“หมอธีระ” เตือนจับโควิดสายพันธุ์ใหม่ BA.5.2.1.7 พบการแพร่ระบาดเพิ่ม

วันนี้ (26 ส.ค.) เฟซบุ๊ก "Thira Woratanarat" หรือ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 631,116 คน ตายเพิ่ม 1,482 ราย รวมแล้วติดไป 603,850,279 คน เสียชีวิตรวม 6,481,733 ราย 5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และไต้หวัน เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 6 ใน 10 อันดับแรก และ 15 ใน 20 อันดับแรกของโลก จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 85.54 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 65.31สถานการณ์ระบาดของไทย จากข้อมูล Worldometer เช้านี้พบว่าจำนวนเสียชีวิตเมื่อวานสูงเป็นอันดับ 15 ของโลก และอันดับ 6 ของเอเชีย แม้ สธ.ไทยจะปรับระบบรายงานตั้งแต่ 1 พ.ค. จนทำให้จำนวนที่รายงานนั้นลดลงไปมากก็ตามอัปเดตสถานการณ์จาก WHO จากรายงานล่าสุด WHO Weekly Epidemiological Update ขององค์การอนามัยโลก วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Omicron สายพันธุ์ย่อย BA.5 นั้นครองการระบาดทั่วโลก โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากเดิม 71% เป็น 74%ทั้งนี้ หากวิเคราะห์ในสายพันธุ์ย่อย BA.5 จะพบว่าการระบาดในปัจจุบันมีหลากหลาย โดย 3 ตัวหลัก ได้แก่ BA.5.1, BA.5.2, และ BA.5.2.1 ในสัดส่วนพอๆ กันราว 20+%นอกจากสายพันธุ์ย่อย BA.5 แล้ว สายพันธุ์อื่นๆ มีแนวโน้มลดลง เช่น BA.2 เหลือเพียง 5.6% และ BA.4 เหลือ 6.1% ในขณะที่สายพันธุ์ BF.7 หรือที่รู้จักในนาม BA.5.2.1.7 นั้นอยู่ในการจับตามอง เนื่องจากมีอัตราเพิ่มขึ้นจากเดิม 11% เป็น 14%Long COVID ในสวิตเซอร์แลนด์ Nehme M และคณะ จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เผยแพร่ผลการวิจัยในวารสารวิทยาศาสตร์การแพทย์ Scientific Reports เมื่อวานนี้ 25 สิงหาคม 2565โดยทำการศึกษาในประชากรวัยผู้ใหญ่จำนวน 1,383 คน อายุเฉลี่ย 44.3 ปี (±13.4 ปี) เป็นเพศหญิงราว 60% และราวครึ่งหนึ่งไม่มีประวัติโรคประจำตัว ทั้งนี้ได้ทำการประเมินติดตามอาการ ณ 7 และ 15 เดือนสาระสำคัญพบว่า มี 767 คนที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และมีถึง 37% ที่ประสบปัญหา Long COVID โดยมีอาการคงค้างหรือผิดปกติ ณ 7 เดือนหลังจากติดเชื้อในผู้ป่วยที่ประสบปัญหา Long COVID หากติดตาม ณ 15 เดือน พบว่า 47.9% หายจากการป่วย แต่ที่เหลืออีก 52.1% ยังคงมีอาการผิดปกติเรื้อรัง ทั้งนี้ ในกลุ่มที่มีอาการคงค้างเรื้อรังจะมีอัตราการต้องรับการดูแลรักษาพยาบาลมากกว่า โดยมีผลกระทบต่อสมรรถนะการดำรงชีวิตประจำวัน และมีคุณภาพชีวิตที่แย่กว่างานวิจัยนี้ยังชี้ให้เห็นว่าปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเกิดปัญหา Long COVID ระยะยาว ได้แก่ การที่มีอาการป่วยหลายอาการตอนพบว่าติดเชื้อ และการที่ประสบปัญหาไม่มีสมาธิ ณ 7 เดือนผลกระทบของ Long COVID ต่อการทำงานข้อมูลล่าสุดจาก Brookings Institution เมื่อ 24 สิงหาคม 2565 ได้ทำการประเมินผลกระทบของ Long COVID ในสหรัฐอเมริกา พบว่าปัจจุบันจะมีประชากรวัย 18-65 ปี จำนวนประมาณ 16 ล้านคนที่กำลังประสบปัญหา Long COVID โดย 2-4 ล้านคนไม่สามารถทำงานได้ คิดเป็นความสูญเสียจากการขาดรายได้ที่สูงถึง 170,000 ล้านเหรียญต่อปีแม้ข้อมูลข้างต้นเป็นการประเมินระดับมหภาค แต่สำหรับไทยเราซึ่งมีจำนวนการติดเชื้อที่ผ่านมาในระดับสูงมากนั้น ควรตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก Long COVID ด้วยทั้งต่อระดับประเทศ ระดับกิจการห้างร้าน ครอบครัว และระดับบุคคล ไม่ใช่แค่งานที่ใช้แรงงาน แต่รวมถึงงานที่ต้องใช้สมองและทักษะด้วยข้อมูลทางการแพทย์จากการศึกษาวิจัยทั่วโลกในปัจจุบันนั้นฟันธงให้เห็นชัดเจนว่า Long COVID is real เกิดปัญหาจากหลายกลไก ทั้งเรื่องการติดเชื้อเรื้อรังหรือการคงค้างของชิ้นส่วนไวรัสในร่างกาย, กระบวนการอักเสบเรื้อรัง, การทำงานผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกายจากการถูกทำลายภายหลังการติดเชื้อ ฯลฯการป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อย่อมดีที่สุด ใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอนะครับ และระมัดระวังเรื่องการกินดื่มร่วมกับผู้อื่น จะช่วยลดความเสี่ยงไปได้มากอ้างอิง1. WHO Weekly Epidemiological Update. WHO. 24 August 2022.2. Nehme M et al. The chronification of post-COVID condition associated with neurocognitive symptoms, functional impairment and increased healthcare utilization. Scientific Reports. 25 August 2022.3. New data shows long Covid is keeping as many as 4 million people out of work. Brookings Metro. 24 August 2022”