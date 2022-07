Honeybees Advertising ปรับทัพใหญ่ขยายธุรกิจ “คิดเพื่อขาย”

“คิดเพื่อขาย” โลกธุรกิจ และการตลาดยุคใหม่ที่ผู้บริโภคเป็นใหญ่ สินค้าและบริการจะขายได้ และแบรนด์เติบโตได้ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น ทำความรู้จักกับนักคิดเพื่อการขาย ที่สร้างแบรนด์และให้กับสินค้า และบริการโดยเฉพาะ และเอเจนซี่ เพื่อการตลาดยุคใหม่ที่ปรับตัวพัฒนาให้เข้าถึงผู้บริโภค “ คิดเพื่อขาย” โดยเฉพาะ“ฮันนี่บีส์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง” หรือ Honeybees Advertising ปรับทัพครั้งใหญ่ในรอบ 10 ปี เปลี่ยนชื่อใหม่ Honeycomb เปลี่ยนโครงสร้างองค์กรจาก Creative & Production Agency สู่ Integrated Brand Communication Agency รวมพลังขุนพลบริษัท 4 ด้านสู่ทีม Creative Marketing ที่ “คิด เพื่อ ขาย” อย่างแท้จริง ชูกลยุทธ์ 5T Power Strategy 1.) #TrueInsight – เข้าใจผู้บริโภคและความต้องการของแบรนด์อย่างแท้จริง 2.) #Trendy - ต้องทันสมัย ทันโลก ทันเทรนด์ทุกสถานการณ์อยู่เสมอ 3.) #Team - พร้อมลุยงานครบทุกแผนก เพื่อตอบโจทย์แคมเปญอย่างครบวงจร 4.) #Tactful - เชี่ยวชาญทุกกลยุทธ์ ตอบโจทย์ทุกแคมเปญเล็ก – ใหญ่ 5.) #Tangible - วัดผลได้จริง มี KPI ที่จับต้องได้กลยุทธดังกล่าว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ Business & Marketing ในโลก Omni-Channel ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า อาทิ โฆษณาไปแล้วจำแบรนด์ไม่ได้ของขายไม่ได้ ทำอย่างไรให้แบรนด์โด่งดังและของขายได้ ปัญหาโฆษณาดังทำไมของขายไม่ได้ แบรนด์เกิดใหม่ ทำยังไงให้ขายได้ ร้านค้า บริการ และการโฆษณาอยู่คนละ Platform หรือแม้แต่งบโฆษณาที่บานปลาย ทำยังไงให้ใช้งบให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อตอบโจทย์การตลาด โดยบริษัทได้สร้างกลุ่มที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ทุกแคมเปญ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเม็ดเงินโฆษณานั้นได้ทำงานอยู่กับผู้เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอนนางสาวเบญจรัตน์ ลับกิ่ม Founder & Chief Creative Officer บริษัท ฮันนี่บีส์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท เป็นผู้ให้บริการด้าน Brand Communication และเป็น Creative Agency มาตั้งแต่ปี 2012 โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์การขายให้กับเจ้าของธุรกิจ และนักการตลาดมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งการเกิด Digital Disruption ที่ส่งผลทำให้การสื่อสารแตกตัวหลากหลายช่องทาง ปี 2018 เราจึงได้จัดตั้ง Production House ขึ้นเพื่อผลิตงานแบบ Omni-Chanel และเพื่อตอบโจทย์การโฆษณาที่ผู้บริโภคต้องการเปิดรับ และประหยัดงบโฆษณาให้กับลูกค้า แต่เราได้เรียนรู้จากหลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้น ว่า In House Production เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาที่ปลายทางเท่านั้น มากไปกว่านั้นการโฆษณาแบบเพียงให้ Creative คิดเล่าเรื่องให้แบรนด์ปังจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้แบรนด์จดจำ และขายสินค้าได้อีกต่อไปโลกใบใหม่การโฆษณาจะต้องเข้าถึงผู้บริโภคแบบ Personalize มากขึ้น หลากหลายช่องทางขึ้น กระจัดกระจายขึ้น แต่แบรนด์มีเพียง หนึ่งเดียว เม็ดเงินที่มีจำกัดเป็นสิ่งที่จำเป็น การทำงานCreative & Production และ Media จึงต้องการคิดวางแผนงานให้เป็นหนึ่งเดียวโดยผู้รู้จริงตั้งแต่ต้นทางและร่วม Develop งานไปด้วยกันในทุก Process การทำงาน รวมไปถึง บทบาทของ Agency เองก็จะไม่ใช่แค่ผู้รับงานไปทำอีกต่อไป แต่ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่จะแบกรับปัญหาการสร้างแบรนด์ และร่วมสร้างยอดขายร่วมไปกับลูกค้า โลกที่เปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วในทุกๆวัน บทบาท Agency จึงต้องมีหน้าที่ Seeking New Business Opportunity คิดสร้างสรรค์แนวทางการทำการตลาดใหม่ๆในทุก Campaign ให้กับลูกค้าเพื่อให้ธุรกิจและแบรนด์เดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนเราจับมือ 2 Partners ธุรกิจสำคัญได้แก่บริษัท A Paper Studio ทีจะมาเสริมทัพเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่สนใจภาพลักษณ์ของแบรนด์เชี่ยวชาญงานออกแบบด้านกราฟิกดีไซน์ ออกแบบกราฟฟิกให้ตรงโจทย์ตรงใจได้กับทุกตลาด ทั้ง Offline, Social Online และ On Groundโดยมีบริษัท Innosense ที่มี Tool และ Skill ที่มีศักยภาพในการทำ Digital Marketing แบบ 360 องศาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคอย่างเชี่ยวชาญด้วยการใช้ Data และการ Optimization สร้าง Personalization และ Performance Online Media ที่จะนำแบรนด์สื่อสารไปยัง Target กลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องบนออนไลน์ได้อย่างตรงมีประสิทธิภาพแต่ละแบรนด์อย่างจริงจัง เพื่อขายแบบ 100% โดยมุ่งเน้น Effectiveness และสร้าง Performance Ad ทั้งด้าน Consumer Insight ซึ่งเป็นสิ่งที่มุ่งเน้นที่สุด เราจึงทุ่มงบจัดตั้งทีม Research Insight & Analysis วิเคราะห์คนและโลกมนุษย์กับยุคที่เปลี่ยนไป ดังนั้นทุกชิ้นงานที่ออกมา จะเป็นสิ่งที่เราจะนำมาวิเคราะห์ก่อนนำเสนองานเสมอ เพื่อให้ตอบโจทย์ คิดเพื่อการขาย อย่างแท้จริงStrategic Planner ที่นี่จึงไม่ใช่เป็นแค่เป็นแค่เพียงผู้กำหนดกลยุทธการตลาด แต่จะต้องมีความเข้าใจคน เข้าใจการตลาด และเติบโตมาจากสายงาน Creative มีความเข้าใจ และรู้ข้อจำกัดของงานครีเอทีฟ และProduction ด้วย เพราะเราต้องสื่อสารสิ่งต่างๆ รอบตัวที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค สามารถกำหนดแนวทางของงาน Creative ที่จะตอบโจทย์การขายการได้อย่างจริงจัง รวมถึงด้าน Client Service ที่มีพื้นฐานการทำงานจากสายงานการตลาด จึงจะเข้าใจลูกค้าและการตลาด และรับทราบทุกปัญหาเพื่อการทำงานที่ตอบโจทย์การตลาดได้เป็นอย่างดีเพื่อ Support การทำงานที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาด การสร้างแบรนด์และเพื่อการขายสินค้า อย่างยั่งยืนทางด้าน นางสาวสุรัชนี อดุลประเสริฐสุข ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ฮันนี่บีส์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด กล่าวว่า ในการ Transform บริษัทในครั้งนี้ เรามีการปรับเกมรุกบุกตลาดเพื่อรับรองลูกค้า 2 กลุ่ม คือกลุ่มลูกค้า แบรนด์สินค้า และนักการตลาดต่าง ๆ และอีกกลุ่มคือเจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารที่ต้องการสร้างยอดยอดขายและสร้างแบรนด์ให้เติบโต เพื่อ Support การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเรามี Service ที่ Flexible กับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ไม่ว่าต้องการ กลยุทธ คิดเพื่อขาย ให้กับ Campaign Effectiveness เท่านั้นหรือจะเลือกบริการ Full IMC Campaign ที่คิด และวางแผนการสื่อสารการตลาดตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงการวัดผล KPI ได้ชัดเจน หรือเลือกบริการเฉพาะบาง Services เช่น Creative & Production แบบเดิมๆ ของเราก็ยังรองรับความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้เพื่อความ Flexible ตามโจทย์ให้ลูกค้าในยุคที่องค์กรของลูกค้าเองก็มีทีมงานเฉพาะในแต่ละด้าน ขาดด้านไหนเราจึงสามารถเข้าไป Support และ Fit in ได้ทันที และลูกค้าก็มั่นใจได้ว่าทีมงานเราเป็นทีมงานที่มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ และยอดขายให้กับการตลาด เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ คิดและทำเพื่อการขายในสายงานนั้นๆ เป็นอย่างดี