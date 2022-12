“สถาปนิก’66” ยกระดับอุตสาหกรรมออกแบบ-ก่อสร้าง ขนทัพนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุดล้ำ กระตุ้นเศรษฐกิจปี 2023

ความพิเศษของสถาปนิก 66 ที่จะจัดขึ้นในปี 2023 คือมีการรวมตัวกันของ 5 องค์กรวิชาชีพ ได้แก่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ , สมาคมมัณฑนากร แห่งประเทศไทย, สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย, สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และสภาสถาปนิก ดังนั้น เนื้อหาและกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้น จึงมีหลากหลายมิติ ทำให้เกิดการเชื่อมต่อและมองเห็นภาพรวมของวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นประโยชน์มากๆสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนคนทั่วไป

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โชว์แสนยานุภาพเตรียมจัดงาน สถาปนิก’66 สุดยิ่งใหญ่ โดยได้รับความร่วมมือจาก 5 สมาคมวิชาชีพได้แก่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย, สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย, สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และสภาสถาปนิก พร้อมผู้ประกอบการวงการก่อสร้างทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 450 บริษัท มาออกบูธร่วมแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง นวัตกรรมสุดล้ำ ภายใต้แนวคิด "ตำถาด : Time of Togetherness ระหว่างวันที่ 25–30 เมษายน 2566 ที่ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมงานกว่า 3 แสนคนคุณปุยฝ้าย คุณาวัฒน์ ประธานจัดงานสถาปนิก 66 กล่าวว่า งานสถาปนิก เป็นงานจัดแสดงสถาปัตยกรรม วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ริเริ่มโดย สมาคมสถาปนิกสยามฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 การจัดงานครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 35 วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรม สร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทวิชาชีพสถาปนิกที่มีต่อสังคม ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมมากมาย อย่างไรก็ตามในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เราต้องเผชิญกับวิกฤตโควิดทำวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป งานสถาปนิกจึงจำเป็นต้องปรับตัว พัฒนางานให้ตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน กับแนวทางใหม่ ๆ และกิจกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด "ตำถาด : Time of Togetherness“กิจกรรมใหม่ที่เป็นไฮไลท์ของงานคือ ‘Human Library’ ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีประสบการณ์มาถ่ายทอดเรื่องราว ในบรรยากาศแบบงานสังสรรค์ ซึ่งที่ผ่านมาสมาคมสถาปนิกถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมผ่านสื่อหลายช่องทางมาโดยตลอด ถึงตอนนี้เราก็มาคิดว่าถ้าเราทำสิ่งนั้นให้มาเกิดที่งาน มีการพูดคุยกับคนที่เราคิดว่าเขามีความรู้ มีประสบการณ์ หรือมีความน่าสนใจ ให้มาเจอกันในงาน น่าจะมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นแล้วมีประโยชน์ทางวิชาชีพดีกว่าการเสิร์ชหาแล้วนั่งอ่านบทความในโทรศัพท์” คุณปุยฝ้าย กล่าวขณะที่ คุณศุภแมน มรรคา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะออแกไนเซอร์จัดงานสถาปนิก'66 กล่าวถึงความหมายและแนวคิด "ตำถาด: Time of Togetherness"ว่า เลือกใช้ชื่อ ตำถาด เพราะมองว่า เมนูอาหารที่ทุกคนรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี มีวัตถุดิบหลายอย่างมารวมตัวกันในถาดเดียว แต่กลับเป็นจานที่อร่อย ถูกปากคนไทย "ตำถาด" จึงกลายเป็นคอนเซปต์หลักของงานสถาปนิก'66 ที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงการผนึกพลังของสถาปนิกไทยที่ทำงานผสมผสานกันอย่างลงตัวสำหรับงานสถาปนิก'66 ก็จะเป็นเวทีที่มีการรวมตัวครั้งสำคัญของเหล่าสถาปนิก นักออกแบบ และคนในแวดวงในการจัดแสดงพื้นที่ทางความคิด เพื่อโชว์ผลงานและนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม ผ่านมุมมองของสถาปนิก ที่ต้องการเป็นกระบอกเสียงเพื่อสื่อสารให้ทุกคนร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ อาทิ การออกแบบชิ้นงาน หรือ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ควรคำนึงถึง Sustainability เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดการสิ้นเปลืองของทรัพยากร ลดปริมาณของเสีย ของทุกชิ้นควรนำกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยเน้นใช้วัสดุธรรมชาติลดโลกร้อน หรือใช้วัสดุทางเลือก ซึ่งหากสถาปนิก ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตและผู้ซื้อ มีความเข้าใจปัญหาและมองไปในทิศทางเดียวกัน เราในฐานะผู้จัดงานจะรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ งานสถาปนิก '66 จะเป็นเวทีหนึ่งที่โชว์เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติได้และถูกหยิบจับนำไปใช้จริงในที่สุด ไม่เพียงเท่านั้น สถาปนิก 66 ยังเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ซัพพลายเออร์ ดีไซเนอร์ และเจ้าของโครงการโคจรมาพบกัน ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อสถาปนิก นักออกแบบ และเจ้าของโครงการเองด้วยด้าน ประเสริฐ บุญยัง ผู้จัดการฝ่าย Digital Printing บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงภาพรวมตลาดวัสดุก่อสร้าง ว่า แม้แนวโน้มเศรษฐกิจโลกจะอยู่ในช่วงถดถอย แต่ทีพีไอไม่ถือเป็นอุปสรรค เพราะมองว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัว มีการเปิดเมืองมีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากมาย ตรงนี้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่เราไม่ต้องอาศัยเศรษฐกิจโลกมากนัก ขณะเดียวกันการลงทุนภาครัฐโครงการเมกะโปรเจ็กต์ยังมีอีกมาก ทีพีไอในฐานผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างครบวงจรจะสามารถเติบโตไปกับเศรษฐกิจไทยได้อย่างแน่นอนสำหรับงานสถาปนิกเป็นงานที่ ทีพีไอ เข้าร่วมงานมาตลอดทุกปี เพราะเป็นงานแสดงสถาปัตยกรรม วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย มีคนในแวดวงการก่อสร้าง ทั้งสถาปนิก นักออกแบบ ซัพพลายเออร์ ผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง เจ้าของโครงการทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานมากมาย โดยทีพีไอเป็นบริษัทที่เน้นการค้นคิดพัฒนาสินค้าวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ในงานสถาปนิก 66 ที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ ทีพีไอก็จะนำนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดค้นมาโชว์เช่นเดียวกัน”สำหรับงานสถาปนิก'66 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 30 เมษายน 2566 ที่ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับผู้สนใจจองพื้นที่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://architectexpo.com/2023/en/about-the-expo/#space-reservation