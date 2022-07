กองทุนสื่อดังไกล สื่อเมืองผู้ดีเผยแพร่ผ่านเว็ป 'โครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์ค'

นสพ. เดอะการ์เดียนเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ 'โครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์ค' กิจกรรมสร้างการรู้เท่าทันสื่อและการใช้สื่อของผู้สูงอายุ อัพสกิลทักษะออนไลน์ เรียนรู้แบบเข้าใจ ทำได้ ใช้เป็น เตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2565 หนังสือพิมพ์รายวันแห่งชาติอังกฤษ เดอะการ์เดียน (The Guardian) ได้มีการนำเสนอบทความออนไลน์ในหัวข้อ “Instagran: meet Thailand’s new generation of over-60s influencers” ผ่านทางเว็บไซต์ theguardian.com ( https://www.theguardian.com/world/2022/jul/25/instagran-meet-thailands-new-generation-of-over-60s-influencers ) โดยเผยแพร่โครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์ค ซึ่งเป็นโครงการดำเนินการของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน เพื่อมุ่งส่งเสริมผู้สูงวัยหัวใจดิจิทัล อัพสกิลทักษะออนไลน์ เรียนรู้แบบเข้าใจ ทำได้ ใช้เป็นนายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่าวว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุใช้สื่อดิจิทัลมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่มีทักษะที่จำกัด โดยจากข้อมูลชี้ให้เห็นว่าประชากรไทยมากกว่า 30% จะมีอายุมากกว่า 60 ปีภายในปี 2578ซึ่งผู้ใช้ที่มีอายุมากมักจะเผชิญกับความเสี่ยงที่แตกต่างกันทางออนไลน์ แม้ว่าการกลั่นแกล้งทางออนไลน์และการเสพติดโซเชียลมีเดียเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชนออนไลน์ในประเทศไทย แต่คนรุ่นก่อน ๆ มีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวงและการบิดเบือนข้อมูลมากกว่า โดยพวกเขาอาจเชื่อข่าวปลอมบางประเภท เช่น อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเขา หรือข่าวปลอมเกี่ยวกับอาหารเสริมที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพที่แท้จริงและเป็นสาเหตุที่พวกเขาจะสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก’นายธนกรกล่าวว่า โครงการของกองทุน ยังได้ร่วมมือกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับทักษะทางเทคนิคที่จำเป็นต่อการพัฒนาทักษะออนไลน์ รวมถึงการตัดต่อวิดีโอ ยกตัวอย่าง ผู้เข้าร่วมสร้างเพจออนไลน์เพื่อแบ่งปันความเชี่ยวชาญของตน ตั้งแต่การเรียนภาษาอังกฤษไปจนถึงคำแนะนำในการดูแลเด็กออทิสติก คุณปู่ในอุบลราชธานีได้สร้างแชทโชว์บน YouTube กับหลานชายของเขาในกรุงเทพฯ เพื่อให้ติดต่อกันได้แม้จะอยู่ห่างไกลกัน"กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง มีความกระฉับกระเฉงในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสัมพันธ์ที่ดี และมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับคนในครอบครัว ชุมชน มีความสามารถสร้างผลผลิตเพื่อความมั่นคงทางรายได้เพื่อการดำรงชีพของตนเอง รวมทั้งสามารถสร้างผลผลิตในชุมชน และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย สามารถปรับตัว นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางรายได้และสร้างผลผลิตชุมชนได้ "นายธนกรกล่าวทิ้งท้าย