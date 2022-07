ประกาศรางวัล Craft Idea "สร้างสรรค์ธุรกิจออนไลน์..สร้างรายได้..ชุมชนยั่งยืน"

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. True Digital Park น.ต.วรวิทย์ เตชะสุภากูร ร.น. ที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เป็นประธานมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดี กับน้องๆระดับมหาวิทยาลัย ที่ได้มาโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ธุรกิจออนไลน์สำหรับชุมชนในยุคดิจิทัล กับกิจกรรม "ETDA ชวนคนรุ่นใหม่ เฟ้นหาสุดยอดแผนธุรกิจ (Business Model) ประลองความคิดสร้างสรรค์ พาชุมชนสู่ความยั่งยืน" โดยร่วมกับสถาบัน ADTE by ETDA และ Partner ในการจัดงานครั้งนี้ด้วยจากการแข่งขันที่ขับเคี่ยวอย่างเข้มข้นของน้องๆนักศึกษา 96 ทีมทั่วประเทศ มาถึง 11 ทีมที่เข้ารอบ จนได้ทีมชนะเลิศ ดังนี้รางวัลชนะเลิศทีม This heart for The Community (หัวใจดวงนี้เพื่อชุมชน) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1ทีม DO PRO จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2ทีม Poison angels จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นน.ต.วรวิทย์ฯ ยังฝากข้อคิดให้น้องๆ ในเรื่องของการทำระบบ e-payment ให้จ่ายง่าย สะดวกและปลอดภัย เพื่อลูกค้าจะได้ตัดสินใจซื้อง่ายมากขึ้น รวมถึงจัดช่องทางการส่งของให้ถึงมือลูกค้าได้รวดเร็วที่สุดนอกจากนี้สินค้าชุมชน เป็นสินค้าที่ต้องทำโดยหลัก 3H คือ head hand และ hearth นั่นคือทำจากความคิดสร้างสรรค์ อาศัยฝีมือคน และทำจากใจที่รักในชิ้นงานนั้นๆสินค้าชุมชนยังเป็นเสน่ห์ เป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ผู้คนได้ไปท่องเที่ยว สัมผัสกับเมืองหลักและเมืองรองต่างๆ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างงาน กระจายรายได้ เกิดเงินหมุนเวียน ในระดับตั้งแต่ชุมชนขึ้นมาได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ได้กล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการ ได้แก่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)และ ทรู ดิจิทัล พาร์คสำหรับน้องๆ ที่ผ่านการอบรมในโครงการ หากต้องการสานต่อกิจกรรมร่วมกับชุมชน ETDA ยินดีเป็นสื่อกลางต่อยอดธุรกิจที่ชุมชนสนใจ กับ Business Idea ด้วยต่อไป