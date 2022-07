เพจหมอเตือน อย่าซื้อ "ยาโมลนูพิราเวียร์" ตัว copy ในตลาดมืดกินเอง เสี่ยงตับ-ไตวายได้

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. เพจ "Health online by หมอเฉพาะทางโรคทางเดินอาหารและตับ" ได้ออกมาโพสต์เตือนห้ามซื้อ "ยาโมลนูพิราเวียร์" ตัว copy กินรักษาโควิดเอง หลังพบมีการวางขายในโลกออนไลน์ โดยทางเพจระบุข้อความว่า "ช่วงหลังๆ มีข่าวบุคคลมีชื่อเสียงหลายคนเวลาติดเชื้อโควิด ได้ยารักษา Molnupiravir ทำให้ยาตัวนี้เป็นกระแสและเป็นที่สนใจของประชาชน ไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่มีกระแสทั่วโลก โดยยา Molnupiravir ตัวต้นตำรับจริง ต้องสั่งโดยแพทย์ในโรงพยาบาล บางประเทศคนทั่วไปอาจเข้าถึงยายาก ทำให้ช่วงนี้มีตัวยา copy ในตลาดมืด (ทั้ง website online, facebook, line) ขายกันนอกระบบ อย่างไม่มีการควบคุม ประชาชนหลายคนก็แอบซื้อยาเก็บสต๊อกไว้ขอเล่าถึงยา Molnupiravir สั้นๆ ยาตัวจริงต้นตำรับ ผลิตโดยบริษัท Merck and Ridgeback Biotherapeutics ซึ่งบริษัทวิจัยพบว่าช่วยลดอัตราการนอนโรงพยาบาลและการเสียชีวิตได้ ยาตัวจริงราคาค่อนข้างสูง ขายให้ในประเทศที่มีกำลังซื้อ ต่อมาบริษัท Merck ทำสัญญาอนุญาติให้บริษัทยาอื่นๆ ผลิตตัวยาสามัญ ขายได้ (voluntary license) เพื่อให้ประเทศที่มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงยาได้ รวมประมาณ 27 บริษัท จากหลากหลายประเทศ เช่น อินเดีย เวียดนามในประเทศที่ได้รับอนุญาติให้ผลิตยาสามัญ ถือว่าสามารถใช้ได้อย่างถูกกฏหมาย แต่ยังต้องอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพของหน่วงงานทางสาธารณสุขประเทศนั้นๆ ยา Molnupiravir ที่ถูกกฏหมายมีสองอย่างคือ1. ยาตัวต้นตำรับของบริษัท Merck2. ยาสามัญ ที่บริษัท Merck อนุญาติให้ voluntary license บริษัทอื่นผลิต (เฉพาะบางประเทศเท่านั้น ยังไม่รวมประเทศไทย)เนื่องจากยาตัวต้นตำรับในระบบอาจเข้าถึงยาก โดยทั่วไปยาจะถูกกระจายโดยหน่วงงานของรัฐและเบิกจ่ายตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละประเทศ ทำให้หลายประเทศทั่วโลก มีการขายยาตัว copy ในตลาดมืดทางออน์ไลน์อย่างแพร่หลาย ช่วงที่ผ่านมาพบว่ามียอด search google หาซื้อยาตัวนี้สูงมากรัฐบาลหลายประเทศเช่นเม็กซิกัน ฟิลิปปินส์ และวารสารทางการแพทย์ชั้นนำ ได้ออกมาเตือนให้ประชาชนอย่าซื้อยาตัว copy นอกระบบทานเอง การที่ประชาชนซื้อยา copy เองจากตลาดมืดทางออน์ไลน์เช่นใน facebook, line มีความเสี่ยงหลายอย่าง ไม่ปลอดภัย ไม่ควรซื้อทานเอง เพราะ- การที่ทานยาโดยไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์ อาจจะนำไปสู่การใช้ยาไม่ถูกต้อง เช่น ยาตัวนี้ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และต้องคุมกำเนิดระหว่างใช้- การใช้ยาโดยไม่มีความจำเป็น อาจนำไปสู่การดื้อยา หรือทำให้เกิดสายพันธุ์ใหม่- เนื่องจากเราไม่สามารถรับรองความน่าเชื่อถือของผู้ขายได้ อาจจะเป็นยาปลอม ยาตัวนี้ต้องกิน 40 เม็ดต่อคอร์ส ถือว่าปริมาณมาก ถ้าเป็นยาปลอม มีโอกาสตับวาย ไตวายได้- ถึงแม้ทางบริษัท Merck จะอนุญาติ voluntary licenseให้หลายบริษัทในประเทศที่มีรายได้น้อย ผลิตยาตัวสามัญ ได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย แต่ในต่างประเทศพบว่ามีบริษัทอื่นๆ แอบผลิตยาตัว copy ด้วยโดยไม่ได้รับการควบคุมอย่างถูกต้อง ซึ่งมีความเสี่ยงเป็นยาที่ไม่ได้คุณภาพในเมืองนอกมีคำกล่าวว่า “เมื่อประชาชนไม่สามารถเข้าถึงยาในระบบที่ปลอดภัย ก็จะนำไปสู่การหายานอกระบบกันเอง ซึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะไม่มีการควบคุม” (When people cannot access safe quality medical products, they might turn to unsafe sources)โดยสรุปคนทั่วไป ไม่ควรซื้อยาตัว copy จากออน์ไลน์ทานเอง เพราะความเสี่ยงมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ถ้ามีอาการเจ็บป่วย ควรไปโรงพยาบาลและรักษาอย่างถูกต้องดีกว่าครับ ข้อมูลอ้างอิงจาก The black market for covid-19 antiviral drugs (BMJ 2022;377:o1282)"