“ทนง” ชี้ G7 สกัดอิทธิพลจีน จับตาจะทำสำเร็จหรือไม่

วันที่ 14 มิ.ย. 2564 นายทนง ขันทอง ผู้เชี่ยวชาญข่าวต่างประเทศ และ ผอ.สื่อสาร บลจ.บัวหลวง ได้ร่วมสนทนาในรายการ “คนเคาะข่าว” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง “นิวส์วัน” ในหัวข้อ “วัดอุณหภูมิโลก หลัง G7 สกัดอิทธิพลจีน”โดย นายทนง กล่าวในช่วงนึงว่า ตะวันตก โดยเฉพาะอเมริกากล่าวหาจีนว่าจีนเอาหนี้ไปให้ประเทศี่เข้าร่วมโครงการ ONE BELT ONE ROAD ที่จีนเข้าไปสร้างการลงทุน ในขณะที่โลกตะวันตกสนใจด้านการเงิน ไม่ได้สนใจด้านการผลิตเลย แต่จีนสามารถที่จะควบคุมระบบการผลิต และต่อไปก็จะคุมการเงินด้วย ไม่เหมือนบ้านเราให้ต่างชาติมาลงทุน ไม่ได้ควบคุมทั้งด้านการผลิตและการเงิน แต่จีนให้ต่างชาติมาลงทุน ด้านการผลิต หลังจากเรียนรู้ก็ต่อยอดลงทุนเอง ควบคุมเอง นโยบายนี้ทำให้จีนสามารถรักษาอำนาจอธิปไตยทางด้านเศรษฐกิจ และการเงินของตัวเองได้ทีนี้กลุ่ม G7 มองว่า ตัวเองพลาดไปแล้ว ที่ปล่อยจีนพัฒนา ONE BELT ONE ROAD ก็เลยจะสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อเมริกาเพิ่งผ่านกฎหมายลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี 2.5 แสนล้านเหรียญ ก่อนหน้านี้ ประมาทคิดว่าตัวเองเป็นผู้นำ แต่พอเห็นว่าจีนเริ่มจะแซง โดย 5 หมื่นล้านเหรียญ จะลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์อย่างเดียว ซึ่งเปรียบเหมือนหัวสมองเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ตอนนี้อเมริกาเล็งให้ความสำคัญด้านการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากฝ่ายรัฐ ที่ผ่านมาให้เอกชนทำมาตลอดนายทนง กล่าวอีกว่า อเมริกากล่าวหาจีนว่าไม่แฟร์ ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามกลไกตลาด ไม่โปร่งใส จีนเองก็คงงง ประชุม G7 ที่อังกฤษแต่เนื้อหาเกี่ยวกับจีนหมดเลย แล้วไม่เชิญจีนไปด้วย เนื้อหาสาระถกกันอย่างเดียวทำยังไงที่จะสกัดจีนไม่ให้ขึ้นมาเป็นมหาอำนาจโลกความคิดของ G7 ค่อนข้างตกยุค ต้องการแต่จะรักษาอำนาจตัวเองในขณะที่ในบ้านตัวเองยังเอาไม่อยู่เลย อย่างกรณีโควิด บอกจีนไม่โปร่งใส กดขี่ คอมมิวนิสต์ แต่จีนกลับได้ผลกระทบจากโควิดน้อยกว่านายทนง กล่าวด้วยว่า ไบเดนเตรียมที่จะพบปูติน เบื้องลึกแล้วตอนนี้อเมริกาต้องการดึงรัสเซียออกจากจีน เพื่อโดดเดี่ยวจีน ไม่นานมานี้มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน ที่ฉงชิ่ง ก็เพื่อต้องการสัมพันธ์พิเศษกับอาเซียน ช่วงนี้มหาอำนาจแย่งพันธมิตรกัน อเมริกาก็ต้องการโน้มน้าวประเทศต่างๆ ให้เข้าสู่ค่ายเสรีฯ จีนเองก็ต้องการโน้มน้่าวประเทศในแอฟริกา และเอเชีย ผ่านโครงการ ONE BELT ONE ROAD รัสเซียก็ต้องการสร้างสัมพันธ์กับประเทศที่เคยอยู่ใต้อาณัติรัสเซียให้หลับคืนมา โลกกำลังแบ่งขั้วอำนาจกันชัดเจน ต่อไปจะเห็นมหาอำนาจหลายขั้ว ซึ่งอเมริกากับอังกฤษไม่ต้องการ ต้องการให้โลกอยู่ในมหาอำนาจขั้วเดียว แต่จะทำได้ไหมต้องคอยดู