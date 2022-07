WRS Group เซ็น MOU จัดทำ Application งาน APEC CEO Summit 2022 และ ABAC 2022

กลุ่มดับบลิวอาร์เอส หรือ WRS Group ลงนามการแต่งตั้งให้จัดทำ Mobile Application งาน APEC CEO Summit 2022 ต้อนรับ CEO ทั่วโลก และงาน ABAC 2022 พร้อมจัดเต็มดูแลผู้ร่วมงานด้วยสิทธิประโยชน์พิเศษจากเครือสยามพิวรรธน์วันนี้ (7 ก.ค. 65) นายจักรพันธ์ รัตนเพชร ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มดับบลิวอาร์เอส (WRS Group) ร่วมลงนามจัดทำ Mobile Application งาน APEC CEO Summit 2022 และงานประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค หรือ ABAC 2022 พร้อมการดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เข้าร่วมงาน โดยมี ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธาน APEC CEO Summit 2022 และผู้แทนหลักสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคประเทศไทย(ABAC Thailand) ร่วมลงนามการจัดทำ “APEC CEO Summit 2022 Smart Concierge Application” งาน APEC CEO Summit 2022 นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะทำงาน ABAC 4 ร่วมลงนามจัดทำ “ABAC 2022 Mobile Application” งาน ABAC 2022 และนางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่สายองค์กรสัมพันธและสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมลงนามการมอบสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงาน APEC CEO Summit 2022 และ ABAC 2022 โดยมี นายสุธีร์ สธนสถาพร ผู้อำนวยการ, คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรม คิมตัน มาลัย กรุงเทพฯนายจักรพันธ์ รัตนเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มดับบลิวอาร์เอส (WRS Group) กล่าวว่า กลุ่มดับบลิวอาร์เอส ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจของคนไทยที่มีประสบการด้านการบริหารจัดการด้านลักซ์ชัวรี่ไลฟ์สไตล์สำหรับลูกค้ามากว่า 15 ปี มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้ดูแล Mobile Application สำหรับผู้เข้าร่วมงาน APEC CEO Summit 2022 และ ABAC 2022 รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้เข้าร่วมงานภายใต้แนวคิดการบริการแบบ One Stop Service โดยมีไฮไลต์ของแอปพลิเคชัน ได้แก่ Hospitality Service บริการด้านที่พัก รถรับส่งสนามบิน และอื่นๆ แบบ Online เพื่อดูแลตั้งแต่ก่อนเดินทางมาประชุมและระหว่างที่เข้าร่วมประชุม One Touch Service บริการด้านข้อมูลผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้าน Speaker หรือโปรแกรมงานแต่ละวัน รายละเอียดห้องจัดงาน การดาวน์โหลดเอกสารสำคัญของงาน และนามบัตรในรูปของ QR รวมถึง Privilege สิทธิพิเศษ สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมงานโดยได้กลุ่มพันธมิตร จากสยามพิวรรธน์ และพันธมิตรอื่นๆ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ภายในศูนย์การค้าเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับอภิสิทธิ์ในห้าง ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดพิเศษ การใช้ห้องรับรอง หรือผู้ช่วยส่วนตัวในการช้อปปิ้ง และท้ายสุดคือ Virtual & Onsite Concierge สำหรับผู้เข้าร่วมงานโดย Silver Voyage Club แบรนด์ที่ให้บริการด้าน Concierge และ Luxury Lifestyle Services รวมถึง White Glove Service แบรนด์ที่ให้บริการลีมูซีนและส่งของที่มีมูลค่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยทั้งสองแบรนด์เป็นบริษัทลูกของกลุ่มดับบลิวอาร์เอสดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธาน APEC CEO Summit 2022 และผู้แทนหลักสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคประเทศไทย (ABAC Thailand) กล่าวว่า การประชุม APEC CEO Summit 2022 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของการเป็นเจ้าภาพ APEC ของไทย เนื่องจากจะมีการเชิญผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ที่จะสามารถนำพา 21 เขตเศรษฐกิจ APEC ก้าวผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ไปได้ โดยภายในงานจะมี CEO และผู้บริหารองค์กรชั้นนำจากทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 2,000 คน ถือเป็นงานการประชุมสุดยอด CEO ของทุกธุรกิจในงาน APECที่ไทยมีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานในรอบ 20 ปี นับเป็นโอกาสในการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ที่จะได้แสดงศักยภาพที่เรามีในการจัดงานสำคัญระดับโลกครั้งนี้ จึงรู้สึกยินดีและเชื่อมั่นที่จะให้มืออาชีพอย่างกลุ่มดับบลิวอาร์เอสเข้ามาดูและบริหารจัดการ “APEC CEO Summit 2022 Smart Concierge Application” ที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคนนายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะทำงาน ABAC 4 กล่าวว่า สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค มีผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ซึ่งมีความพร้อมเป็นอย่างมากในฐานะเจ้าภาพต้อนรับผู้แทน ABAC จากทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ APEC ที่จะมาร่วมประชุมในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องตลอดช่วงระยะเวลาของการประชุม ความร่วมมือในการจัดทำแอปพลิเคชัน“ABAC 2022 Mobile Application” กับกลุ่มดับบลิวอาร์เอส จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพ และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดงานอย่างดีเยี่ยมของประเทศไทย ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือและการจัดงานต่างๆ ในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องในอนาคตนางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธและสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำในประเทศไทย เจ้าของและผู้บริหารสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมียม เอาท์เล็ต กรุงเทพฯ ซึ่งมีชื่อเสียงในฐานะช้อปปิ้งเดสติเนชั่นระดับโลกและเป็นศูนย์กลางแห่งธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย สยามพิวรรธน์ให้ความสำคัญในการสร้างสรรค์ประสบการณ์แปลกใหม่และยิ่งใหญ่ในทุกมิติ สร้างแรงบันดาลใจและมอบคุณค่าของการใช้ชีวิตแก่ผู้คนอย่างไม่สิ้นสุด อีกทั้งการมอบสิทธิประโยชน์โดยไม่จำกัดอยู่แค่การประกอบการธุรกิจศูนย์การค้า แต่ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์และสร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เราเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกับกลุ่มดับบลิวอาร์เอสในการมอบสิทธิประโยชน์ระดับโลกบน “APEC CEO Summit 2022 Smart Concierge Application” และ “ABAC 2022 Mobile Application” ให้แก่ผู้ร่วมงาน APEC CEO Summit 2022 จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่สุดยอดผู้นำเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย และเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของกรุ๊ป ตามหลัก The universe of co-creation ที่สยามพิวรรธน์ได้มุ่งเน้นมาโดยตลอดทั้งนี้ กลุ่มดับบลิวอาร์เอส (WRS Group) เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบุคลากรซึ่งเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริการลักซ์ชัวรี่ไลฟ์สไตล์แก่ลูกค้าที่มีความมั่งคั่ง เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายทุกด้านของการใช้ชีวิต รวมทั้งยังเป็นผู้นำในการจัดหาสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ระดับโลกมากว่า 15 ปี โดยมีบริษัทในเครือภายใต้การบริหารงาน 4 ธุรกิจด้วยกันคือ บริษัท เวิล์ด รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัด (World Reward Solution) ทำธุรกิจจัดหาสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ทั่วโลก บริษัท ดับบลิวอาร์-เอ็กซ์ จำกัด (WRX) ทำธุรกิจด้านการพัฒนาแพลต์ฟอร์ม แอปพลิเคชั่น และเทคโนโลยีต่าง ๆ บริษัท ไวท์โกลฟ เดลิเวอร์รี่ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (White Glove Delivery and Services) ดูแลการบริการขนส่งทางบก อาทิ รถลีมูซีน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งบริการส่งของที่มีมูลค่า และ ซิลเวอร์ โวยาจ คลับ (Silver Voyage Club) ทำธุรกิจคอนเซียซ (Concierge) และบริการดูแลไลฟ์สไตล์ระดับสูง (Luxury lifestyle services) ดูแลกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในทุกด้านของชีวิต โดย กลุ่มดับบลิวอาร์เอส (WRS Group) มีประสบการณ์ดูแลกลุ่มลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ (High net worth) ทั้งรายบุคคลและกลุ่มลูกค้าขององค์กรชั้นนำในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย