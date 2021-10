"หมอธีระ" เตือนอีกครั้ง คำแนะนำสำหรับ "พ่อแม่ลูก" เมื่อเปิดเรียน

จากกรณี “ศธ.-สธ.”ยันเปิดภาคเรียน 1 พ.ย.นี้ โดยจะพิจารณาเป็นรายพื้นที่จากปัจจัยแพร่ระบาด-ฉีดวัคซีนโควิด-19นอกจากนี้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในรูปแบบ On Site ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ โดยได้วางแผนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข มีรายละเอียดการเปิดเรียนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษาไปปฏิบัติตาม ขณะนี้กำลังเร่งผลักดันให้ครูได้รับวัคซีนโควิด-19 ให้มากที่สุดอีกด้วย ดังนั้น การเปิดเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ จะเปิดเรียนในรูปแบบไหน ขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของแต่ละพื้นที่ด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าอย่างไรก็ตาม วันนี้ (29 ต.ค.) รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Thira Woratanarat" ในหัวข้อ "คำแนะนำสำหรับ"พ่อแม่ลูก"เมื่อเปิดเรียน" ได้มีใจความว่า"นำมารีรัน ทบทวนกันอีกครั้งนะครับ...ระบาดยังรุนแรง สถานศึกษาควรจัดการเรียน onsite เท่าที่จำเป็น ใช้เวลาสั้นๆ และจำนวนคนน้อยๆ หากไม่จำเป็นก็ออนไลน์กันไปก่อนก็น่าจะดีกว่า หากไปเรียน คุณพ่อคุณแม่คุณลูกก็ควรช่วยกันดูแลกันและกันดังนี้1. ตื่นเช้ามา เช็คกันสักหน่อยว่าทุกคน"สบายดีไหม?" มีอาการไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว คัดจมูก จาม น้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ บ้างไหม? จมูกดมกลิ่นได้ดี ลิ้นรับรสได้ดีนะ? ถ้าใครไม่สบาย...ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณลูก ก็ให้อยู่กับบ้าน รับผิดชอบต่อตัวเองครอบครัวและสังคม2. ย้ำกันเสมอ "ออกจากบ้านมีความเสี่ยงต่อโรค COVID-19" นะ ควรป้องกันตัวอย่างเคร่งครัด รีบไปรีบกลับ ไม่เถลไถล3. ทบทวนกันว่า ถ้า"ใช้ห้องน้ำห้องส้วมข้างนอกต้องระวัง" ก็ต้องรักษาความสะอาดดีๆ พ่อแม่และเด็กโตควรใส่หน้ากากเสมอ เด็กเล็กใส่หน้ากากไม่สะดวก ดังนั้นต้องเน้นว่าใช้ห้องน้ำห้องส้วมแล้วต้องรีบไปล้างมือทุกครั้ง4. แจ้งกันให้ทราบทั่วกันทั้งพ่อแม่ลูก ว่าให้หลีกเลี่ยงการไปใช้ของร่วมกับคนอื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อนส้อม ตะเกียบ โทรศัพท์ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ หรือแม้แต่ขนมอมยิ้มก็ตามแต่5. เน้นเด็กๆ ว่า "เจอเพื่อนฝูง ทักทายกันได้ตามสมควร แต่ให้สังเกต" ว่าเพื่อนคนไหนที่มีอาการไม่สบาย ไอ จาม ต้องหลีกมาห่างๆ ไม่ไปคลุกคลี และบอกคุณครูให้ช่วยดูแลเพื่อน6. เตือนเด็กๆ ว่า "อย่าเอามือขยี้ ล้วง แคะ แกะ เกา บริเวณตา จมูก และปาก"7. "เช็คอาวุธ"ประจำตัวของทุกคนก่อนออกจากบ้าน1) หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ใส่ไว้เสมอเวลาอยู่ข้างนอก2) เจลแอลกอฮอล์แบบพกพา หากลูกๆ ยังเล็ก ไม่สะดวกในการพกหรือใช้ลำบาก ก็เน้นย้ำให้ไปล้างมือบ่อยๆ และล้างทุกครั้งที่ไปจับสิ่งของสาธารณะ8. ตอนเย็น ไปรับที่โรงเรียน เจอกันพ่อแม่ลูก อย่าเพิ่งดีใจไปกอดหอมกันให้หายคิดถึง เจอปุ๊บ ทักทายกันก่อนว่า สบายดีไหม? ถ้าดีก็โอเค ถ้าไม่สบายก็ไถ่ถามต่อ และจัดการไปตามระเบียบยัง...อย่าเพิ่งไปกอดหอมกัน ให้คุณพ่อคุณแม่ควักเจลแอลกอฮอล์มาหยดให้ทุกคนล้างมือกันก่อน หรือพากันไปล้างมือที่ห้องน้ำ ไปหอมกันตอนกลับถึงบ้าน อาบน้ำอาบท่า แล้วค่อยทำครับเหล่านี้คือ New Normal = New "Me" ที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกควรนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันหลังจากเปิดเรียนนะครับ"