“อักษร เอ็ดดูเคชั่น” คว้ารางวัล “Thailand’s Best Managed Companies 2022”

คุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราขอขอบคุณด้วยความรู้สึกยินดี และซาบซึ้งสำหรับรางวัลอันทรงเกียรติยศในครั้งนี้ พวกเราได้เรียนรู้อะไรมากมายจากกระบวนการคัดเลือก และร่วมประชุมกับทาง ดีลอยท์ มันทำให้เราได้มีโอกาสคิด และส่องกระจกมองตัวเองอย่างลึกซึ้ง รางวัลนี้จะเป็นทั้งกำลังใจ และแรงบันดาลใจให้พวกเรามุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาองค์กรของเราได้ดียิ่งขึ้นต่อไปอีกในอนาคต”Thailand’s Best Managed Companies ถือเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยใช้กระบวนการประเมินผลที่น่าเชื่อถือเพื่อประเมินคุณภาพการจัดการของธุรกิจในด้านต่างๆ ได้แก่ กลยุทธ์ ความสามารถ นวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กร พันธสัญญา ตลอดจนการกำกับดูแล และการเงินขององค์กรที่แสดงถึงศักยภาพที่โดดเด่นในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี 1993 ณ ประเทศแคนาดา และได้กลายเป็นรางวัลด้านธุรกิจที่สำคัญที่สุด ปัจจุบันโปรแกรมนี้ยังคงจัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยนั้นเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2021 โดยกระบวนการประเมินผลเพื่อมอบรางวัลเป็นไปตามแนวทางของการมอบรางวัลระดับสากลที่ทาง ดีลอยท์ ได้จัดขึ้นใน 48 ประเทศทั่วโลก เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 25 ปีสุภศักดิ์ กฤษณามระ กรรมการผู้จัดการ ดีลอยท์ ประเทศไทย กล่าวว่า “การมอบรางวัล Best Managed Companies เป็นโอกาสในการฉลองความสำเร็จให้กับบริษัทเอกชนที่ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น นวัตกรรม และความสามารถในการเป็นบริษัทระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมและได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ บริษัทผู้ชนะ Best Managed Companies ประจำปี 2565 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในทุกด้านที่กล่าวมา ขอแสดงความยินดีกับบริษัทผู้ชนะทุกบริษัท นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมยินดีและสนับสนุนพันธกิจที่พวกเขามีต่อบุคลากร ลูกค้า และชุมชนอย่างต่อเนื่อง”ทวี ทวีแสงสกุลไทย Leader ของโปรแกรม Best Managed Companies ดีลอยท์ ประเทศไทย กล่าวว่า "เราประทับใจที่บริษัทที่เข้าร่วมโปรแกรม เต็มใจที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับจุดเด่น ความท้าทาย และการพัฒนาและโอกาสที่พวกเขาเห็นในอุตสาหกรรมของพวกเขา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าร่วมโครงการนี้จะทําให้บริษัทชั้นนําเหล่านี้เกิดแนวคิดใหม่ๆ และเข้าถึงเครือข่ายใหม่ๆ ที่จะช่วยให้พวกเขาก้าวไปสู่เป้าหมายต่อไปและผลักดันให้พวกเขาประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากขึ้น"บริษัทที่เข้าร่วมโปรแกรมและได้รับรางวัล ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดและดำเนินการอย่างอิสระในการประเมินทักษะและแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละบริษัท กระบวนการดังกล่าว ประกอบด้วยการวิเคราะห์กลยุทธ์และการดำเนินงานทางธุรกิจ และเปรียบเทียบกับกรอบการประเมินที่ได้มีการใช้กับบริษัทเอกชนที่มีการจัดการที่ดีที่สุดทั่วโลกกว่า 1,200 แห่งมาแล้ว ผู้นำองค์กรสามารถนำกระบวนการดังกล่าวไปใช้ในการปรับกลยุทธ์และนำข้อมูลเชิงลึกมาช่วยปรับการวางกลยุทธ์ การปฏิบัติการ และวางแผนเพื่อเพิ่มการเติบโตให้กับธุรกิจของตน