนฉบับนี้ วันนี้น่าจะไปอยู่บนโต๊ะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แล้ว ประธานกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ มานานแล้ว ท่านผู้ชมครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะท่านนายกฯ เราคิดแต่การเลือกตั้งว่าจะทำอย่างไรจะสามารถกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่ง แม้แต่แค่สองปีก็ยังดี” นายสนธิกล่าว