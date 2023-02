คนใกล้ชิดเผย "คุณกิฟท์" ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ไปอยู่ดาวดวงใหม่แล้ว

วันนี้ (6 ก.พ.) จากกรณีที่ คุณกิฟท์ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง เจ้าของเฟซบุ๊กเพจ A.Kindness Family และเพจ Giftsy Smile ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวการรักษาและต่อสู้กับโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 31 ม.ค. โพสต์ข้อความระบุว่า ตอนนี้ตับหยุดการทำงานแล้ว แพทย์ได้โทรศัพท์บอกว่าอีก 3 วันจะไปอยู่ดาวใหม่อังคาร (หมายถึงจากลาโลกใบนี้ไป) และไม่อยากให้ทุกคนเสียใจกับการจากไป อยากให้ทุกคนมีแต่ความสุข สดใส เพราะชีวิตมีแค่นี้ ต่อจากนี้ไปให้ทุกคนหมั่นทำความดี ดูแลสุขภาพของตัวเอง ถ้าจะมางานก็ขอให้มาแบบสวยๆ หล่อๆ ไม่ขาวดำ เพราะตนชอบความสนุกสนานสดใสล่าสุดชาวเน็ตแห่แชร์ข้อความและไว้อาลัยคุณกิฟท์ เฟซบุ๊ก "ย่าแพท ลาสเวกัส" ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของคุณกิฟท์ โพสต์ข้อความระบุว่า "กราบขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ช่วยทำให้คำอธิษฐานที่แสนเศร้านั้นเป็นความจริง เมื่อวันศุกร์ (3 ก.พ.) ช่วงค่ำ ได้เดินทางเข้าไปกอดน้องกิฟท์ตามคำที่กิฟท์บอกไว้ "ย่าแพทเข้ามากอดหนูหน่อยนะคะ" ทำใจอยู่หลายวัน จึงตัดสินใจเข้าไปหาเมื่อวันศุกร์ ภาพที่เห็นน้องหลับเพราะฤทธิ์ของมอร์ฟีน เราไม่เรียกให้น้องตื่นเพราะอยากให้หลับอย่างสงบได้แต่ค่อยๆ จับมือน้องเอามากุมไว้แล้วบอกในใจว่า "ย่าแพทมากอดกิฟท์แล้วนะคะ วันนี้วันศุกร์ ย่ามาหาตามที่กิฟท์บอกไว้ เพื่อให้กิฟท์สุขใจขึ้นนะคะ คิดอะไรไม่ออกได้แต่นึกถึงบทแผ่เมตตา และนึกถึงบุญกุศลที่ตัวเองได้สร้างไว้ โปรดช่วยแผ่บารมีถึงกิฟท์ โปรดช่วยให้กิฟท์หมดทุกข์พ้นจากความเจ็บปวดทรมานที่กำลังเผชิญอยู่ ขอให้น้องหมดเวร หมดกรรมในภพนี้ เจ้ากรรมนายเวรของกิฟท์โปรดอโหสิกรรมด้วยเทอญ ขอให้กุศลผลบุญที่กิฟท์เคยสร้างไว้โปรดนำพาให้กิฟท์ได้ไปอยู่บนดาวดวงใหม่ที่สงบสุขนิรันดร เพราะรักและไม่อยากเห็นน้องเจ็บปวดทรมาน จึงขออธิษฐานขอให้น้องหลับลงอย่างสงบสุขเสียที"เราบอกน้องกิฟท์ว่า พระจันทร์เต็มดวงเพราะใกล้ขึ้น 15 ค่ำแล้ว แสงจันทร์สว่างสดใสมาก พระแม่จันทราส่องแสงลงมาเพื่อพากิฟท์กลับสู่บ้านเก่าที่พวกเราต่างจากกันมาแล้วนะคะกิฟท์ เรานั่งกุมมือน้องไว้และคุยอยู่ในใจแบบนั้นนานเท่าไหร่ไม่รู้ กิฟท์หลับดูสงบ ไม่วุ่นวายใจใดๆ คุณแม่และสามีของกิฟท์เฝ้ากิฟท์แทบไม่ห่างกันเลย ทุกคนส่งพลังความรักจากใจช่วยกิฟท์อย่างเต็มที่แล้วจู่ๆ น้องไคเนสเข้ามาหาคุณพ่อที่นั่งเฝ้ากิฟท์อยู่ปลายเตียง แล้วส่งเสียงเรียกพ่อ "Daddy what you doing!" พ่อนั่งก้มหน้าอยู่ไม่ได้ตอบ ลูกไคเนสจึงส่งเสียงถามพ่ออีก "Daddy what you doing!!" เสียงของไคเนสทำให้กิฟท์ที่นอนอยู่อย่างสงบนั้นลืมตาขึ้นมาพร้อมหันหน้ามาทางเสียงของลูกทันที!!! สายตาของความเป็นแม่ที่มองตามเสียงของลูกที่เราเห็น น้ำตาเราร่วงแบบสุดกลั้นไว้จริงๆความรักจากคนเป็นแม่ที่มีต่อลูกนั้น มันไม่สามารถบรรยายได้จากคำพูดใดๆ ได้เลยจริงๆ หลับให้สบายนะคะน้องกิฟท์ พวกเราจะรักและห่วงใยน้องไคเนส กิฟท์ไม่ต้องกังวลหรือห่วงใยอะไรทั้งสิ้น ขอให้หลับอย่างเป็นสุขตลอดกาลนะคะกิฟท์ น้องจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปค่ะกิฟท์"