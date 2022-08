ดีลดีจนต้องตะโกน ช้อปหนักแค่ไหน...ยังไงก็คุ้ม! เซ็นทรัล รีเทล เปิดโปรฯแรง ทำวงการนักช้อปต้องสะเทือนกับ แคมเปญที่สุดแห่งปี ‘Central Retail X T1 Card Day’ เสิร์ฟความคุ้มสูงสุด 3 ต่อ

คุ้มต่อที่ 1



คุ้มต่อที่ 2



คุ้มต่อที่ 3





อย่าพลาด!!

ช่วงนี้ไปที่ไหนก็เห็นผู้คนกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติกันมากขึ้น ทั้งกินข้าว ดูหนัง ฟังเพลง ช้อปปิ้ง ทางจึงไม่รอช้า รีบจับมือกับออกโปรเด็ดโปรแรงมาปลุกขาช้อปให้ครึกครื้นกันอีกครั้ง ด้วยการหวนกลับมาของแคมเปญแห่งปีอย่างที่ยกขบวนคาราวานแบรนด์ดังของทุกธุรกิจในเครือเซ็นทรัล รีเทล ทุกช่องทางการขาย ทั้งหน้าร้านและหน้าเว็บ มามอบสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มให้ลูกค้าของเซ็นทรัล รีเทล และบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ได้ช้อปสะใจ พร้อมรับคะแนนล้นมือรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซ็นทรัล รีเทล เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่รักการช้อปแบบคุ้มค่า คุ้มราคา จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าของเรามีความสุขและสนุกมากขึ้นทุกครั้งที่มาเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการในเครือเซ็นทรัล รีเทล โดยแคมเปญนี้ ถือเป็นการนำโปรโมชั่นที่ได้รับกระแสตอบรับดีที่สุดแห่งปี กลับมาตามคำเรียกร้อง เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่คุ้มค่าสูงสุดให้กับลูกค้า สามารถเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าได้ทั้งหน้าร้าน และหน้าเว็บอย่างสะดวกสบายไร้รอยต่อบนแพลตฟอร์มออมนิแชแนลที่ดีที่สุดของเรา ทั้งยังเป็นการขอบคุณผู้บริโภคที่อยู่เคียงข้างกันในทุกสถานการณ์ และต้อนรับการกลับมาใช้ชีวิตในบรรยากาศของการรวมตัวเหล่านักช้อปและนักท่องเที่ยวที่คึกคักอีกครั้ง เพื่อเติมเต็มความสุขตลอดช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 ทั้งนี้เซ็นทรัล รีเทล ยังคงให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าทุกคนที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการห้างร้านในเครือของเรา”โดยแคมเปญเอาใจนักช้อปตัวยงทั้งหน้าร้านและหน้าเว็บ ด้วยร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมสาขาทั่วไทยกว่า 1,000 ร้านค้า ได้แก่ ท็อปส์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ออนไลน์, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, เซ็นทรัล แอป, ซูเปอร์สปอร์ตและร้านค้าในเครือ CRC Sports, ร้านค้าในเครือ CMG, ไทวัสดุ, บีเอ็นบี โฮม, ออโต้วัน, โก! ว้าว, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท และ บีทูเอส มาร่วมจัดโปรโมชั่นให้คุ้มกันแบบจุกๆ เพื่อให้ได้ดีลปังๆ สุดเอ็กซ์คลูซีฟ สำหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และใช้จ่ายผ่านบัตร ตั้งแต่วันที่ 5-14 สิงหาคม 65 เฉพาะ 10 วันนี้เท่านั้น รับสิทธิพิเศษสุดคุ้มถึง 3 ต่อรับคะแนนเดอะวันพิเศษเท่ายอดช้อป ทุก 1 บาท รับ 1 คะแนนเดอะวันพิเศษ (จำนวนจำกัดสำหรับ 15,000 ท่านแรกที่ลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE หรือ SMS)รับเพิ่มคะแนนเดอะวันพิเศษสูงสุด 2,100 คะแนน สำหรับลูกค้าที่มีแอป The1 และช้อปครบตามกำหนดและกดรับสิทธิ์บน The 1 Mission (เฉพาะทำรายการที่สาขาเท่านั้น ยกเว้นช่องทางออนไลน์)รับคะแนนเดอะวันสูงสุด 4 เท่า (โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด) สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.centralthe1card.comโปรโมชั่นที่ดีที่สุดแห่งปี พร้อมรับสิทธิพิเศษสุดคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม ตั้งแต่วันที่ 5-14 สิงหาคม 65 เฉพาะ 10 วันนี้เท่านั้น สามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญได้ที่บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย และมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยเป็นผู้นำในประเทศอิตาลีและเป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศเวียดนาม เครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีก 3,440 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) อาทิ ห้างสรรพสินค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, พลาซ่า และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Omnichannel โดยธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมทั้งหมด 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มฮาร์ดไลน์ ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ไทวัสดุ บ้าน แอนด์ บียอนด์ / บีเอ็นบี โฮม เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส เมพ และเหงียนคิม (2) กลุ่มฟู้ด ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และสินค้าที่มักพบได้ทั่วไปในร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท บิ๊กซี / GO! ลานชี มาร์ท ท็อปส์ มาร์เก็ต เวียดนาม และ มินิ โก (go!) (3) กลุ่มแฟชั่น ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ซูเปอร์สปอร์ต และ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป และ (4) กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ท็อปส์ พลาซ่า และ บิ๊กซี / GO! เวียดนาม โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ทั้งหมด 56 จังหวัด, ประเทศเวียดนาม ทั้งหมด 41 จังหวัด, และประเทศอิตาลี ในเมืองหลักๆ ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)