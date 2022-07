ความร่วมมือครั้งสำคัญ “เมดีซ กรุ๊ป” และ “อุดรศัลยกรรมตกแต่ง” เปิดตัว BIOLongevity เทคโนโลยีสู่การมีชีวิตยืนยาว และศูนย์การเก็บเซลล์ไขมันเพื่อการฝากเก็บสเต็มเซลล์ (Cell Harvesting Center)

วันที่​ 2 กรกฎาคม 2565​ บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด สถาบันฝากเก็บเซลล์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยพร้อมที่จะส่งมอบชีวิตที่ยืนยาวด้วยความล้ำหน้าของที่การันตีรางวัลคุณภาพมาตรฐานระดับโลก เจ้าของรางวัล 2021 BEST PRACTICES AWARD ในระดับ SOUTHEAST ASIA STEM CELL BANKING COMPANY OF THE YEAR AWARD ของสถาบัน Frost & Sullivan จากอันดับหนึ่งในประเทศติดต่อกัน 4 ปี ด้วยพัฒนาเทคนิคพิเศษในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเซลล์ต่างๆของมนุษย์ เพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี พร้อม “บริษัท เมดีซ วิจัยและพัฒนา จำกัด” อีกหนึ่งบริษัทฯ ภายใต้ เมดีซ กรุ๊ป ที่ได้รับการประกาศในราชกิจานุเบกษาให้เป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนให้ เมดีซ กรุ๊ป แข็งแกร่งด้วยข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทั่วโลกยอมรับนับเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตครั้งยิ่งใหญ่สู่ความเป็นเลิศสูงสุดในอุตสาหกรรมการฝากเก็บเซลล์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด กล่าวถึงความตั้งใจในการจัดงาน “จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา ปัญหาที่เราประสบกันทั่วโลก ลามไปเป็นปัญหาเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า รากฐานของสุขภาพสำคัญมากแค่ไหน วันนี้ไม่ใช่ยา ไม่ใช่วัคซีนเท่านั้น ที่จะทำให้เราปลอดภัย แต่กุญแจสำคัญคือ ตัวเราเองต่างหาก ที่ต้องพร้อมรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเลวร้ายที่เปลี่ยนรูปแบบเข้ามาอีกอย่างแน่นอน “เมดีซ กรุ๊ป” จึงได้พัฒนานวัตกรรม BIOLongevity Technology เพื่อให้ศักยภาพเซลล์ของแต่ละบุคคลให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมของความเสื่อมตามอายุที่มากขึ้น หรือโรคภัยที่รุนแรง ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่แข็งแรงและมีความพร้อมต่อการดูแลตัวเราเอง ในการเผชิญปัญหาที่จะเกิดขึ้น คำว่ามีชีวิตที่ยืนยาวจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับสำหรับสถานการณ์โลกในวันนี้ ด้วยนวัตกรรมที่ดีจะทำให้แผนการมีชีวิตยืนยาวกว่าเดิมของคนเราเป็นจริงได้” จึงพร้อมร่วมมือกับ “อุดรศัลยกรรมตกแต่ง” ศูนย์ศัลยกรรมพลาสติกที่มาพร้อมกับความปลอดภัยโดยฝีมือแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูง พร้อมที่จะเนรมิตรูปลักษณ์ใหม่ทำให้คุณสวยเกินคาดหวัง สวยสมใจในรูปแบบที่เป็นคุณ โดยเปิดศูนย์การเก็บเซลล์ไขมันเพื่อการฝากเก็บสเต็มเซลล์ (Cell Harvesting Center) จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง และผู้รักสุขภาพจากประเทศลาว ที่มีความต้องการฝากเก็บสเต็มเซลล์จากไขมันที่มีคุณภาพดี ทำให้ทุกขั้นตอนปลอดภัย และผลลัพธ์ที่ได้คือความสวยงามตามความคาดหมายที่ทุกคนต้องการเพื่อการวางรากฐานของสุขภาพสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ด้วยสถานที่สวยงาม ได้มาตรฐานทางการแพทย์ และบริการที่น่าประทับใจเมดีซ กรุ๊ป มุ่งเน้นฐานลูกค้ารายได้หรือมีฐานะทางการเงินในระดับ Affluent Mass และ High Net Worth ซึ่งมีพฤติกรรมการเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการและมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากลูกค้ากลุ่มอื่นๆ โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มักจะมองเห็นความสำคัญของการใช้จ่ายไปกับการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตนเอง รวมทั้งยังมองหาทางเลือกที่ใช้นวัตกรรมอันก้าวหน้าใหม่ ๆ ในการสร้างชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพให้กับตนเอง รวมไปถึงผู้ที่รักสวยรักงามที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการใช้เซลล์เพื่อฟื้นฟูการเสื่อมสภาพจากวัย หรืออยากให้ตนแลดูอ่อนวัยและมีบุคลิกรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดีอยู่เสมอ พร้อมกันนี้ในงานยังได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์มากมาย อาทิ เช่นคุณอรจิรา ศิริมงคล (คุณฟ้าใส) ภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รวมถึง ทัศนะถึงความสำคัญของการวางรากฐานสุขภาพให้กับลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิดด้วยการฝากเก็บ สเต็มเซลล์ ซึ่งเป็นการวางแผนระยะยาวที่คุ้มค่าและน่าสนใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่ ที่คิดจะมอบของขวัญสุดวิเศษไว้ให้ในอนาคตLongevity Matters…Exclusive Party นับเป็นก้าวแรกของการสร้างความเข้าใจสู่เป้าหมายการมีชีวิตยืนยาวในแต่ละบุคคล และรอพบกับการสัมผัสประสบการณ์แบบ “Exclusive” นี้ได้ในโอกาสหน้า เพราะชีวิตที่ยืนยาวแบบสุขภาพแข็งและดูดีของเรามีส่วนช่วยให้สังคมเข้มแข็งและยั่งยืนเช่นกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม State-of-the-Art BIOLongevity Technology” ได้ที่www.medezegroup.comwww.facebook.com/medezegroupLine : @medezeHotline : 09 1599 9999