ท่องเที่ยวภูเก็ตสุดเอือม ทัวร์ขนกลุ่มต่างชาตินวดสปา แก้เมนูบวกเพิ่ม 2 เท่าหวังฟันส่วนต่าง

วันนี้ (18 ก.พ.) รายงานข่าวแจ้งว่า เว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า เดอะไทยเกอร์ (The Thaiger) เผยแพร่ข่าวหัวข้อ "Phuket health spa slams travel agency for ripping off foreigners" หรือแปลเป็นไทยว่า สปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ตออกมาตำหนิบริษัทนำเที่ยวฉ้อโกงชาวต่างชาติ และประกาศไม่รับจองคิวจากบริษัทนำเที่ยวอีกต่อไป เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว โดยการเรียกเก็บส่วนต่างเพิ่มเติมและแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองจากการตรวจสอบของผู้สื่อข่าว MGR Online พบว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สปาเพื่อสุขภาพแห่งหนึ่ง (ขอสงวนชื่อ) ใน อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยเฟซบุ๊กของทางร้านได้บอกเล่าเรื่องราว ระบุว่า มีลูกค้ารายหนึ่งพอพูดภาษาไทยได้ เข้ามาจองคิวล่วงหน้า แจ้งว่าจะพาเพื่อนชาวต่างชาติมานวด 9 คนในอีกเกือบ 2 สัปดาห์ข้างหน้า แต่จะเลือกโปรแกรมพร้อมชำระเงินไว้ทั้งหมดก่อน เมื่อถึงวันและเวลาที่นัดหมายจะได้ขึ้นนวดเลย ไม่ต้องนำเมนูมาให้ดู จึงได้รับการจองและรับเงินโดยไม่ได้คิดอะไร คิดว่าลูกค้าหวังดีจ่ายค่าบริการไว้ให้เพื่อนๆเมื่อถึงกำหนดวันนัดหมาย ชาวต่างชาติทั้ง 9 คน เข้ารับบริการตามโปรแกรมที่เลือกไว้ตามปกติ เมื่อรับบริการเสร็จ ชาวต่างชาติกลุ่มนี้ขอทำรายการจองคิวต่อและขอดูเมนู ปรากฎว่าชาวต่างชาติกลุ่มนี้แสดงความไม่พอใจ เข้ามารุมต่อว่า และสงสัยว่าทำไมทางร้านถึงคิดค่าบริการพวกเขาสูงขึ้น 2 เท่าจากราคาในเมนู พร้อมกับยื่นรูปเมนูในโทรศัพท์ให้ดูที่จ่ายรวมมากับทัวร์และจะขอเงินส่วนต่างคืน ทางร้านจึงพยายามช่วยกันอธิบายกระทั่งพอเข้าใจเมื่อชาวต่างชาติกลุ่มนี้ส่งโทรศัพท์ให้เจ้าของร้านคุย พบว่าปลายสายซึ่งเป็นคนที่จองคิวกลับกล่าวว่า "บอกแล้วไง ไม่ให้เอาเมนูให้แขกดู ไม่เข้าใจไงวะ ทำงานกันโง่ๆ ควายๆ" เจ้าของร้านจึงตอบกลับไปว่า ร้านของตนไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว ไม่ฟันราคานักท่องเที่ยวและไม่มีค่าน้ำ จะทำแบบนี้ไม่ได้ในประเทศไทย ถ้าไม่พอใจก็ไปแจ้งความเลยพร้อมกันนี้ สปาเพื่อสุขภาพดังกล่าว ยังได้โพสต์ภาพเมนูในโทรศัพท์ที่ชาวต่างชาตินำมาแสดงให้กับทางร้าน พบว่ามีการแก้ไขราคาสูงขึ้น 2 เท่า ยกตัวอย่างเช่น คอร์สขัดตัวภูมิปัญญาไทยและนวดน้ำมันหอมระเหย พบว่าถูกแก้ไขราคาจาก 900 บาท เป็น 1,800 บาท หรือคอร์สขัดตัวภูมิปัญญาไทยและนวดหินร้อน ถูกแก้ไขราคาจาก 1,080 บาท เป็น 2,000 บาท โดยที่ทางร้านไม่รู้เรื่องมาก่อน ที่ผ่านมาร้านดังกล่าวประกาศว่า ขออนุญาตไม่รับการจองผ่านบริษัททัวร์ในทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว โดยไปบวกค่าบริการเพิ่มหรือแสวงหาประโยชน์เพิ่มเติม จึงขอความเห็นใจด้วยรายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ที่ผ่านมาสปาเพื่อสุขภาพดังกล่าว ถูกกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว หรือคนนำเที่ยวบางรายแสวงหาผลประโยชน์หลายรูปแบบ ซึ่งทางร้านมีท่าทีปฏิเสธการเอารัดเอาเปรียบมาตลอด เพราะไม่ต้องการสร้างความเสื่อมเสียให้กับการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เช่น ทำทีจองคิวนวดเอาไว้ แต่กลับไปขายต่อให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ รายการจองละ 1,000 บาทหรือกรณีคนขับรถรายหนึ่ง นำลูกค้าไปส่งที่ร้านแล้วเรียกรับเงินโดยอ้างว่าเป็นค่าน้ำ และแนะนำให้บวกไปในคอร์สนวด แต่เมื่อทางร้านปฏิเสธก็ไม่พอใจ รวมทั้งคนจัดทัวร์พานักท่องเที่ยวมาส่งที่ร้าน แจ้งว่าจองไว้แล้ว แต่เมื่อทางร้านระบุว่าไม่มีรายการจอง และไม่รับบริษัททัวร์ก็ไม่พอใจอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาก็ถูกข่มขู่ว่าเตรียมตัวเจ๊งอีกไม่นานถ้าทางร้านยังไม่รับทัวร์ เพราะกลุ่มนายทุนจะก็อปปี้ให้เหมือนยันชื่อและให้รอดูต่อไป