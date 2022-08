“YourNextU School of Life” รีแบรนด์ครั้งใหญ่ จัดทัพผู้บริหารใหม่ เปิดตัวแคมเปญ “เพราะทุกเบื้องหลังความสำเร็จ คือทักษะการใช้ชีวิตที่ดี” ตั้งเป้า โต 10 เท่าใน 3 ปี เป็น “ศูนย์รวมวิชาชีวิต” ให้คนไทยเก่งในชีวิตจริง

- YourNextU รีแบรนด์สู่ภาพใหม่ศูนย์รวมวิชาชีวิต เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยมีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้าน ผ่านการสร้างทักษะวิชาชีวิต (Soft Skills)- พร้อมเผยโฉมผู้บริหารคนใหม่ในฐานะ Managing Director ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง สร้างจุดเปลี่ยนให้กับธุรกิจการศึกษาไทย พร้อมบุกตลาด B2C มุ่งเป็นผู้นำในธุรกิจการศึกษาอันดับหนึ่ง- เปิดตัวแคมเปญแรกตอกย้ำความสำคัญของวิชาชีวิตต่อความสำเร็จในการใช้ชีวิตและการทำงาน นำเสนอการคิดต่าง มองต่าง แต่ช่วยให้เติบโตและประสบความสำเร็จ- ช่วงเปิดตัวมาพร้อมกับแพ็กเกจพิเศษโดยลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่ทุกคนต้องปรับตัวผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างทักษะวิชาชีวิตให้กับคนไทย จึงรีแบรนด์ทิศทางการดำเนินธุรกิจของหลังเปิดตัวมาครบ 3 ปีของการให้บริการ สู่ภาพใหม่เป็นศูนย์รวมวิชาชีวิต ที่จะทำให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้านกล่าวว่า “ในโลกการทำงานวันนี้ หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากคือการโฟกัสที่ Hard Skills เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอเพื่อให้มีความสามารถสูงขึ้นและอยู่รอดได้ จากผลวิจัยระดับโลกเผยว่า กว่า 2 ใน 3 ของทุกอาชีพภายในปี 2030 ต้องการคนที่มีทักษะวิชาชีวิต หรือ Soft Skills เพื่อรับมือความท้าทายของบริบทการทำงานใหม่ นี่คือเหตุผลสำคัญที่ว่า ทำไมคนทำงานยุคนี้เก่งในตำราเรียนอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องเก่งในชีวิตจริงด้วย ดังนั้น SEAC จึงไม่หยุดเดินหน้าในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการ เพื่อรับมือกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน มุ่งเป็นผู้นำทางความคิด (Thought Leader) และต้นแบบของการออกแบบประสบการณ์และหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและองค์กรธุรกิจในบริบทของสังคมไทย (Design Organization) ที่ผ่านมา เราประสบความสำเร็จในการส่งเสริมทักษะการทำงาน สร้างความเป็นผู้นำ และส่งเสริมความคิดเชิงกลยุทธ์แก่ผู้บริหาร ผู้นำ และบุคลากรมาแล้วกว่า 1.5 ล้านคนในกว่า 1,000 องค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐ และเราเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงของ YourNextU ครั้งนี้ ภายใต้การบริหารของคุณบุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ที่จะเข้ามาเสริมทัพพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อพลิกโฉมวงการธุรกิจการศึกษาไทย และสร้างทักษะวิชาชีวิต Soft Skills ให้กับคนไทยจำนวนมากขึ้น ด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน” อริญญากล่าวย้ำบุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ YourNextU by SEAC กล่าวว่า “เมื่อการเรียนในตำรา ไม่ได้สอนให้เราเก่งในชีวิตจริง ในขณะเดียวกัน บนความท้าทายของสังคมไทยในการเข้าถึงหลักสูตรคุณภาพดีๆ ที่จำกัดเฉพาะ ‘คนในองค์กร’ และความคิดที่คนไทยยังยึดติดว่า ‘การเรียนรู้เป็นเรื่องน่าเบื่อ’ ในวันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ YourNextU School of Life ศูนย์รวมวิชาชีวิต ที่พร้อมจะทลายทุกข้อจำกัด เราจะทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมวิชาชีวิตให้กับผู้คน ยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ “คนในสังคมไทย” ทั่วประเทศ ให้พร้อมพิชิตเป้าหมายการทำงานและการใช้ชีวิตของแต่ละคนด้วยจุดเด่นของเรา นั่นคือ การเป็น “พื้นที่” ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด และเป็นมากกว่าห้องเรียนออนไลน์ เน้นการออกแบบประสบการณ์และเครื่องมือที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงไปสู่ชีวิตจริงนอกห้องเรียน ผ่านเนื้อหาหลักสูตรจากสถาบันระดับโลก ด้วยรูปแบบการเรียนที่เข้าถึงง่าย หลากหลาย ใช้ได้จริงกับโลกปัจจุบัน และตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการเรียนรู้ ที่เรียกว่า “4Line Learning” ประกอบด้วยInLine – เรียนสดแบบกลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ เจอกันแบบตัวเป็นๆ โต้ตอบกันได้ ที่ห้องเรียนสุดล้ำที่ Center ของเรา หรือสามารถเรียนสดผ่านทางออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ก็ได้เช่นกันOnLine – เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านวิดีโอ สะดวก เมื่อไหร่ก็ได้ ที่ไหนก็ได้BeeLine - เรียนรู้จากเพื่อน กิจกรรม YourNextU Community ได้มาแชร์ประสบการณ์ เรียนรู้จากกันและกัน สร้าง Connection ผ่านกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมสุดสนุกที่ใครมาร่วมก็ต้องติดใจFrontLine - เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ รวมคลังความรู้ เคล็ดลับ เทคนิค พร้อมดาวน์โหลด ให้คุณนำความรู้ที่เรียนไปใช้ได้จริงทันทีสำหรับแคมเปญแรกของ YourNextU School of Life เป็นแคมเปญทางการตลาดในรูปแบบการรุกเข้าหากลุ่มเป้าหมาย โดยต้องการสื่อสารให้ทุกคนรู้ว่า “เบื้องหลังความสำเร็จ คือทักษะการใช้ชีวิตที่ดี” เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของทักษะวิชาชีวิตหรือ Soft Skills ที่โรงเรียนไม่ได้สอน โดยเราวางกลยุทธ์ในการทำการตลาดที่จะมาสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการ (Trendsetter) ไว้มากมายทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ นำร่องด้วย Billboard ใจกลางกรุง และ กิจกรรมโร้ดโชว์ Soft (Skills) Serve Ice-cream รวมถึงกิจกรรมการให้ความรู้ผ่านกลุ่มผู้นำความคิดที่นำเสนอถึงการคิดต่าง มองต่าง เพื่อจุดประกายทัศนคติเชิงบวก ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การขยายฐานผู้เรียนรายใหม่จากปัจจุบันที่มีอยู่เกือบ 50,000 คน เพิ่มเป็น 500,000 คน ภายในสิ้นปี 2568 โดยคาดหวังว่า การเปลี่ยนแปลงสู่ YourNextU School of Life นี้ จะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับวงการธุรกิจการศึกษาไทย และก้าวสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจนี้อย่างแน่นอน”สำหรับแคมเปญแรกของ YourNextU School of Life เป็นแคมเปญทางการตลาดในรูปแบบการรุกเข้าหากลุ่มเป้าหมาย โดยต้องการสื่อสารให้ทุกคนรู้ว่า “เบื้องหลังความสำเร็จ คือทักษะการใช้ชีวิตที่ดี” เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของทักษะวิชาชีวิตหรือ Soft Skills ที่โรงเรียนไม่ได้สอน โดยเราวางกลยุทธ์ในการทำการตลาดที่จะมาสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการ (Trendsetter) ไว้มากมายทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ นำร่องด้วย Billboard ใจกลางกรุง และ กิจกรรมโร้ดโชว์ Soft (Skills) Serve Ice-cream รวมถึงกิจกรรมการให้ความรู้ผ่านกลุ่มผู้นำความคิดที่นำเสนอถึงการคิดต่าง มองต่าง เพื่อจุดประกายทัศนคติเชิงบวก ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การขยายฐานผู้เรียนรายใหม่จากปัจจุบันที่มีอยู่เกือบ 50,000 คน เพิ่มเป็น 500,000 คน ภายในสิ้นปี 2568 โดยคาดหวังว่า การเปลี่ยนแปลงสู่ YourNextU School of Life นี้ จะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับวงการธุรกิจการศึกษาไทย และก้าวสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจนี้อย่างแน่นอน”ด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของของ YourNextU School of Life กล่าวว่า “เอพี ไทยแลนด์ ในบทบาทของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของไทย สิ่งหนึ่งที่เอพียึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลายาวนานและเสมอมาคือ การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ซึ่งในมิติด้านสังคมเอพี ไทยแลนด์ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักในการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ ‘คน’ ด้วยการสร้างทักษะแห่งอนาคต เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนมีชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ ผ่านโครงการต่างๆ ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง และยิ่งทุกวันนี้ Education Gap ยังคงมีอยู่ ซึ่งผมเชื่อว่าด้วยการเรียนรู้ของ YourNextU School of Life จะช่วยปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ของคนไทยให้ตอบความต้องการของตลาดงานมากยิ่งขึ้น ด้วยหลักสูตรต่างๆ ที่ทาง YourNextU School of Life มี จะช่วยให้คนไทยทุกคน เข้าถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีวิตได้ง่ายและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางเอพี ไทยแลนด์พร้อมที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการศึกษาไทย ด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ ‘ทุกคนในสังคม’ ให้ก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงของโลก และผมเชื่อว่าคุณบุณย์ญานุชจะเข้ามาช่วยสร้างมุมมองใหม่ๆ ที่กระตุ้นให้คนไทยทุกคนไม่หยุดที่จะเรียนรู้”ราเชื่อในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีความมุ่งหวังที่จะยกระดับศักยภาพคนไทย ให้มีทักษะการใช้ชีวิตที่ดี และประสบความสำเร็จ เราจึงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์คนไทยอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่า ไม่มีใครแก่เกินเรียนรู้ เพราะยิ่งเรียนรู้มากเท่าไร เราจะค้นพบว่า โอกาสดีๆ ในชีวิตสร้างให้เป็นจริงได้เสมอ สิ่งสำคัญคือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสำหรับของ YourNextU School of Life ที่มีบทพิสูจน์ความสำเร็จจากคนเก่งๆ มากมาย ที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ประกอบด้วยคิดนอกกรอบ พลิกปัญหาเป็นโอกาส ด้วย Growth Mindsetการฝึกคิดเพื่อสร้างมายด์เซ็ตให้เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ กล้าคิด กล้าทำ กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ ลดเงื่อนไขในชีวิต กล้าคิดนอกกรอบ พร้อมออกจากคอมฟอร์ตโซน เพื่อเติบโตอย่างมั่นคงในโลกที่ไม่หยุดนิ่งเปิดใจรับฟัง อยู่ร่วมกันแบบ win-win ด้วย Outward Mindsetเข้าใจคนรอบข้างมากขึ้น ผ่านการมองโลกในมุมใหม่ และหาทางอยู่ร่วมกันแบบ Win-Win และแฮปปี้กว่าเดิม เน้นให้เข้าใจคนรอบข้างมากขึ้น ทั้งในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัวอ่านคนให้ออก โน้มน้าวคนให้เป็น ไปกับ The Four Houses of DISCศาสตร์แห่งการสื่อสารและเข้าใจพื้นฐานของคน โดยหลักสูตรนี้จะแบ่งคนบนโลกเป็น 4 ประเภท และจะสอนให้เราเรียนรู้การอยู่ร่วมกับคน 4 ประเภทนี้ โดยจะทำให้เราเริ่มเรียนรู้ตัวเอง รู้ใจคนอื่นด้วยหลักจิตวิทยาบุคลิกภาพ เข้าใจจุดแข็ง-จุดอ่อน รวมถึงที่มาที่ไปของพฤติกรรมของคน 4 ประเภท ได้เรียนรู้วิธีสื่อสารกับคนหลากหลายสไตล์เพื่อให้เกิดความเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขใช้อารมณ์อย่างฉลาด ด้วย Emotional Intelligenceเข้าใจผลกระทบที่เกิดจากอารมณ์ และวิธีควบคุมอารมณ์ภายใต้สถานการณ์ที่กดดัน ช่วยให้คุณรู้เท่าทันตัวเอง และพร้อมพัฒนาทักษะการเข้าสังคมและการโน้มน้าวใจคนอื่นได้เป็นอย่างดีปลุกภาวะผู้นำตนเอง มุ่งสู่เป้าหมายโดยไม่ต้องรอคำสั่ง ด้วย Self-Leadershipเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ด้วยการปลุกภาวะผู้นำในตัวคุณขึ้นมาให้คุณเป็นคนที่กล้าลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยไม่รอโอกาสหรือความช่วยเหลือจากใครYourNextU School of Life ศูนย์รวมวิชาชีวิต เปิดตัว 5 วิชา สู่ความสำเร็จในทุกด้านลดราคาพิเศษ!!!! ครั้งนี้ครั้งเดียว ราคาเดียว เพียงวิชาละ 999.- (จากราคาปกติ 3,900. -) เลือกเรียนได้ทั้ง 2 รูปแบบ คือเรียนสด Online ผ่าน Zoom หรือเรียนสด On-Site แบบเจอตัว ประสบการณ์แบบเฉพาะจาก YourNextU ที่ตึก FYI Center (MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) สมัครรับข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 ส.ค. 65 เท่านั้น! รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.yournextu.com/professionalเริ่มต้นสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างและสร้างทักษะวิชาชีวิต เพื่อชีวิตดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ไปกับ YourNextU School of Life ศูนย์รวมวิชาชีวิต ได้แล้ววันนี้ ที่