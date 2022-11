อว.เตรียมจัดมหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพ "Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 "

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, อิมแพ็ค และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน พันธมิตรธุรกิจ ถึงการจัดงานมหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน หรือ Thaliland Lifelong Learning & Education Expo 2022 ครั้งแรกของกิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างคน สร้างอนาคต ด้วยการเสริมทักษะพัฒนาตนเองให้กับคนไทย โดยรวบรวมความรู้ โปรแกรมการอัพสกิลรีสกิลเพื่อคนทุกเพศทุกวัยไว้ในงานเดียว มีกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีโดยวัตถุประสงค์มุ่งเน้นสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาและการต่อยอดทักษะ การปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเอง และการศึกษาในประเทศไทย โดยการจัดงานอีเว้นท์เพื่อเป็นจุดนัดพบของผู้เรียนรู้ ทุกเพศทุกวัย ตลอดจนองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้ได้พบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านนวัตกรรม ทิศทาง ข้อคิด และแนวทางต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา เทคโนโลยี และการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดรับกับเทรนด์โลกอนาคต ช่วยกระตุ้นให้ผู้คนตื่นตัวเรื่องการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับกลุ่มคนทุกช่วงวัย เช่น กลุ่มผู้ปกครองที่ต้องการสนับสนุนการเรียนรู้ของลูก ด้วยหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ หรือหลักสูตรค้นหาตัวตนความถนัด และความชอบของตนเอง เพื่อนำไปต่อยอดการเรียนให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นภายในงานนี้ได้รวมผู้ประกอบการกว่า 200 บริษัทชั้นนำมานำเสนอโปรแกรมการอัพสกิลและรีสกิล รวมถึงยังมีการจัดฝึกอบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2 Bangkok, Finnomena & Befin Academy, TOGETHER, Flywithcream, Coaching Engli Academy, Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage, Futureskil, PSO Academy, Hollywoodonal, AUA Language Center, Asian Institute of Hospitality Management (AIHM) เป็นต้นตลอดจนได้เชิญองค์กร หน่วยงาน ที่ต้องการพัฒนาทักษะแห่งโลกอนาคตให้กับองค์กร เสริมความแข็งแรงให้ธุรกิจที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแบบฉับพลัน ผ่านกิจกรรม การอบรม เวิร์กชอป และลงมือปฏิบัติจริงภายในงานฯ เพื่อให้มหกรรมกาเรียนรู้ในครั้งนี้ ผู้ร่วมงานจะสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริง และต่อยอดเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนของตนเอง สำหรับวัยเด็ก วัยทำงาน วัยเกษียณ และผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆอีกทั้งยังมีโปรแกรมเจรจาธุรกิจที่เปิดโอกาสในการขยายและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เวิร์กชอปเพื่อพัฒนาและต่อยอด สกิลจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานชั้นนำด้านการศึกษา และงานสัมมนาจากกูรูชั้นนำมาร่วมบรรยายในหลากหลายแง่มุม ประกอบด้วย 3 เวทีทางความรู้ ได้แก่ Main Stage Zone Activity, Upskill and Reskill Zone Activity และ Work Shop Zone Activity รวบรวมกูรูด้านการศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะ Upskill Reskill ไว้มากกว่า 50 ราย ครอบคลุม 60 หัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ โซลูชันการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบดิจิทัล (Digital LLL Solutions) เพิ่มการพัฒนาคนและสังคมไทย คิดแบบผู้บริหาร ทำงานอย่างผู้ให้ พัฒนาศักยภาพให้คุณเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแบบมืออาชีพ แชร์เทคนิคพูดอังกฤษได้ภายใน 1 เดือน อาชีพยุคใหม่ ทำอะไรแล้วปัง เรียนรู้อย่างไรให้เป็นคนค่าตัวแพงในปี 2023 และอีกมากมาย คาดมีตัวแทนองค์กร หน่วยงาน ผู้สนใจทางด้านการพัฒนาตนเองเข้าร่วมงานมากกว่า 15,000 รายจากทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ ฟรี สำหรับหัวข้อการสัมมนาและข้อมูลต่ำงๆ เพิ่มเติมสามารถติดตามได้จากเว็บไชต์ www.hailanifelongleaning.com หรือเฟซบุ๊ก www.facebook.com/Thailandlifelonglearning