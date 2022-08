sacit หนุนเทรนด์ภูมิปัญญาไทย ดันหัตถกรรมครูศิลป์-คราฟต์ร่วมสมัย

นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ “sacit” เปิดเผยว่า ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย พบว่าสถิติการจดทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ประกอบการหัตถกรรมในปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 3,000 ราย จากช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ที่มีจำนวนประมาณ 2,000 ราย ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันคนไทยสนใจในการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมไทย และมีตลาดรองรับอย่างแพร่หลายทั้งใน และต่างประเทศขณะเดียวกัน จากความนิยมที่เกิดขึ้นนั้น sacit จึงได้มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และพัฒนาสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่งานศิลปหัตถกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล ตลอดจนให้องค์ความรู้ในช่องทางจัดจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะลูกค้าต่างประเทศที่ขณะนี้นิยมสินค้าหัตถกรรมไทยและงานคราฟต์ร่วมสมัยอย่างมาก เช่น ตลาดตะวันออกกลาง และยุโรป เป็นต้นอย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการประกาศความพร้อมของผู้ประกอบการไทย sacit ได้เตรียมจัดงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่ 13 และ Crafts Bangkok 2022 ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2565 ภายใต้แนวคิด “The power of Traditional and Modern Cultural Blend : ผสานภูมิปัญญาอย่างร่วมสมัย ส่งต่อฝีมือคนไทยสู่สากล” โดยยกให้งานดังกล่าวเป็นงานแสดงสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยและงานคราฟต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี ที่มีการรวม 2 งานใหญ่ไว้ในงานเดียว เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของงานศิลปหัตถกรรมไทยในแบบดั้งเดิมจากศิลปินระดับประเทศ และแบบร่วมสมัยจากนักออกแบบรุ่นใหม่สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการเซรามิก สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โครงการกำลังใจ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยร่วมสมัยที่สร้างสรรค์โดยครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และสมาชิกผู้ผลิตงานหัตถกรรมที่สร้างสรรค์อย่างร่วมสมัยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ นับหมื่นรายการ กว่า 650 ร้านค้าอีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย sacit Lucky Box และโปรโมชันลุ้นรับของรางวัลต่างๆ มากมาย, มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่จะมาสร้างสีสันภายในงาน เช่น แว่นใหญ่-มน, เบล วริศรา, ป๊อป ปองกูล, เอิ๊ต ภัทรวี รวมถึงกิจกรรม Work shop Share Your Crafts ให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้ DIY และแชร์ความสุขในทุกๆ วันอีกด้วยทั้งนี้ sacit คาดหวังว่าการจัดงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่ 13 และ Crafts Bangkok 2022 ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2565 จะมีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 30,000 ราย สามารถสร้างเงินสะพัดภายในงานกว่า 140 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันรายได้จากการจัดจำหน่ายงานหัตถกรรมและคราฟต์ โดยพร้อมต่อยอดความสำเร็จ และคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้มากกว่าปี 2564 ที่สร้างยอดรายได้ราว 170 ล้านบาท จากการออกงานแฟร์ต่างๆ รวมถึงการจัดจำหน่ายทุกช่องทางทั้งจุดจำหน่าย On Ground ที่มีอยู่ในศูนย์การค้าชั้นนำ และสนามบินในกรุงเทพฯ ภูเก็ต และในรูปแบบออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเตรียมสัมผัสเสน่ห์ พร้อมเสพความสุนทรีย์ ผ่านงานศิลปหัตถกรรมไทยแบบฉบับครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และสินค้างานคราฟต์ร่วมสมัยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้ที่ งานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่ 13 และ Crafts Bangkok 2022 งานแสดงสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยและงานคราฟต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2565 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล์ 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: @sacitofficial