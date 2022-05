Longevity Matters…Exclusive Party มิติใหม่ของความสุขบนเป้าหมายการมีชีวิตยืนยาว

เพื่อสนับสนุนแนวคิดสู่การมีชีวิตยืนยาว “เมดีซ กรุ๊ป” ในฐานะสถาบันฝากเก็บเซลล์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จะส่งมอบชีวิตที่ยืนยาวกว่าด้วยความล้ำหน้าของ BIOLongevity Technology พร้อมรางวัลการันตีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก จึงได้พัฒนาเทคนิคพิเศษในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเซลล์ต่างๆของมนุษย์สู่เป้าหมายหลัก เพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี นับเป็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน“เมดีซ กรุ๊ป” เจ้าของรางวัล 2021 BEST PRACTICES AWARD ในระดับ SOUTHEAST ASIA STEM CELL BANKING COMPANY OF THE YEAR AWARD ของสถาบัน Frost & Sullivan จากอันดับหนึ่งในประเทศติดต่อกัน 4 ปี สู่การยอมรับความเป็นเลิศสูงสุดในอุตสาหกรรมการฝากเก็บเซลล์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด กล่าวถึงความตั้งใจในการจัดงาน “จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเราประสบปัญหากันทั่วโลก ลามไปเป็นปัญหาเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ มันสะท้อนให้เราได้เห็นว่า รากฐานของสุขภาพสำคัญมากแค่ไหน วันนี้ไม่ใช่ยา ไม่ใช่วัคซีนเท่านั้น ที่จะทำให้เราปลอดภัย แต่กุญแจหลักคือ ตัวเราเองต่างหาก ที่ต้องพร้อมรับกับสถานการณ์เลวร้ายที่จะเปลี่ยนรูปแบบเข้ามาอีกอย่างแน่นอน “เมดีซ กรุ๊ป” จึงได้พัฒนานวัตกรรม BIOLongevity Technology เพื่อทำให้ศักยภาพเซลล์ของแต่ละบุคคลให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมของความเสื่อมตามอายุที่มากขึ้น หรือโรคภัยที่รุนแรง ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่แข็งแรงและมีความพร้อมต่อการดูแลตัวเราเองในการเผชิญปัญหาที่จะเกิดขึ้น คำว่ามีชีวิตที่ยืนยาวจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับสำหรับสถานการณ์โลกในวันนี้ เราจะมีเวลาเพิ่มมากขึ้น หนึ่งวัน-หนึ่งปี-สิบปี หรือเราจะอยู่จนอายุ 120 ปี มันเป็นเรื่องของการวางแผนและลงมือทำในทันที นวัตกรรมที่ดีจะทำให้แผนการมีชีวิตยืนยาวกว่าเดิมของคนเราเป็นจริง”พร้อมด้วยความร่วมมือ กับ “บริษัท วาณา ลองจีวิตี้ จํากัด” สถาบันการรักษาและดูแลสุขภาพของคนไข้ ให้สมดุลทั้งภายใน และภายนอกด้วยแนวทาง individualized ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลมากที่สุด จากข้อเท็จจริงที่ว่าร่างกายและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเราทุกคนคือความพิเศษ มีความแตกต่างเฉพาะตัว ดังนั้นการดูแลของ วาณาลองจีวิตี้ จึงมีการออกแบบให้สอดคล้องกับสุขภาพของแต่คน เหมือนการเติมเต็ม “จิ๊กซอว์” ของชีวิตที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์แพทย์หญิงสาริศา กล่อมจิตเจริญ (หมอต้นหลิว) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วาณา ลองจีวิตี้ จํากัด แพทย์ผู้บริหารวาณาลองจีวิตี้ คลินิก กล่าวถึงความสำคัญของ BIOLongevity Technology ที่มากกว่าการมีชีวิตที่ยืนยาวกว่า แต่เราต้องสมบูรณ์พร้อมด้วยรูปลักษณ์ที่แข็งแรง ดูดีจากภายในสู่ภายนอก เนื่องจากหมอเองเป็นแพทย์ผิวหนังที่จบทางด้านสเต็มเซลล์มาจากอังกฤษ เรามีโอกาสได้ดูแลเคสอย่างหลากหลายและได้สัมผัสแนวทางการรักษาจากประเทศอื่นรวมถึงประยุกต์การรักษาร่วมกับแนวทางในประเทศไทย ทำให้ วาณาลองจีวิตี้ คลินิก มีการออกแบบการดูแลคนไข้ที่แตกต่าง ดังนั้น BIOLongevityจึงเป็นนวัตกรรมที่เราสามารถนำมาสร้างแนวทางการดูแลสุขภาพของแต่ละบุคคลได้อย่างชัดเจน เพราะทุกคนมีเสน่ห์และความงดงามในแบบเฉพาะของตัวเองอยู่แล้ว ดังนั้นการรักษาของหมอ จะเน้นให้ออกมาธรรมชาติ และช่วยฟื้นฟู ให้ดูอ่อนเยาว์และมั่นใจขึ้น แบบ be the best version of youselfดูดีแบบเป็นตัวคุณเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดค่ะLongevity Matters…Exclusive Party นับเป็นก้าวแรกของการสร้างความเข้าใจสู่เป้าหมายการมีชีวิตยืนยาวในแบบฉบับของแต่ละบุคคล และรอพบกับการสัมผัสประสบการณ์แบบ “Exclusive” นี้ได้ในโอกาสหน้า เพราะชีวิตที่ยืนยาวแบบสุขภาพแข็งของเรามีส่วนช่วยให้สังคมเข้มแข็งและยั่งยืนเช่นกัน www.medezegroup.com www.facebook.com/medezegroupLine : @medeze Call center : 09 1599 9999